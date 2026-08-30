Barcelona acuerda el fichaje de Gabriel Jesús: el delantero brasileño llegará procedente del Arsenal

Lionel Messi protagonizó otra noche memorable este sábado 29 de agosto al marcar cuatro goles y aportar una asistencia en la contundente victoria del Inter Miami por 7-1 sobre el CF Montréal, en un partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) disputado en el Nu Stadium. La actuación del argentino fue determinante para que las “Garzas” pusieran fin a una racha de cinco encuentros sin conseguir la victoria.

El capitán argentino comenzó su exhibición con un tiro libre antes del descanso y volvió a aparecer al inicio de la segunda mitad con una espectacular jugada individual en la que superó a varios defensores. Posteriormente completó su triplete con una definición por encima del guardameta y, en tiempo agregado, selló su póker con otro gol de tiro libre. Además, Messi asistió a Luis Suárez para uno de los siete tantos del conjunto de Florida.

Con estas cuatro anotaciones, Messi alcanzó los 927 goles en su carrera profesional y llegó a 18 tantos en la presente temporada de la MLS, colocándose en lo más alto de la clasificación de goleadores del campeonato. El argentino también alcanzó los 98 goles con la camiseta del Inter Miami, continuando con registros extraordinarios a sus 39 años.

Casemiro abrió el marcador para el Inter Miami, mientras que Luis Suárez y Alexander Shaw también se hicieron presentes en la goleada; Fabian Herbers anotó el único tanto de Montréal. El 7-1 significó además la mayor victoria en la historia del Inter Miami y la primera ocasión en que el club marca siete goles en un partido, convirtiendo la noche en una de las más destacadas desde la llegada de Messi a Estados Unidos.

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