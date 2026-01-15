Empresarial
Banco Cuscatlán y Visa regalan 2 Skybox de lujo en el Mundial 2026
Banco Cuscatlán y Visa elevan la experiencia del fútbol al máximo nivel con una promoción exclusiva que lleva a sus clientes premium directo al corazón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En un gesto que reconoce la lealtad y el estatus de sus tarjetahabientes más distinguidos, el banco salvadoreño lanza “Vive la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a otro nivel”, una campaña dirigida exclusivamente a usuarios de tarjetas Visa Signature, Visa Lifemiles Infinite y Visa Private Issue Cuscatlán emitidas en El Salvador.
La iniciativa premia con dos paquetes dobles Skybox para presenciar un partido de la ronda de 32 (octavos de final, según el formato ampliado del torneo) en el imponente Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Estados Unidos.
Este venue, uno de los más modernos del continente y sede confirmada de ocho encuentros del Mundial —incluyendo fase de grupos, ronda de 32, octavos y una semifinal—, se convertirá en el escenario de lujo para esta experiencia irrepetible.¿Qué incluye cada paquete ganador?Cada uno de los dos ganadores recibirá para dos personas:Boletos aéreos internacionales en clase Business.
Hospedaje de 5 días y 4 noches en hotel cinco estrellas, en suite de lujo con desayuno diario incluido.
Transporte terrestre completo y coordinado por Visa (traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, puerta a puerta para eventos).
Acceso VIP a un Skybox privado —palco de lujo climatizado con vistas privilegiadas, asientos premium, atención personalizada, gastronomía exclusiva y amenidades de alto nivel—.
Tarjeta prepago Visa por US$600.
Regalos exclusivos y artículos de amenidad.
Asistente personalizado para coordinar experiencias premium, gastronomía y actividades en Atlanta.
Cómo participar: acumula y ganaLa promoción está activa desde el 9 de enero hasta el 15 de marzo de 2026. Las formas de obtener números electrónicos para el sorteo son claras y directas:Por cada US$5,000 acumulados en compras (nacionales o internacionales) con las tarjetas participantes → 5 números electrónicos.
Al contratar o activar una nueva tarjeta elegible y realizar cualquier compra → 5 números electrónicos automáticos.
El sorteo se realizará el 24 de marzo de 2026. Los ganadores serán notificados y anunciados en el sitio web oficial de Banco Cuscatlán y sus redes sociales en un plazo máximo de dos días calendario posteriores al evento.Esta no es una simple entrada a un partido: es un reconocimiento a la excelencia, una puerta abierta a privilegios que trascienden lo ordinario y momentos que se graban para siempre. Un Skybox en el Mundial no es solo un asiento; es vivir el fútbol desde la cúspide.Para detalles adicionales o consultas, los clientes pueden contactar al Contact Center de Banco Cuscatlán al 2212-2000.
Banco Cuscatlán y Visa no solo invitan a ver el Mundial: invitan a vivirlo en grande. ¿Estás listo para elevar tu juego? Participa y descubre si Atlanta te espera desde las alturas.
Lotería Nacional dedica el sorteo LOTRA 434 al Mes del Adulto Mayor
- Primer Premio: $175,000 – Billete N.º 33440 (Vendido)
- Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 23602 (No vendido)
- Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 19199 (Vendido)
La lista completa de números ganadores y premios menores ya está disponible en el sitio oficial de la Lotería Nacional de Beneficencia: www.lnb.gob.sv.¿Y si tu “algún día” es justo hoy? Revisá tu billete, porque la suerte ya sonrió en grande y la LNB sigue apoyando causas sociales mientras hace realidad los sueños de miles de salvadoreños. ¡Felicidades al ganador del gordo!
LNB realiza primer sorteo del año dedicado a los Reyes Magos
En la Lotería iniciaron el primer Sorteo LOTRA del año 2026, dedicado al Día de Reyes Magos, una fecha cargada de tradición, esperanza e ilusión.
Esto consolída la filosofía de acompañar el “algún día” de miles de salvadoreños, al brindar oportunidades reales para que puedan cumplir sus metas, aspiraciones y propósitos. Con cada sorteo, acercamos la posibilidad de transformar historias y convertir sueños en realidades.
El Día de Reyes Magos remonta al episodio bíblico del nacimiento de Jesús, cuando Melchor, Gaspar y Baltasar, guiados por la estrella de Belén, llegaron hasta el pesebre para ofrecer obsequios cargados de profundo simbolismo: oro, incienso y mirra. De este pasaje nace una tradición que, año con año, fortalece valores como la fe, la esperanza y la generosidad, especialmente en la niñez salvadoreña.
Lotería se enorgullece contribuir al desarrollo y crecimiento de El Salvador, no solo a través de los premios que entregamos y que impactan positivamente a familias en todo el país, sino también mediante nuestras acciones de beneficencia, financiadas gracias a la venta de nuestros productos.
Durante el 2025, beneficiamos a 534,941 salvadoreños con una inversión social de $857,824.98, reafirmando nuestro compromiso con la población.
Durante la fase previa del sorteo, nuestro Team Lotería realizó un recuento del emblemático Sorteo del Gordo Navideño, una tradición que marcó el cierre del 2025 y que continuará en este 2026, permitiéndonos seguir generando ilusión y oportunidades para los salvadoreños.
Además, recordamos que los sorteos ordinarios se mantienen con normalidad, conservando su modalidad de precios, venta de vigésimos, acumulaciones al primer premio y una atractiva bolsa de dinero a repartir, invitando a la población a participar cada semana y a acercarse a la posibilidad de cumplir su “algún día”.
A continuación, te compartimos los Resultados del Sorteo LOTRA N.º 433:
Primer Premio: $350,000 – Billete N.º 23360. Vendido.
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 38154. Vendido.
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 29924. Vendido.
Entrá a www.lnb.gob.sv y descubrí todos los números ganadores de este sorteo. Quién sabe… quizás tu “algún día” es hoy.
Sintonizá todos los Miércoles de Alegría en sus redes sociales. También podés ver el resumen detallado de los premios principales a las 5:30 p.m. por C10.
SISTEMA FEDECRÉDITO cierra con broche de oro su promoción Gana Fácil: 249 ganadores en el tercer sorteo
En un contexto donde las instituciones financieras salvadoreñas buscan fortalecer la lealtad de sus clientes mediante incentivos innovadores, el SISTEMA FEDECRÉDITO ha culminado exitosamente su promoción anual «Gana Fácil», una iniciativa que no solo premia la fidelidad, sino que también impulsa el uso de servicios digitales y tradicionales en un mercado cada vez más competitivo.
Como editor con más de 15 años cubriendo el sector bancario y cooperativo en Centroamérica, he visto cómo campañas como esta evolucionan desde simples rifas hasta estrategias integrales que fomentan la inclusión financiera, especialmente en un país como El Salvador, donde el acceso a crédito y ahorros es clave para el crecimiento económico post-pandemia y en medio de la adopción del bitcoin como moneda de curso legal desde 2021.
El tercer y último sorteo de esta promoción se realizó el 19 de diciembre de 2025 en San Salvador, premiando a cientos de socios y clientes que han hecho uso activo de los productos y servicios del SISTEMA FEDECRÉDITO. En esta ocasión, resultaron favorecidos exactamente 249 ganadores con una impresionante gama de premios: 4 pick up Volkswagen SAVEIRO, 25 motos Suzuki, 30 premios en efectivo de US $500.00 cada uno, 40 premios en efectivo de US $250.00, 60 premios en efectivo de US $200.00 y 90 premios en efectivo de US $100.00. Estos incentivos no solo representan un valor tangible para los beneficiarios, sino que reflejan la solidez financiera del sistema cooperativo, que ha distribuido más de $390,000 en premios a lo largo de toda la promoción, beneficiando a un total de 710 ganadores en sus tres sorteos.
Para contextualizar, el SISTEMA FEDECRÉDITO –fundado en 1977 como una red de cajas de crédito y bancos de trabajadores– ha sido un pilar en la economía salvadoreña, promoviendo el ahorro y el crédito accesible para sectores como los microempresarios, mujeres emprendedoras y familias de bajos ingresos. Promociones como Gana Fácil no son nuevas para ellos; en ediciones anteriores, como la de 2023 y 2024, han entregado premios similares, sumando millones en incentivos y atrayendo a miles de participantes. Estas campañas se alinean con tendencias regionales, donde entidades como las cooperativas en Costa Rica o Guatemala utilizan sorteos para competir con bancos comerciales y fintechs, fomentando la bancarización en una región donde, según datos del Banco Mundial, solo el 55% de la población adulta en El Salvador tiene una cuenta bancaria formal.
La mecánica de participación en Gana Fácil fue diseñada para ser inclusiva y sencilla, incentivando operaciones cotidianas: a todos los socios y clientes se les asignó un número electrónico al realizar abono de cuota mensual de Préstamo vigente, contratación de Préstamos, pago de cuota de Crédito Popular, pago de Remesas Familiares, apertura o renovación de un Depósito a Plazo, apertura o incremento de la Cuenta de Ahorro Crece Mujer, apertura o incremento de Cuenta de Ahorros, obtención de Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO, por cada US $100.00 acumulados en compras con las Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO, y por cada US $75.00 acumulados en retiros de efectivo con las Tarjetas de Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO.
Además, para promover la digitalización –un foco clave en el sector desde la expansión de la banca móvil post-2020–, al realizar estas operaciones en FEDE MÓVIL, FEDE BANKING o Fede, el Asistente Virtual, se asignaron dos números electrónicos para participar, y un número electrónico adicional al realizar transferencias por medio de Mi QR de FEDE MÓVIL.
Esta estructura no solo maximiza la participación, sino que alinea con regulaciones locales que fomentan la innovación financiera, como las impulsadas por la Superintendencia del Sistema Financiero.Para garantizar la transparencia y legalidad del sorteo, se contó con la presencia de la delegada municipal Licda. Evelyn Rodríguez, una figura recurrente en eventos de este tipo que añade credibilidad en un entorno donde la confianza en las instituciones es primordial.
“Nos llena de satisfacción concluir esta edición de GANA FÁCIL con la cual hemos entregado más de $390,000 en premios a 710 ganadores. Este día premiamos la fidelidad de 249 afortunados ganadores que resultaron favorecidos en el tercer y último sorteo de esta promoción. Los invitamos a que sigan haciendo uso de los productos y servicios que ofrecen las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores miembros del SISTEMA FEDECRÉDITO para que puedan participar en promociones como esta”, comentó la licenciada Claudia Abrego, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO.
Sus palabras resaltan el enfoque en la retención de clientes, una estrategia que, en mi experiencia, ha probado ser efectiva para entidades cooperativas en mercados volátiles como el salvadoreño, donde la inflación y la migración impactan el consumo.
Con más de 850 puntos de atención a nivel nacional, el SISTEMA FEDECRÉDITO se posiciona como uno de los networks financieros más extensos del país, comparable a redes como las de Banrural en Guatemala. Para más información, los interesados pueden visitar sus sucursales o llamar al Call Center 2221-3333.Esta promoción no solo cierra un ciclo exitoso, sino que anticipa futuras iniciativas en un sector que, con la integración de criptomonedas y banca digital, promete más innovación. En El Economista Digital, seguiremos monitoreando cómo estas estrategias impactan la economía local, recordando que el verdadero ganador es el ecosistema financiero inclusivo.