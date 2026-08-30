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Momentos de tensión en Santa Ana: mujer intentó conducir un autobús con pasajeros desde la terminal
Momentos de preocupación vivieron varios usuarios del transporte colectivo en la terminal de Santa Ana, luego de que una mujer de avanzada edad subiera a un autobús, encendiera la unidad e intentara conducirla mientras aún había pasajeros en su interior.
De acuerdo con el reporte, los pasajeros comenzaron a pedir ayuda al percatarse de la situación y varios optaron por bajar de la unidad para evitar cualquier incidente. Poco después llegó el conductor del autobús, quien intentó hacer que la mujer descendiera del vehículo.
Ante lo ocurrido también intervinieron elementos del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) y agentes policiales, quienes lograron retener a la mujer y controlar la situación sin que se reportaran personas lesionadas.
Según la información publicada, la mujer quedó en libertad minutos después debido a que presuntamente presentaría una condición de salud mental. Hasta el momento no se han divulgado mayores detalles oficiales sobre su identidad ni sobre las circunstancias que la llevaron a ingresar y encender el autobús.
Nacionales
MARN pronostica lluvias y tormentas para la tarde y noche de este domingo en El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que para este domingo 30 de agosto se esperan lluvias y tormentas en diferentes puntos de El Salvador, principalmente durante la tarde y la noche. Durante la mañana predominará el cielo poco nublado y no se prevén precipitaciones significativas.
A partir de la tarde aumentará la nubosidad y podrían registrarse lluvias en sectores de la cordillera Apaneca-Ilamatepec y zonas del norte del país. Para horas de la noche, las precipitaciones podrían extenderse hacia sectores de las zonas central, occidental y paracentral, incluyendo puntos de San Salvador, La Libertad, Cabañas, Santa Ana y Sonsonate.
Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento, por lo que se recomienda precaución a quienes realicen actividades al aire libre o se movilicen durante las horas de mayor actividad de las tormentas. Las condiciones atmosféricas están relacionadas con el flujo del este y la influencia de una onda tropical sobre la región.
Mientras tanto, el ambiente continuará muy cálido durante el día, con temperaturas máximas que podrían alcanzar hasta los 41 °C en San Miguel, mientras que durante la noche y madrugada se espera un ambiente más fresco.
Internacionales -deportes
Real Madrid golea 4-0 al Málaga en el Bernabéu y mantiene su paso perfecto en LaLiga
El Real Madrid consiguió este domingo una contundente victoria por 4-0 sobre el Málaga CF en el estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga. El conjunto blanco dominó buena parte del encuentro y sumó su tercer triunfo consecutivo en el inicio de la temporada.
Jude Bellingham abrió el marcador al minuto 19 y, poco después, una acción ofensiva del inglés terminó en un autogol del guardameta Alfonso Herrero. Antes de la media hora, Kylian Mbappé amplió la ventaja tras una asistencia de Trent Alexander-Arnold, dejando prácticamente encaminado el partido antes del descanso.
En el tiempo agregado, Arda Güler puso cifras definitivas al 4-0 tras recibir una asistencia de Vinícius Jr. Con el resultado, el equipo dirigido por José Mourinho alcanza nueve puntos de nueve posibles, manteniendo un arranque perfecto después de sus victorias frente al Espanyol y la Real Sociedad.
Internacionales -deportes
Lionel Messi marca cuatro goles en histórica goleada 7-1 del Inter Miami y alcanza los 927 en su carrera
Lionel Messi protagonizó otra noche memorable este sábado 29 de agosto al marcar cuatro goles y aportar una asistencia en la contundente victoria del Inter Miami por 7-1 sobre el CF Montréal, en un partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) disputado en el Nu Stadium. La actuación del argentino fue determinante para que las “Garzas” pusieran fin a una racha de cinco encuentros sin conseguir la victoria.
El capitán argentino comenzó su exhibición con un tiro libre antes del descanso y volvió a aparecer al inicio de la segunda mitad con una espectacular jugada individual en la que superó a varios defensores. Posteriormente completó su triplete con una definición por encima del guardameta y, en tiempo agregado, selló su póker con otro gol de tiro libre. Además, Messi asistió a Luis Suárez para uno de los siete tantos del conjunto de Florida.
Con estas cuatro anotaciones, Messi alcanzó los 927 goles en su carrera profesional y llegó a 18 tantos en la presente temporada de la MLS, colocándose en lo más alto de la clasificación de goleadores del campeonato. El argentino también alcanzó los 98 goles con la camiseta del Inter Miami, continuando con registros extraordinarios a sus 39 años.
Casemiro abrió el marcador para el Inter Miami, mientras que Luis Suárez y Alexander Shaw también se hicieron presentes en la goleada; Fabian Herbers anotó el único tanto de Montréal. El 7-1 significó además la mayor victoria en la historia del Inter Miami y la primera ocasión en que el club marca siete goles en un partido, convirtiendo la noche en una de las más destacadas desde la llegada de Messi a Estados Unidos.