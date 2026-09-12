Sucesos
Triple choque en Quezaltepeque deja a mujer de 37 años lesionada y atrapada dentro de vehículo
Una mujer resultó lesionada la noche del viernes tras un triple accidente de tránsito registrado en el distrito de Quezaltepeque, La Libertad Norte. El percance ocurrió frente a las instalaciones de la empresa CORINCA y, según versiones de testigos, se originó cuando un pick up impactó por detrás a una camioneta, que posteriormente chocó contra la plataforma de una grúa.
La víctima fue identificada como Dania Liseth Landaverde, de 37 años, quien viajaba en la camioneta y sufrió lesiones en la zona del cuello a consecuencia del impacto. Debido a su condición y a la posición en la que quedó dentro del vehículo, socorristas de Comandos de Salvamento realizaron maniobras especiales para retirarla de forma segura.
Los equipos de emergencia utilizaron un chaleco de extracción Kendrick, dispositivo empleado para mantener estabilizados la cabeza, cuello y columna durante el rescate de personas involucradas en accidentes vehiculares. Tras ser liberada, Landaverde recibió atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial para una evaluación más completa.
El accidente ocurre en medio de un incremento de la siniestralidad vial en El Salvador. Datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial registraban 15,609 siniestros, 10,974 personas lesionadas y 1,003 fallecidas entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de 2026, cifras superiores a las del mismo periodo de 2025.
Nacionales
Motociclista de 26 años resulta lesionado tras chocar contra un pick up en carretera a Los Naranjos
Un motociclista de 26 años resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente de tránsito sobre la carretera a Los Naranjos, frente a la residencial Loma Alta, en el distrito de Sonzacate, departamento de Sonsonate. La víctima, identificada únicamente con el apellido Reyes, habría colisionado contra un vehículo tipo pick up mientras circulaba por la zona.
Socorristas de Comandos de Salvamento acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria al motociclista. Durante la evaluación determinaron que presentaba lesiones en el brazo y la pierna izquierdos, por lo que fue estabilizado antes de ser trasladado a un hospital cercano.
El traslado se realizó para que personal médico pudiera determinar mediante estudios especializados si las lesiones incluían algún tipo de fractura. Hasta el momento no se ha informado públicamente sobre otras personas lesionadas ni se ha establecido oficialmente la responsabilidad de los involucrados en el accidente.
El percance ocurre en un contexto de elevada siniestralidad vial en El Salvador. Datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabilizaban, hasta el 10 de septiembre, 15,609 siniestros, 10,974 personas lesionadas y 1,003 fallecidas durante 2026.
Nacionales
Capturan a conductor ebrio tras provocar dos accidentes en Chalchuapa y Santa Ana e intentar huir
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un conductor que, presuntamente bajo los efectos del alcohol, provocó un accidente de tránsito en el distrito de Chalchuapa, Santa Ana Oeste, y posteriormente huyó del lugar. De acuerdo con los primeros reportes, tras abandonar esa escena continuó su recorrido y terminó involucrado en un segundo percance.
El segundo accidente ocurrió en el redondel La Ceiba, en el sector conocido como Cantarrana, Santa Ana, donde el automovilista impactó contra varios vehículos que se encontraban estacionados. Entre los automotores afectados se encontraba el vehículo de un DJ que trabaja en una discoteca de la zona, según información divulgada tras el hecho.
Luego de la colisión múltiple, el conductor habría intentado escapar nuevamente, pero personas afectadas lograron retenerlo hasta la llegada de agentes policiales, quienes procedieron con su captura. Las autoridades deberán determinar las responsabilidades derivadas de ambos accidentes y continuar con el procedimiento correspondiente.
El caso ocurre en medio de un año con elevada siniestralidad vial en El Salvador. Datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial registraban, hasta el 10 de septiembre, 15,609 siniestros, 10,974 personas lesionadas y 1,003 fallecidas durante 2026, cifras superiores a las reportadas en el mismo periodo del año anterior.
Principal
Reportan cuatro personas fallecidas en diferentes puntos de Sonsonate
Cuatro personas habrían sido localizadas sin vida en distintos puntos del departamento de Sonsonate durante las últimas horas, de acuerdo con información preliminar relacionada con los casos.
Entre los hechos reportados se encuentra el de un hombre conocido como Don Porfirio; una mujer identificada preliminarmente como Kenia, de 25 años, quien, según los primeros reportes, presentaría posibles señales de violencia; un hombre conocido como Don Medardo; y otra persona cuya identidad aún no ha sido establecida.
Los diferentes hallazgos fueron reportados en las colonias Angélica y Buenos Aires, en un sembradío ubicado en el caserío El Nance, Metalío, y sobre la calle que conduce hacia Cruz Grande, Izalco.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial que confirme de manera conjunta estos casos, por lo que la información permanece en calidad de preliminar.
Se espera que las instituciones correspondientes brinden información oficial y determinen las circunstancias de cada uno de los fallecimientos.