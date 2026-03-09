Voraz incendio destruye dos vehículos en predio baldío de San Miguel

Miles de jóvenes salvadoreños participaron este domingo en el evento «Los sueños se conquistan. Soy Becado DI», organizado por la Dirección de Integración en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, en San Salvador.

La actividad reunió a estudiantes de las zonas central y occidental del país que forman parte del programa de Continuidad Académica y Técnica, una iniciativa que otorga becas para estudios universitarios y técnicos.

Los participantes son jóvenes que completaron su formación en centros educativos públicos y posteriormente obtuvieron una beca para continuar sus estudios superiores.

El encuentro incluyó dinámicas, actividades y presentaciones destinadas a celebrar a una generación de estudiantes que, de acuerdo a los organizadores, apuesta por desarrollar su futuro en el país.

Durante el evento, el presidente ad honórem de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, destacó la participación de los jóvenes en el programa.

«Las exitosas políticas públicas se construyen, sobre todo, con la participación de la gente. Si ustedes no se hubieran comprometido a transformar su futuro, no estarían aquí», expresó el funcionario.

De acuerdo con datos difundidos, más de 17,000 jóvenes forman parte del programa de becas impulsado por el Gobierno salvadoreño a través de la Dirección de Integración.

El programa busca ampliar el acceso a la educación superior mediante apoyo a estudiantes de bachillerato que egresan del sistema público.

Las autoridades señalaron que la iniciativa incluye oportunidades para cursar carreras universitarias o técnicas, con el objetivo de fortalecer la formación profesional de los beneficiarios.

El evento se desarrolló bajo el lema «Generación que florece», con el que la institución destacó el papel de los jóvenes en el desarrollo educativo y social del país.

