Imágenes fuertes: Entre hierros retorcidos, rescatan a hombre que quedó atrapado en su vehículo

A pocos días para que Christian Nodal se presente en El Salvador, ha surgido un video en el que el artista internacional le dedica una melodía a las pupusas.

En el corto video se escucha al cantautor de regional mexicano improvisando una tonada para las pupusas. El video se ha viralizado en las redes sociales.

Mientras el artista improvisa, se observa un platillo con un par de pupusas en sus manos. «Desde hace tiempo el … se puso bueno, con la pupusa esto no tiene freno, me voy a echar todititas las pupusas para desayunar todas las mañanas me las llevo para Rusia», canta Nodal.

Cabe mencionar que, Nodal deleitará a sus fanáticos en el concierto que ofrecerá el próximo 25 de febrero en el recinto deportivo.

El intérprete de Botella tras botella y Adiós amor se presentará en El Salvador como parte de su gira Forajido Tour.

Las localidades disponibles son: General $25, Preferencial $35, Silla VIP $75 y Mesa Platinum $175.