Inauguran la Semana Mundial para la Seguridad Vial

El Gobierno destaca en la región al implementar el parto respetado con la creación, puesta en marcha y dar pleno cumplimiento a la Ley Nacer Con Cariño, impulsada por la Primera Dama, Gabriela de Bukele. Hoy, el país se une a la celebración de la semana mundial del parto respetado.

«La semana mundial del parto respetado reivindica el rol de la familia», afirmó la coordinadora de Proyectos de Salud y Nutrición del Despacho de la Primera Dama, Elisa Gamero y explicó que el enfoque del parto respetado es transformador, es tomar en cuenta las decisiones, interés y emociones de la madre y el bebé.

La funcionaria enfatizó que el principal objetivo de la normativa es tener a una población más saludable, y señala que si no existiera la Ley Nacer con Cariño no se tendrían todos los beneficios que están disponibles para las madres, sus hijos y la familia, y agrega que la experiencia del parto respetado tiene que ser positiva no solo para el centro de atención que es la madre y su bebé, sino para el personal de salud.

Gamero anunció que como parte de la semana mundial del parto respetado, el viernes estarán en el parque Cuscatlán abordando la educación prenatal.

Por su parte, el titular del Ministerio de Salud de El Salvador, Francisco Alabi, se refirió a la importancia de la semana mundial del parto respetado. «Esta semana, definitivamente, es de tanta trascendencia internacional, para nosotros representa la consolidación del trabajo y sobre todo el esfuerzo de la Primera Dama, Gabriela de Bukele, y de quienes hacen lo humanamente posible por la niñez», aseveró.

Alabi dijo que la Ley Nacer con Cariño está basada en la evidencia científica y destacó el conocimiento que tiene en el tema la Primera Dama, Gabriela de Bukele, y que el país está siendo representante de la región en este avance, garantizando las pautas que la evidencia científica dicta.

