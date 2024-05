Estrenarán el documental Desenmascarando a Spacey

Vengadores es una de las sagas cinematográficas que mayor éxito ha tenido en la última década, llegando a romper varios récords, como el de tener tres cintas entre las cinco películas más taquilleras de la historia del cine.

Después de Avengers: Endgame, los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), se encuentran a la espera de que se revelen detalles del próximo lanzamiento, espera que estaría por terminar, gracias a un reciente documento que se filtró en la red.

Así se pudo conocer con un rumor que está iniciando en Internet, en el que se habría filtrado algunos detalles de Vengadores 5, como el de la fecha en la que iniciaría el rodaje, el posible lanzamiento y ya el equipo principal de héroes que protagonizarían el film.

¿Cuándo comienza el rodaje de Vengadores 5?

Según datos revelados por Film & Television Industry Alliance, empresa dedicada a brindar información sobre la industria del cine y la televisión, las grabaciones de la nueva cinta de los Vengadores comenzarían el 31 de diciembre de 2024, con locaciones en Los Ángeles y Londres.

Adicional, reportaron que Vengadores 5 se estrenaría en los cines el 1 de mayo de 2026.

¿Qué héroes protagonizarán Vengadores 5?

Adicional a la posible fecha de inicio de grabación y de lanzamiento de la cinta, también revelaron los nombres de los héroes que protagonizarían la trama, mencionando a personajes como Capitán América (Sam Wilson), Spider-Man, Hulk, She-Hulk y Caballero Luna.

Cabe resaltar que esta información es tan solo un rumor, ya que Marvel hasta el momento desde no se ha confirmado ni desmentido los datos.

Otro de los datos que se ha venido especulando sobre el nuevo lanzamiento, es que la quinta película de los Vengadores ya no se titulará Avengers: The Kang Dynasty como se tenía pensado, si no que la producción le habría dado un nuevo destino a la cinta.

Se sabe que esta información habría sido tomada tras el fracaso en taquilla de la película protagonizada por Paul Rudd y Evangeline Lily, Ant-Man 3, en la que Kang tuvo mayor presencia, sin embargo, no tuvo la aceptación deseada por el público, por lo que desde Disney se habría tomado la decisión de cambiar el rumbo del film.

