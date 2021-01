José Urbina: “Los diputados actuales, como no recorren las zonas, ofrecen puentes donde no hay ríos”

Desde muy temprano, los residentes de la comunidad El Tránsito 3, situado en San Marcos, se prepararon para recibir a José Urbina, candidato a diputado por San Salvador, del partido Nuevas Ideas, pues sabían que les llevaba buenas noticias a beneficio de la población de ese sector ubicado en la zona Sur de la capital.

“Las visitas territoriales son importantes, porque si uno no se acerca, entonces no conoce. Los diputados actuales, como no recorren las zonas, ofrecen puentes donde no hay ríos”, comentó el aspirante a una curul de la Asamblea Legislativa.

Urbina aseguró que una vez obtenga el cargo de funcionario público, tras las elecciones del 28 de febrero, podrá combatir a las mafias que están detrás del sector salud. Mismas -indicó- que son las que se encargan de acaparar los medicamentos y con ello la distribución de estos, por lo que la adquisición se torna más cara en el territorio salvadoreño.

La visita hecha por el comunicador fue acompañada por la candidata a alcaldesa de San Marcos, Cindy Andrade, quien busca destituir al actual edil, Fidel Fuentes, quien gobierna con el FMLN.

“Yo no voy a llegar a la Asamblea a aprender qué es lo que se debe hacer, yo ya sé qué es lo que se tiene que hacer”, comentó el expresentador de noticias de Canal 10. “No voy a ser un diputado de escritorio, sino de territorio”, agregó.

“Ya es necesario marcar una diferencia y por eso les aseguro mi voto. Necesitamos cambiar al personal de la alcaldía”, comentó Josefina de Landaverde, una residente que tiene más de 20 años de tener su hogar en la comunidad visitada por Urbina.

La mujer mostró su incomodidad ante la falta de reparación de calles, la carencia de agua potable, la escases de obras de mitigación. Eso último es la problemática que más le urge, debido a que explicó que su vivienda se ve afectada por una cárcava formada por la caída de las lluvias.