Acusan a actriz porno que destacó en serie «Euphoria» de robar blusa de US$28

Pablo Lyle escuchó su sentencia de cinco años en una prisión federal, además de ocho años de libertad condicional y que deberá cumplir con 100 horas de servicio comunitario, luego de que en octubre fue declarado culpable de homicidio involuntario por un incidente de coche de 2019. El actor mexicano podrá apelar en los próximos 30 días.

La jueza Marisa Tinkler Mendez reveló la sentencia en una audiencia programada esta tarde en la corte de circuito del condado de Miami-Dade. Pablo escuchó su condena casi cuatro años después de que fuera acusado del homicidio de Juan Ricardo Hernández al que golpeó. Hace dos meses la magistrada rechazó un pedido de Lylepara un nuevo juicio.

«No se puede cambiar lo que ocurrió y nadie va a salir satisfecho», expresó Tinkler Mendez. La jueza indicó que su decisión impactará en la vida de Pablo, pero que al final el actor aceptó su responsabilidad. «No actuó así por temor, sino por su carácter y eso refleja su verdadera personalidad», consideró la magistrada.

El actor mexicano Pablo Lyle es condenado a 5 años de prisión en Miami

La jueza Marisa, quien ratificó el veredicto de culpabilidad emitido en 2022 por un jurado, fue enfática cuando indicó que la opinión de la corte era que Lyle actuó «con la intención de confrontar». Exaltó que lo ocurrido fue «un acto de violencia» y que «el señor Hernández no merecía morir», lo que provocó un sentimiento generalizado en los presentes en la corte de Miami-Dade.

En un juicio de poco más de una semana, el actor de telenovelas fue declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo, de origen cubano de 63 años, con el que tuvo un altercado en las cercanías del aeropuerto de Miami, le dio un puñetazo y falleció cuatro días después en un hospital por una lesión cerebral. El incidente quedó grabado en cámaras de seguridad.

Pablo fue sentenciado a cinco años en una prisión federal; ocho años de libertad condicional, y deberá cumplir con 100 horas de servicio comunitario. Sus abogados habían pedido que el juicio y el veredicto fueran anulados, bajo alegatos de que hubo inconsistencias y no se admitieron pruebas ni testigos que habrían demostrado que el actor actuó por temor a su vida y la de sus hijos.

El actor mexicano Pablo Lyle reacciona durante una audiencia en Miami,

Tanto familiares de Lyle como de Hernández subieron al estrado en diferentes oportunidades. La hermana de Pablo, Silvia, pidió a los cercanos de Juan Ricardo su perdón: «Todo esto fue expresado por muchas personas que lo conocen. Agradecieron que se haya dado la oportunidad para conocerlo».

La joven expresó que su familia y ella han pasado cuatro años muy difíciles: «La intención de hacer esto, porque escucho que personas que no lo conocen que hablan de su arrepentimiento, de su dolor, como si esto no fuera real. Con esto me refiero a que cuando Pablo… la familia que hemos estado aquí durante este tiempo».

Para Silvia es inconcebible pensar que este incidente no haya sido algo que nos ha marcado y que no nos ha hecho sentir el dolor y arrepentimiento, sería inhumano. He visto a Pablo varias veces caerse. He visto cómo él ha honrado con silencio, con respeto. Hay mucha evidencia de cómo hemos vivido esto, los encuentros que hemos tenido. Pablo es un hombre de fe

«Así como usted señora Mercedes —esposa de la víctima— somos personas de fe», explicó Lyle, quien aseguró que lo que vivió su hermano y las dos familias involucradas es «una tragedia», por lo que pidió que «no se busque la paz a través de la venganza o el odio, ya que esa no sería la respuesta ante el terrible hecho». En su oportunidad Pablo también se disculpó, antes de oír el veredicto.

