Reforma garantiza la igualdad para competir por las 60 diputaciones

El presidente de la república, Nayib Bukele, reafirmó que todos los partidos políticos que compitan el próximo año en las elecciones de diputados lo harán en igualdad de condiciones, porque las reformas aprobadas recientemente por la Asamblea Legislativa garantizan que el valor de los votos sea igual para todas las candidaturas, según departamento, pues fue eliminado el viejo esquema que incluía los residuos.

«Si hay 10 diputados en un departamento y hay medio millón de votos, cada diputado cuesta 50,000 votos. “Pero yo no puedo conseguir 50,000 votos” va a decir ARENA; pues por eso, porque la gente no quiere votar por usted. Nuevas Ideas va a tener que conseguir 50,000 votos por diputado también. Si el FMLN saca 150,000 votos, tendrá tres diputados también», remarcó el mandatario en un videoclip que publicó en su cuenta de Twitter.

Dicho material es parte de la explicación que brindó el jueves anterior, durante el acto de colocación de la primera piedra para el nuevo hospital Rosales, saliendo al paso de las afirmaciones por parte de la oposición política respecto a que el oficialismo se beneficia automáticamente con las reformas avaladas al Código Electoral.

En la actual legislatura 54 diputados quedaron electos por cociente y 30 por residuos. Nuevas Ideas obtuvo 41 por cociente y cinco por residuo; ARENA obtuvo nueve por cociente y uno por residuo; el FMLN sacó tres diputaciones por residuo y una por cociente. En el caso de Nuestro Tiempo y VAMOS sus legisladores Johnny Wright Sol y Claudia Ortiz, respectivamente, fueron electos por residuos.

Este sistema fue eliminado por la Asamblea Legislativa el 6 de junio pasado, a propuesta del presidente de la república, Nayib Bukele, quien el 1.° de junio pasado, en su discurso de cuarto año de mandato, también anunció la reducción de las diputaciones de 84 a 60, a partir de la próxima legislatura.

Los partidos de oposición (ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo) siguen renegando por la eliminación de los residuos y del número de diputados, sin embargo, el presidente Bukele también remarcó en el video clip que «así como le subimos el costo [del cociente] al diputado, para todos, también para Nuevas Ideas, no solo para el FMLN, no solo para ARENA».

En relación con este tema, el analista Óscar Martínez Peñate, vislumbró ayer que el presidente de la república y el partido Nuevas Ideas tendrán un amplio respaldo popular en las elecciones de 2024. «Hipótesis sobre las elecciones del próximo año, para presidente, diputados y alcaldes. Los ciudadanos salvadoreños emitirán el voto libre, directo e igualitario masivamente por Nayib Bukele presidente, 60 diputados y 44 alcaldes miembros del partido Nuevas Ideas -NI-», planteó Martínez Peñate.

Con las reformas del Código Electoral, las diputaciones por circunscripciones departamentales fueron modificadas así: en San Salvador ya no serán elegidos 24 diputados, sino 16; Santa Ana pasó de siete a cinco curules, San Miguel de seis a cinco, La Libertad ya no tendrá 10 diputados, sino siete; Sonsonate será representado por cinco, y no por seis; mientras que para Usulután pasaron de cinco a cuatro; Ahuachapán de cuatro a tres, también La Paz; y los departamentos de La Unión, Cuscatlán, Chalatenango, Morazán, San Vicente y Cabañas de tres a dos diputados, cada uno (ver mapa).

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...