VMT reporta más de 6,000 inspecciones en unidades del transporte colectivo

El fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró este jueves que hubo mano criminal en la muerte de la exdiputada del FMLN, Yanci Urbina, pues la evidencia científica ha revelado que sufrió múltiples lesiones, pero lo que provocó su deceso fue un golpe con un objeto contundente.

«Ante el tipo de lesiones que presentaba el cuerpo se ordenó que se realizara la autopsia en el Instituto de Medicina Legal y las sospechas del fiscal [del caso] fueron confirmadas por el médico forense y se empezó a observar un patrón de golpes en diferentes partes del cuerpo: tabique nasal, hombro, dorso, en la mano tenía moretes, cerca de la oreja se observaba un surco que indicaba que ella había recibido un golpe con un objeto contundente y que eso le causó la muerte», reveló el fiscal general durante la entrevista de Canal 10.

El funcionario explicó que cuando los fiscales del caso iniciaron la inspección en el sitio donde fue atacada la exlegisladora no se observaron evidencias del accidente por el que inicialmente fueron alertadas las autoridades cuando reportaron su muerte.

«Se recabaron una serie de indicios que nos indicaban la presencia de una mano criminal que es la que le produce las lesiones a la señora Urbina, y entrevistamos a su compañero de vida [Peter Wachowsky] y tras una serie de diligencia corroboramos las coartadas que él había proporcionado, observamos fisuras en sus declaraciones que había proporcionado», dijo el titular de la Fiscalía.

Agregó que reconstruyeron los hechos ocurridos el día del crimen y que los resultados de la autopsia proporcionados por Medicina Legal les reveló el tiempo que la víctima tenía de haber muerto. Delgado comentó que la relación de pareja entre la diputada con su pareja ya no existía, pues ya no había «convivencia marital, no se trataba de un hogar que fuera ajeno a la desavenencias, se trataba de dos personas viviendo bajo un mismo techo que no tenían ninguna relación afectiva entre sí».

Dijo que en la vivienda donde sucedió el crimen encontraron botellas de licor, principalmente, donde habitaba el imputado, quien además se contradijo en sus versiones de lo ocurrido.

«Las diferentes versiones que él nos dio se fueron desvirtuando, sobre cómo ocurrió el supuesto accidente, hasta tal punto que formulamos una acusación en contra de esta persona por el delito cometido en contra de Yanci Urbina», detalló el fiscal.