Principal
Vehículo impacta contra una champa en cercanías del redondel del bypass de Usulután
Un fuerte accidente de tránsito fue reportado esta mañana en las inmediaciones del redondel del bypass del departamento de Usulután.
Imágenes compartidas en redes sociales muestran un vehículo color rojo, con placas P721-980, que chocó contra una champa construida con lámina y madera, ubicada a un costado de la vía.
Las autoridades acudieron a la escena para determinar las causas que originaron el percance vial.
Hasta el momento, se desconoce si alguna persona resultó lesionada de gravedad.
Nacionales
Niña de un año y nueve meses muere en piscina de restaurante en La Paz
Una menor de un año y nueve meses fue encontrada sin vida en el interior de la piscina de un restaurante ubicado en la playa San Marcelino, departamento de La Paz.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, la menor se encontraba junto a su madre, quien se dedica a vender minutas en la zona.
Según las indagaciones, la madre tuvo que alejarse momentáneamente para atender asuntos relacionados con su actividad. Al regresar a su puesto, no encontró a su hija, por lo que comenzó a buscarla.
Instantes después, la menor fue encontrada inconsciente dentro de la piscina infantil. Ante la situación, fueron llamados los cuerpos de socorro, quienes confirmaron que la niña no presentaba signos vitales.
ENTREGA ESPECIAL
Audios confirmados reabren cuestionamientos sobre negocios de Roberto Arzú con señalado líder de “Los Caradura” en Guatemala
El escenario político guatemalteco rumbo a las elecciones de 2027 vuelve a colocar bajo escrutinio a Roberto Arzú García-Granados. El excandidato presidencial, quien actualmente participa en la estructura del partido Cabal como secretario de Formación Política y busca reposicionarse de cara al próximo proceso electoral, ha enfrentado cuestionamientos tras la difusión de conversaciones con Francisco Edgar “Paco” Domínguez Higueros, señalado por autoridades e investigaciones como una figura vinculada a la estructura conocida como “Los Caradura”. Arzú confirmó públicamente a La Hora que una de las conversaciones divulgadas es auténtica.
En la grabación, Domínguez reclama a Arzú por una deuda millonaria, mientras el político hace referencia a un contrato mediante el cual un “canal” realizaría un pago. Consultado por La Hora, Arzú explicó que la conversación estaba relacionada con negocios de venta de publicidad en televisión abierta y negó que se tratara de operaciones con dinero ilícito. Según su versión, ha trabajado en el sector publicitario desde joven y desconocía los señalamientos criminales contra Domínguez cuando mantuvo relaciones comerciales con empresas relacionadas con él.
La figura de “Paco” Domínguez adquirió relevancia después de su muerte en 2025 y de la circulación de distintos audios en redes sociales. Investigaciones periodísticas han relacionado a Domínguez con “Los Caradura”, estructura señalada por actividades de narcomenudeo y otros delitos en la capital guatemalteca. República publicó posteriormente una extensa investigación en la que afirma haber revisado audios y documentos relacionados con deudas y operaciones comerciales entre Arzú y Domínguez; sin embargo, algunas de las conclusiones más graves planteadas por ese medio —como un eventual uso de dinero vinculado al narcotráfico para financiar la campaña de 2019— aparecen formuladas como señalamientos o hipótesis periodísticas y no como una sentencia judicial firme.
También han circulado versiones según las cuales Arzú habría utilizado certificados o contratos publicitarios que posteriormente no podían hacerse efectivos, e incluso acusaciones de una supuesta estafa. Sin embargo, la revisión de fuentes públicas realizada para esta nota no permitió confirmar mediante resoluciones judiciales, documentos oficiales o testimonios independientes suficientes que esos certificados fueran falsos, que Arzú supiera de antemano que no podían utilizarse o que existiera un esquema comprobado de fraude. Tampoco se encontró respaldo independiente suficiente para afirmar como hecho que un supuesto intermediario identificado como “Pablo Santos” formara parte de una trama de sobornos con una televisora.
En los multiples audios Roberto habla abiertamente de un señor Pablo y la conexión directa que existe es entre Pablo Santos que es el personaje que conecta a los políticos con una famosa televisora, lo cual evidencia no solo su vínculo directo con Los “Cara dura”, si no también sobornos y corrupción en la industria televisiva, que al final esos certificados jamás sus víctimas pudieron monetizar y esos mismos certificados los usaba para salir de sus múltiplos deudas, lo que constuía una gran estafa porque la televisora siempre ponía excusas para no dar nada, poniendo restricciones según fuentes que ayudaron a la investigación periodística.
En los mismos audios Roberto Arzú admite que en una de sus crisis económicas, desesperadamente fue con «Los Caradura» a “venderles” los cerficados publicitarios que él desde ya sabía, que jamás los iban a poder utilizar y lo usa como estrategia para sacarles dinero en efectivo.
El llamado «Junior» por sus amigos ya compitió por la Presidencia en 2019 mediante la coalición PAN-Podemos, cuando obtuvo 267,049 votos, equivalentes al 6.09 % de los sufragios válidos, según los resultados recogidos por la misión electoral de la OEA. El Tribunal Supremo Electoral mantiene además disponibles los informes financieros correspondientes a PAN y Podemos de aquella campaña. De cara a 2027, los audios, las relaciones comerciales reconocidas y las investigaciones periodísticas forman parte de los antecedentes que rodean su regreso a la actividad política; establecer si alguna de esas operaciones derivó en delitos corresponde, en todo caso, a las autoridades competentes y no puede darse por probado únicamente a partir de grabaciones difundidas en redes sociales.
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Nacionales
Motociclistas y peatones representan ocho de cada 10 víctimas de accidentes de tránsito
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, afirmó que ocho de cada 10 personas que son víctimas de accidentes de tránsito son motociclistas o peatones.
Según Reyes, la principal causa de los siniestros viales es la distracción al volante. También señaló otras causas recurrentes, entre ellas el exceso de velocidad, invadir el carril contrario, la inexperiencia y la imprudencia de los peatones.
«Los más afectados son motociclistas y peatones. Entre ambos llegan al 80 por ciento. Ocho de cada diez víctimas son relacionados con peatones y motociclistas», afirmó Reyes.
En cuanto a las edades, el viceministro indicó que los más afectados son los adultos jóvenes, específicamente quienes tienen entre 18 y 30 años.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2026 han ocurrido 15,907 accidentes de tránsito. Estos hechos han dejado un registro de 11,231 personas lesionadas y 1,023 fallecidos.
El Observatorio también registra durante 2026 un total de 373 motociclistas fallecidos en accidentes de tránsito.
Reyes afirmó que las instituciones del Estado trabajan en planes de prevención y atención de víctimas. Sin embargo, señaló que también debe existir un sentido de responsabilidad por parte de los conductores.
El Viceministerio de Transporte mantiene vigente la campaña «La vida no es un juego», mediante la cual busca concientizar a la población sobre el respeto a las normas de tránsito.