VIDEO | El golazo de media vuelta en el borde del área de Cristiano Ronaldo

El FC Barcelona se ha quedado en ‘nada’ en su visita al Real Madrid, en una noche marcada por las decisiones arbitrales. Los azulgrana se quedan en una situación más que delicada de cara a las últimas seis jornadas de LaLiga EA SPORTS 2023/2024 y estarían despidiéndose de sus opciones de una remontada. El gol de Jude Bellingham en el descuento completó la remontada de los madridistas en el Santiago Bernabéu.

Lo que queda claro es que el Clásico siempre es sinónimo de emoción… y también de polémica. Los ánimos estuvieron caldeados en ambos bandos y Soto Grado no tuvo muchos recursos para calmar las aguas en un partido marcado por la polémica desde los primeros minutos y que deja a LaLiga en el ojo del huracán por la ausencia de suficiente tecnología (el ojo de halcón) para ‘mejorar’ el producto. El Barça acabó siendo el ‘perjudicado’ en esta ocasión y provoca un enésimo debate en el enfrentamiento entre los dos ‘grandes’ de Europa.

En el choque entre Madrid y Barça han habido muchos ‘ingredientes’ que le convirtieron en uno de los más calientes de los últimos tiempos. Xavi Hernández había apostado por su alineación de gala con el único cambio de Andreas Christensen por Pedri González (aunque entró en el descanso, para relevar al lesionado De Jong), mientras que Carlo Ancelotti tiró de cambios para configurar su XI, sobre todo en la defensa con un solo jugador natural en el área, Rüdiger. El resultado fue que estuvieron ‘blandos’ atrás y los culés lo aprovecharon muy pronto.

Clásico con muchas ‘caras’… y polémica

Consiguieron algo que ha sido muy difíil en esta temporada: Marcarle al Madrid en jugada parada. Solo habían transcurrido seis minutos cuando, en un córner ejecutado por Joao Cancelo, Andriy Lunin midió mal en su salida y dejó que Christensen rematara con un potentísimo cabezazo que se coló en la portería. El Barça había conseguido silenciar al Santiago Bernabéu antes de un cúmulo de situaciones que dejaron a un único protagonista sobre el césped, Soto Grado, durante una primera mitad que dejó los ánimos muy caldeados en la capital de España.

Los de Ancelotti habían reaccionado pronto ante el gol y consiguieron merodear el área de Ter Stegen, con peligro de un Vinicius Jr que mandó un disparo a bocajarro, pero se marchó besando el travesaño. Volvió a aparecer instantes después ‘robándole’ un cabezazo que se disponía a rematar Rüdiger y después fue Lamine Yamal, que hizo trizas la banda zurda madridista, el que intentó sorprender a Lunin, pero se llevó un taponazo. La siguiente fue de los locales, que se fueron en dirección al área rival con Lucas Vázquez por su derecha volviendo loco a un Cancelo que no pudo detenerle cuando se internó en el área.

Pau Cubarsí llegó a evitar que se colara en la ‘cocina’, pero con un derribo en el área que costó un penalti a favor de los ‘merengues’. Vinicius Jr no falló desde los once metros ante un Ter Stegen que, aunque adivinó la dirección, no tuvo nada que hacer. El brasileño rompió la racha de seis partidos seguidos de los culés sin encajar y fue la antesala a dos polémicas que reclamó el Barça antes del descanso: Un gol fantasma de Lamine Yamal, tras un córner, que Lunin sacó fuera sin claridad sobre si había o no pasado la línea, pero tras una ‘eterna’ revisión del VAR, Soto Grado anunció que no había gol.

No acabó la polémica allí, puesto desde el conjunto azulgrana reclamaron dos acciones más: Lamine cayó dentro del área tras un contacto con Camavinga, que tocaba el balon, que no fue suficiente para que se señalara la pena máxima e instantes después el jugador francés derribó en el borde del área al jugador de 16 años, ganándose la amarilla. El partido entró en tierra de nadie y fue el cuadro madridista el que tuvo la oportunidad más clara con una jugada de ‘Vini’, que cedió a Rodrygo pero no logró enganchar el remate.

Fuerzas igualadas antes de la emoción de los goles

La primera parte acabó con la lesión de De Jong, tras un choque con Valverde, y en el comienzo de la reanudación siguió la regla tácita de intentar no sufrir. Bellingham fue el primero en avisar con un remate desde fuera del área que atrapó Ter Stegen y poco después fue el ‘7’, con un contragolpe en el que le ganó la batalla a sus dos defensores, Koundé y Cubarsí, pero falló en su disparo, forzado. No encontró la portería. A ambos equipos le faltó precisión y la ‘fuerza’ de la primera parte, como si las energías se hubiesen agotado muy pronto.

Lewandowski falló en su última acción antes de salir del campo. Recibió un balón en largo de Araújo y, pese a la mala salida de Lunin, se le marchó fuera su intento de vaselina. Las pocas soluciones forzaron a Xavi a refrescar su línea de ataque con Ferran Torres y Joao Félix, quienes entraron para relevar al polaco y Raphniha, especialmente desacertado y descafeinado en Chamartín. El Madrid tuvo su dosis de polémica con una posible mano de Koundé no pitada, tras un centro de Vinicius, antes de un contragolpe del de Foios que estuvo ‘cerca’, pero estaba en posición irreglamentaria.

Jude Bellingham firma la sentencia del Barça

Cuando el partido parecía más apagado, apareció el Barça en el área del Madrid después de un centrochut de Lamine que repelió Lunin, pero en el rechace apareció Fermín López, sin marca de los madridistas, para mandar el balón a lo más profundo de la red y adelantar momentáneamente a los de Xavi. Minutos después, casi como un jarro de agua fría, Vinicius apareció para enviar un centro al segundo palo donde apareció inesperadamente Lucas Vázquez para evidenciar nuevamente a Cancelo y superar a Ter Stegen.

Antes de abandonar el campo, Vinicius tuvo el gol de la victoria con un contragolpe que acabó con un disparo potente que repelió como pudo Ter Stegen… El partido parecía muerto y decantado para el empate, pero en el descuento apareció Jude Bellingham, como en Montjuïc, para cazar el balón y empujarlo a la red después de un centro de Lucas Vázquez que no pudo terminar de rematar Joselu y que encontró al inglés en el segundo palo. Sentencia para el Barça y, sobre todo, para LaLiga.

