Mbappé tuvo una despedida agridulce en su último partido en casa con el PSG

Cristiano Ronaldo fue noticia este miércoles por su asombroso gol en la victoria del Al Nassr (3-1) sobre el Al Khaleej en la semifinal de la Copa Rey de Campeones en Arabia Saudita.

El portugués aprovechó un fallo de la defensa rival y luego un despeje forzado y fallido del arquero. Recuperó el balón, giró y en una especie de media volea lanzó con la pierna izquierda desde el borde del área. El disparo acabó en la red, abriendo el marcador pasado el primer cuarto de hora.

