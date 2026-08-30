Internacionales -deportes
Real Madrid golea 4-0 al Málaga en el Bernabéu y mantiene su paso perfecto en LaLiga
El Real Madrid consiguió este domingo una contundente victoria por 4-0 sobre el Málaga CF en el estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga. El conjunto blanco dominó buena parte del encuentro y sumó su tercer triunfo consecutivo en el inicio de la temporada.
Jude Bellingham abrió el marcador al minuto 19 y, poco después, una acción ofensiva del inglés terminó en un autogol del guardameta Alfonso Herrero. Antes de la media hora, Kylian Mbappé amplió la ventaja tras una asistencia de Trent Alexander-Arnold, dejando prácticamente encaminado el partido antes del descanso.
En el tiempo agregado, Arda Güler puso cifras definitivas al 4-0 tras recibir una asistencia de Vinícius Jr. Con el resultado, el equipo dirigido por José Mourinho alcanza nueve puntos de nueve posibles, manteniendo un arranque perfecto después de sus victorias frente al Espanyol y la Real Sociedad.
Internacionales -deportes
Lionel Messi marca cuatro goles en histórica goleada 7-1 del Inter Miami y alcanza los 927 en su carrera
Lionel Messi protagonizó otra noche memorable este sábado 29 de agosto al marcar cuatro goles y aportar una asistencia en la contundente victoria del Inter Miami por 7-1 sobre el CF Montréal, en un partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) disputado en el Nu Stadium. La actuación del argentino fue determinante para que las “Garzas” pusieran fin a una racha de cinco encuentros sin conseguir la victoria.
El capitán argentino comenzó su exhibición con un tiro libre antes del descanso y volvió a aparecer al inicio de la segunda mitad con una espectacular jugada individual en la que superó a varios defensores. Posteriormente completó su triplete con una definición por encima del guardameta y, en tiempo agregado, selló su póker con otro gol de tiro libre. Además, Messi asistió a Luis Suárez para uno de los siete tantos del conjunto de Florida.
Con estas cuatro anotaciones, Messi alcanzó los 927 goles en su carrera profesional y llegó a 18 tantos en la presente temporada de la MLS, colocándose en lo más alto de la clasificación de goleadores del campeonato. El argentino también alcanzó los 98 goles con la camiseta del Inter Miami, continuando con registros extraordinarios a sus 39 años.
Casemiro abrió el marcador para el Inter Miami, mientras que Luis Suárez y Alexander Shaw también se hicieron presentes en la goleada; Fabian Herbers anotó el único tanto de Montréal. El 7-1 significó además la mayor victoria en la historia del Inter Miami y la primera ocasión en que el club marca siete goles en un partido, convirtiendo la noche en una de las más destacadas desde la llegada de Messi a Estados Unidos.
Deportes
El Barça golea 5-0 al Elche: dobletes de Raphinha y Fermín, y primer gol de Adeyemi
El Barcelona arrasó este domingo en el Martínez Valero y venció 5-0 al Elche en la jornada 2 de LaLiga. Hansi Flick presentó un once ofensivo, sin un ‘9’ clásico, y el campeón vigente dejó claro el tono de su arranque de temporada ante unos 30.700 espectadores.
Raphinha abrió el marcador al minuto 14 de penal, tras una falta de Víctor Chust sobre el propio brasileño. El Barça controló el partido y, en el descuento de la primera parte, Karim Adeyemi marcó su primer gol oficial con la camiseta azulgrana, a pase de Raphinha, para el 0-2.
La nota amarga fue Gavi. El centrocampista salió tocado de la rodilla derecha cerca del descanso y Pedri lo relevó. En la segunda mitad el ritmo no bajó: Anthony Gordon ingresó y, en pocos minutos, asistió el 0-3 de Raphinha y el 0-4 de Fermín López.
Fermín cerró la goleada al 79’ con asistencia de Xavi Espart. El Elche intentó, pero le faltó puntería; el Barça perdonó poco y se fue con una victoria contundente a domicilio.
Flick rotó y no alineó a todas sus figuras de una vez. Aun así, Raphinha (dos goles y una asistencia), Fermín (doblete) y el debut goleador de Adeyemi marcaron la noche. El siguiente compromiso de los culés será a mitad de semana.
Una tarde redonda para el campeón, con un único sobresalto: la molestia de Gavi, que ahora deberá evaluarse.
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Haaland se rapa la cabeza: las reacciones de Zlatan, Guardiola y Gallagher al nuevo look del noruego
Erling Haaland sorprendió al mundo del fútbol al cortarse su característica melena rubia y lucir un rapado militar justo antes del debut del Manchester City en la Premier League. El delantero noruego de 26 años documentó todo el proceso en un vlog de YouTube, donde bromeó que ahora se parece a Kevin de Mi Pobre Angelito y que espera que los hinchas canten “¿quién demonios es ese?” cuando lo vean.
Su pareja, Isabel Johansen, se emocionó hasta las lágrimas al verlo. Haaland luego hizo videollamadas para mostrar el resultado. Noel Gallagher (Oasis y fanático del City) le dijo que parece de 17 años. Jack Grealish afirmó que parece de 10. Zlatan Ibrahimovic, quien le había advertido que “la fuerza está en el pelo”, reaccionó con “¿qué mierda hiciste? ¿Perdiste una apuesta? Bloqueame y borra mi número”. Pep Guardiola, su exentrenador, solo atinó a decir “tenés suerte de tener pelo, ojalá me pasara lo mismo”.
El cambio llega después de que Haaland brillara en el Mundial 2026 (7 goles) y se prepare para una nueva etapa en el City bajo Enzo Maresca.
New season, new trim 💇🏼♂️😎 Full episode on YT! 🎬 pic.twitter.com/HPNqmFg5Cp
— Erling Haaland (@Erling) August 23, 2026