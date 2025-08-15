Onda tropical dejará lluvias y tormentas este viernes en varias zonas del país

El Ministerio de Medio Ambiente informó que este viernes se prevé cielo poco nublado en la mañana sobre la cordillera volcánica y zona norte, y despejado en el resto del territorio, sin lluvias en ese periodo.

En horas de la tarde, se esperan lluvias puntuales en tramos de la sierra de Tecapa–Chinameca, cordillera Apaneca–Ilamatepec y cordillera del Bálsamo, así como lluvias y tormentas en la zona norte, con énfasis en el norte de Santa Ana y Chalatenango.

Durante la noche, el cielo se mantendrá nublado, con lluvias y tormentas desplazándose desde el norte hacia el centro y la región paracentral, de forma dispersa e incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador. También se pronostican tormentas puntuales en sectores de oriente y occidente, como Santa Ana y San Miguel. Al final de la jornada, las lluvias podrían concentrarse en la franja costera y la cordillera volcánica occidental.

El viento soplará del noreste y este por la mañana, noche y madrugada; y por la tarde variará entre sureste y suroeste, con velocidades de 10 a 20 km/h. En zonas de tormenta, podrían registrarse ráfagas superiores a 40 km/h.

El ambiente será muy cálido en el día y fresco en la noche y madrugada. La influencia de una onda tropical favorecerá las condiciones de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada.

