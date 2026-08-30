Nacionales
Hallan sin vida a hombre y mujer en motel de Sonsonate; investigan posible intoxicación por monóxido de carbono
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre el hallazgo de un hombre y una mujer sin vida dentro de una habitación de un motel ubicado en el departamento de Sonsonate. De acuerdo con el reporte preliminar de la institución, las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
Las primeras indagaciones apuntan a que ambas personas habrían fallecido por inhalación de monóxido de carbono. En el lugar, los agentes encontraron encendido el vehículo en el que las víctimas habían llegado al establecimiento, un elemento que forma parte de las investigaciones para determinar cómo se produjo la posible acumulación del gas.
Las víctimas fueron identificadas como:
Ezequiel Elíseo Mate Nájera, de 24 años.
Nancy Suleyma Ortiz Ramírez, de 29 años.
Reportes posteriores indican que los cuerpos fueron trasladados para los exámenes forenses correspondientes, los cuales permitirán establecer con precisión la causa de muerte. Aunque algunos medios han divulgado datos preliminares sobre las edades de las víctimas, la PNC no había confirmado oficialmente sus identidades en su reporte inicial.
Las autoridades mantienen abierta la investigación y será el resultado de las diligencias y análisis forenses el que determine las circunstancias exactas del fallecimiento de ambas personas. El monóxido de carbono es un gas que puede acumularse en espacios con ventilación insuficiente y representar un grave riesgo para la vida.
Reportamos el hallazgo de los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer al interior de una habitación de un motel en Sonsonate.
Según la información preliminar, ambas personas fallecieron por inhalación de monóxido de carbono.
En el lugar fue encontrado encendido el vehículo…
— PNC El Salvador (@PNCSV) August 30, 2026
Principal
Capturan a hombre acusado de atacar con machete a otro mientras bebían alcohol en Santa Ana
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Joel Antonio Rodríguez Escobar, de 44 años, señalado de atacar con un machete a otro hombre mientras ambos ingerían bebidas alcohólicas en el caserío El Gramal, distrito de El Porvenir, en Santa Ana Oeste.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, durante una discusión Rodríguez Escobar habría lesionado a la víctima en el cuello con un machete. Tras el ataque, el hombre herido fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.
La PNC indicó que la víctima se encuentra en condición estable y fuera de peligro, mientras que el sospechoso fue localizado y detenido sobre la calle principal del mismo caserío donde ocurrió el incidente. Hasta el momento no se ha divulgado públicamente la identidad del hombre lesionado.
Rodríguez Escobar será puesto a disposición de las autoridades correspondientes y, según la información policial, será remitido por el delito de intento de homicidio. Las investigaciones continuarán para esclarecer completamente las circunstancias que originaron la agresión.
Nacionales
Vogue Latinoamérica pone sus ojos en El Salvador con producción especial realizada en playa El Zonte
El Salvador vuelve a ganar exposición internacional, esta vez de la mano de Vogue México y Latinoamérica. Karla Martínez de Salas, Head of Editorial Content de la reconocida publicación, compartió imágenes de una producción realizada en playa El Zonte, uno de los destinos costeros que ha adquirido mayor proyección turística en los últimos años.
La producción lleva por nombre “Paseo por El Salvador” y presenta una mirada visual de los paisajes, la cultura y el carácter de la costa salvadoreña. El trabajo contó con la participación de los fotógrafos James C. Turlington y Paula Soares, mientras que la historia fue editada por Sebastián Cabrices, según publicaciones relacionadas con el proyecto.
Martínez de Salas destacó públicamente la belleza de El Salvador y agradeció al equipo que participó en la producción. La editora dirige los contenidos de Vogue México y Latinoamérica desde 2016 y cuenta con una amplia trayectoria en medios internacionales como Vogue US, T Magazine, Interview y W Magazine.
La aparición de El Zonte en una producción de Vogue Latinoamérica representa una nueva vitrina internacional para el país y especialmente para su oferta turística costera, al proyectar sus playas y paisajes ante una audiencia vinculada con la moda, cultura, viajes y estilo de vida en toda Latinoamérica.
Nacionales
MARN pronostica lluvias y tormentas para la tarde y noche de este domingo en El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que para este domingo 30 de agosto se esperan lluvias y tormentas en diferentes puntos de El Salvador, principalmente durante la tarde y la noche. Durante la mañana predominará el cielo poco nublado y no se prevén precipitaciones significativas.
A partir de la tarde aumentará la nubosidad y podrían registrarse lluvias en sectores de la cordillera Apaneca-Ilamatepec y zonas del norte del país. Para horas de la noche, las precipitaciones podrían extenderse hacia sectores de las zonas central, occidental y paracentral, incluyendo puntos de San Salvador, La Libertad, Cabañas, Santa Ana y Sonsonate.
Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento, por lo que se recomienda precaución a quienes realicen actividades al aire libre o se movilicen durante las horas de mayor actividad de las tormentas. Las condiciones atmosféricas están relacionadas con el flujo del este y la influencia de una onda tropical sobre la región.
Mientras tanto, el ambiente continuará muy cálido durante el día, con temperaturas máximas que podrían alcanzar hasta los 41 °C en San Miguel, mientras que durante la noche y madrugada se espera un ambiente más fresco.