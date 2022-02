Muere anciana tras ser atacada por un enjambre de abejas

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció este martes en una ceremonia en línea presentada por los actores Leslie Jordan y Tracee Ellis Ross los nominados a la edición 94 de los Premios Óscar.

Los nominados son:

Mejor película:

‘Belfast’

‘CODA’

‘No miren arriba’

‘Drive My Car’

‘Rey Richard: Una familia ganadora’ (‘El método Williams’, en España)

‘Licorice Pizza’

‘El poder del perro’

‘West Side Story’

‘Duna’

‘El callejón de las almas perdidas’

Mejor dirección:

Kenneth Branagh, por ‘Belfast’

Ryûsuke Hamaguchi, por ‘Drive My Car’

Paul Thomas Anderson, por ‘Licorice Pizza’

Jane Campion, por ‘El poder del perro’

Steven Spielberg, por ‘West Side Story’

Mejor actriz protagonista:

Jessica Chastain, por ‘Los ojos de Tammy Faye’

Olivia Colman, por ‘La hija oscura’

Penélope Cruz, por ‘Madres paralelas’

Nicole Kidman, por ‘Todo sobre los Ricardo’

Kristen Stewart, por ‘Spencer’

Mejor actor protagonista:

Javier Bardem, por ‘Todo sobre los Ricardo’

Benedict Cumberbatch, por ‘El poder del perro’

Andrew Garfield, por ‘Tick, Tick… Boom’

Will Smith, por ‘Rey Richard: Una familia ganadora’

Denzel Washington, por ‘La tragedia de Macbeth

Mejor actriz de reparto:

Jesse Buckley, por ‘La hija oscura’

Ariana DeBose, por ‘West Side Story’

Kirsten Dunst, por ‘El poder del perro’

Judi Dench, por ‘Belfast’

Aunjanue Ellis, por ‘Rey Richard: Una familia ganadora’

Mejor actor de reparto:

Ciarán Hinds, por ‘Belfast’

Troy Kotsur, por ‘CODA’

Jesse Plemons, por ‘El poder del perro’

Kodi Smit-McPhee, por ‘El poder del perro’

J.K Simmons, por ‘Todo sobre los Ricardo’

Mejor película internacional:

‘Drive my car’ (Japón)

‘Flee’ (Dinamarca)

‘Fue la mano de Dios’ (Italia)

‘Lunana: A Yak in the Classroom’ (Bután)

‘La peor persona del mundo’ (Noruega)

Mejor guion original:

‘Belfast’- Kenneth Branagh

‘No miren arriba’ – Adam McKay, David Sirota

‘Rey Richard: Una familia ganadora’ – Zach Baylin

‘Licorice Pizza’ – Paul Thomas Anderson

‘La peor persona del mundo’ – Joachim Trier y Eskil Vogt

Mejor banda sonora:

‘Madres paralelas’

‘No miren arriba’

‘Duna’

‘Encanto’

‘El poder del perro’

Mejor película de animación:

‘The Mitchells vs. the Machines’

‘Encanto’

‘Flee’

‘Luca’

‘Raya y el último dragón’

Mejor montaje:

‘No miren arriba’

‘Duna’

‘Rey Richard: Una familia ganadora’

‘El poder del perro’

‘Tick, Tick…Boom!’

Mejor fotografía:

‘Duna’

‘El callejón de las almas perdidas’

‘El poder del perro’

‘La tragedia de Macbeth’

‘West Side Story’

Mejores efectos visuales:

‘Duna’

‘Free Guy’

‘Sin tiempo para morir’

‘Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos’

‘Spider-Man: Sin camino a casa’

Mejor diseño de vestuario:

‘Cruella’

‘Cyrano’

‘Duna’

‘El callejón de las almas perdidas’

‘West Side Story’

Mejor sonido:

‘Belfast’

‘Duna’

‘Sin tiempo para morir’

‘El poder del perro’

‘West Side Story’

Mejor maquillaje y peluquería:

‘Un príncipe en Nueva York 2’ (‘El rey de Zamunda’, en España)

‘Cruella’

‘Duna’

‘Los ojos de Tammy Faye’

‘La casa de Gucci’