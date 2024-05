Este miércoles se instala la legislatura período 2024-2027 con nueva integración de 60 diputados

Siete de cada 10 salvadoreños dicen que en las elecciones pasadas votaron de forma libre, consciente, sin miedo y sin ningún condicionamiento ni presión de parte de terceros, de acuerdo con los datos presentados esta mañana en la última encuesta de humor social y político de la Universidad Francisco Gavidia (UFG).

Las elecciones del 4 de febrero dejaron como ganador a Nayib Bukele, de Nuevas Ideas, que ganó con un amplio margen y un contundente apoyo de la población. Según los datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fueron 2.7 millones de salvadoreños los que dieron su respaldo para un segundo mandato a Nayib Bukele.

En los comicios hubo amplia participación de los partidos políticos. En total, comieron seis fórmulas presidenciales de las diversas corrientes políticas. El entonces candidato de ARENA y ahora expulsado del partido, Joel Sánchez, fue en primero en reconocer el triunfo electoral de Nayib Bukele en las elecciones libres y democráticas.

Ese mismo 4 de febrero fueron electos los diputados de la Asamblea Legislativa. Nuevas Ideas y los partidos aliados obtuvieron 57 diputados, mientras que la oposición se quedó con tres.

Un mes después de esa elección, los salvadoreños fueron nuevamente a las urnas para elegir alcaldes y diputados del Parlacen. Nuevas Ideas también resultó ganador de la mayoría de las alcaldías y de los escaños del parlamento.

Según la encuesta de la UFG solo el 0.6 % dijo que votó con cierto temor, el 0.2 % votó con ciertas presiones, el 1.0 % votó sin pensar mucho, el 3.2 % dijo que no sabía o no respondió y el 18.1 % expresó que no votó.

La encuesta también reportó que las principales razones por las cuales los salvadoreños votaron por sus candidatos preferidos en los comicios pasados fueron: las propuestas, la manera de comunicar y las ideas.