Nacionales
Voraz incendio destruye dos vehículos en predio baldío de San Miguel
Dos vehículos fueron destruidos este domingo tras un voraz incendio en un predio baldío en el km 143 de la carretera Panamericana, en San Miguel Centro, según reportó la Policía Nacional Civil (PNC).
La PNC detalló que ambos vehículos se incendiaron en un predio baldío ubicado frente a una gasolinera. Solo se reportaron daños materiales tras la emergencia.
«Los equipos correspondientes trabajan por extinguir las llamas en su totalidad», escribió la institución en su cuenta de X.
También agregaron que, por el momento mantienen un perímetro de seguridad en la zona, a un costado de la calle.
En la emergencia también participaron equipos del Cuerpo de Bomberos, quienes sofocaron las llamas para evitar que pudiera afectar otras zonas cercanas.
Nacionales
Alcaldía de San Salvador denuncia vandalismo tras marcha del 8M y repara plazas
La alcaldía de San Salvador denuncia este domingo los actos vandálicos registrados durante una manifestación por el Día Internacional de la Mujer, que provocaron daños en la plaza Salvador del Mundo y en las Fuentes Beethoven. Tras lo ocurrido, la comuna inició de inmediato labores de limpieza y restauración con un equipo femenino de la dependencia de Desechos Sólidos.
«Conmemorar el Día Internacional de la Mujer es legítimo y forma parte de una sociedad democrática; sin embargo, ninguna causa justifica dañar el patrimonio de la ciudad ni afectar espacios que miles de familias utilizan diariamente», publicó la comuna en su cuenta de la red social X.
El alcalde Mario Durán agradeció en la misma red social la labor de las empleadas municipales que acudieron a reparar los espacios. «Ante los actos vandálicos realizados en las plazas públicas, plazas de las familias salvadoreñas, las heroínas de la @alcaldia_ss han respondido con firmeza y talante, a ellas mis respetos y agradecimiento», escribió el edil.
Durán añadió en otro mensaje: «¡Gracias! Gracias por ser un ejemplo, por su fortaleza y dedicación, por su vocación a las familias salvadoreñas y al cuido de nuestra bella ciudad». El funcionario calificó a las trabajadoras como «mujeres con valor» y expresó su «eterna admiración».
La unidad de Desechos Sólidos de San Salvador detalló que 15 de sus colaboradoras, en coordinación con la gerencia de Desarrollo Urbano, realizan tareas de saneamiento y pintura en las superficies afectadas tras la movilización. «Los actos que dañan el espacio público, NO NOS REPRESENTAN», se publicó en su cuenta de X.
«Hoy reafirmamos que el verdadero orgullo se demuestra con trabajo, respeto y compromiso con nuestra ciudad. Las mujeres también construyen, cuidan y recuperan los espacios que pertenecen a todos», concluyó el equipo de desechos sólidos sobre las labores de restauración, que buscan devolver las condiciones habituales a los puntos afectados.
Nacionales
Miles de jóvenes becados se reúnen en el evento «Los sueños se conquistan. Soy Becado DI»
Miles de jóvenes salvadoreños participaron este domingo en el evento «Los sueños se conquistan. Soy Becado DI», organizado por la Dirección de Integración en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, en San Salvador.
La actividad reunió a estudiantes de las zonas central y occidental del país que forman parte del programa de Continuidad Académica y Técnica, una iniciativa que otorga becas para estudios universitarios y técnicos.
Los participantes son jóvenes que completaron su formación en centros educativos públicos y posteriormente obtuvieron una beca para continuar sus estudios superiores.
El encuentro incluyó dinámicas, actividades y presentaciones destinadas a celebrar a una generación de estudiantes que, de acuerdo a los organizadores, apuesta por desarrollar su futuro en el país.
Durante el evento, el presidente ad honórem de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, destacó la participación de los jóvenes en el programa.
«Las exitosas políticas públicas se construyen, sobre todo, con la participación de la gente. Si ustedes no se hubieran comprometido a transformar su futuro, no estarían aquí», expresó el funcionario.
De acuerdo con datos difundidos, más de 17,000 jóvenes forman parte del programa de becas impulsado por el Gobierno salvadoreño a través de la Dirección de Integración.
El programa busca ampliar el acceso a la educación superior mediante apoyo a estudiantes de bachillerato que egresan del sistema público.
Las autoridades señalaron que la iniciativa incluye oportunidades para cursar carreras universitarias o técnicas, con el objetivo de fortalecer la formación profesional de los beneficiarios.
El evento se desarrolló bajo el lema «Generación que florece», con el que la institución destacó el papel de los jóvenes en el desarrollo educativo y social del país.
Nacionales
Arrestan a hombre por amenazar a su exsuegra de 73 años en Los Planes de Renderos
Un hombre amenazó a su exsuegra, una mujer de la tercera edad, y fue puesto bajo arresto por la Policía Nacional Civil (PNC) este domingo, informó la corporación en su cuenta de X.
El sujeto fue identificado como Mario Oviedo Miranda, de 48 años, mientras que la mujer tiene 73 años.
Los hechos se registraron en la colonia Vista al Mar, cantón Planes de Renderos, Panchimalco, San Salvador Sur, amplió la PNC.
Aunque la policía aún no amplió los detalles de las amenazas de Oviedo Miranda conta la adulto mayor, comunicó que a éste se le incautó un arma de fuego con sus cargadores y un machete. Además, será remitido a los tribunales.
Los delitos en su contra son: amenazas con agravación especial, expresiones de violencia contra las mujeres y tenencia, portación y conducción ilegal de arma de fuego.