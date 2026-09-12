Triple choque en Quezaltepeque deja a mujer de 37 años lesionada y atrapada dentro de vehículo

Una mujer resultó lesionada la noche del viernes tras un triple accidente de tránsito registrado en el distrito de Quezaltepeque, La Libertad Norte. El percance ocurrió frente a las instalaciones de la empresa CORINCA y, según versiones de testigos, se originó cuando un pick up impactó por detrás a una camioneta, que posteriormente chocó contra la plataforma de una grúa.

La víctima fue identificada como Dania Liseth Landaverde, de 37 años, quien viajaba en la camioneta y sufrió lesiones en la zona del cuello a consecuencia del impacto. Debido a su condición y a la posición en la que quedó dentro del vehículo, socorristas de Comandos de Salvamento realizaron maniobras especiales para retirarla de forma segura.

Los equipos de emergencia utilizaron un chaleco de extracción Kendrick, dispositivo empleado para mantener estabilizados la cabeza, cuello y columna durante el rescate de personas involucradas en accidentes vehiculares. Tras ser liberada, Landaverde recibió atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial para una evaluación más completa.

El accidente ocurre en medio de un incremento de la siniestralidad vial en El Salvador. Datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial registraban 15,609 siniestros, 10,974 personas lesionadas y 1,003 fallecidas entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de 2026, cifras superiores a las del mismo periodo de 2025.

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