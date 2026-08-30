MARN pronostica lluvias y tormentas para la tarde y noche de este domingo en El Salvador

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que para este domingo 30 de agosto se esperan lluvias y tormentas en diferentes puntos de El Salvador, principalmente durante la tarde y la noche. Durante la mañana predominará el cielo poco nublado y no se prevén precipitaciones significativas.

A partir de la tarde aumentará la nubosidad y podrían registrarse lluvias en sectores de la cordillera Apaneca-Ilamatepec y zonas del norte del país. Para horas de la noche, las precipitaciones podrían extenderse hacia sectores de las zonas central, occidental y paracentral, incluyendo puntos de San Salvador, La Libertad, Cabañas, Santa Ana y Sonsonate.

Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento, por lo que se recomienda precaución a quienes realicen actividades al aire libre o se movilicen durante las horas de mayor actividad de las tormentas. Las condiciones atmosféricas están relacionadas con el flujo del este y la influencia de una onda tropical sobre la región.

Mientras tanto, el ambiente continuará muy cálido durante el día, con temperaturas máximas que podrían alcanzar hasta los 41 °C en San Miguel, mientras que durante la noche y madrugada se espera un ambiente más fresco.

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