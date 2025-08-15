Nacionales
Gobierno ha incautado mas de $1600 millones de droga gracias al trabajo de la Fuerza de Tarea Naval Tridente
El Gobierno continúa fortaleciendo las estrategias de seguridad para combatir de manera frontal las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, garantizando así la protección de la población salvadoreña. Estas acciones forman parte del Plan Control Territorial y del combate al crimen organizado, que ha permitido posicionar a El Salvador como un referente regional en materia de seguridad.
Ante esto el titular del Ministerio de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, expresó que trabajan de manera coordinada con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de La República de El Salvador en el combate al tráfico ilícito de drogas, especialmente en altamar.
“Ahora presenciaron qué es lo que sucede cuando se hace una intervención marítima. Todo lo que implica para los marinos y toda la tecnología con la que cuenta El Salvador para tener control de la parte marítima y la eficiencia que se ha tenido en este tipo de operaciones. Desde que el Presidente Bukele asumió el cargo, llevamos 69.7 toneladas de cocaína incautadas”, sostuvo.
El funcionario destacó que el valor de la droga incautada desde el inicio de la gestión supera los $1,600 millones, reflejando el alto impacto que estas acciones han tenido en las estructuras criminales. Asimismo, afirmó que cada año obtienen mejores resultados gracias al fortalecimiento operativo y la inversión de equipo moderno.
Las intervenciones marítimas se han convertido en una herramienta clave para detener cargamentos de droga procedentes de Sudamérica lleguen a su destino final. El uso de embarcaciones rápidas, aeronaves de reconocimiento y sistemas de vigilancia satelital ha permitido detectar y detener de manera oportuna a las organizaciones que intentan utilizar el territorio salvadoreño como ruta de tránsito.
“Hemos superado las incautaciones que hicimos el año pasado, que se habían convertido en el récord de incautaciones en la historia del país. Llevamos 20.2 toneladas de incautaciones que son $500 millones. Esta es la forma en que la Marina trabaja”, indicó.
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele reafirma su compromiso de combatir el narcotráfico, proteger la vida de la población y garantizar un entorno seguro para el desarrollo social y económico del país.
Nacionales
El Salvador registra otro día sin homicidios en agosto, según PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que el jueves 14 de agosto cerró con cero homicidios en todo el país, sumando 12 jornadas sin asesinatos en la primera mitad de agosto de 2025.
Estos días se suman a los 29 reportados en julio, las 25 jornadas de junio, mayo y abril, 22 en marzo, 26 en febrero y 25 en enero, para un total de 188 días sin homicidios en lo que va del año.
Durante la gestión del presidente Nayib Bukele, se contabilizan 986 días sin homicidios, de los cuales 872 corresponden al régimen de excepción vigente en el país.
Las autoridades destacan que estas cifras consolidan a El Salvador como uno de los países más seguros del hemisferio occidental y reflejan los resultados del régimen de excepción y el Plan Control Territorial implementados por el gobierno.
Nacionales
PNC captura a cinco sujetos tras denuncias por disparos al aire en Sonsonate
Cinco personas fueron detenidas por la Policía Nacional Civil (PNC) en el cantón Punta Remedios, Acajutla, Sonsonate, luego de que ciudadanos alertaran sobre disparos al aire en la zona.
Entre los arrestados figura Raúl Ernesto López García, de 24 años, quien será procesado por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y disparos al aire.
Ramón Vladimir Cruz Cortez, de 35 años, fue detenido por conducción peligrosa de vehículo automotor, tras resultar positivo en un alcotest con 138 grados de alcohol.
Los otros tres capturados, Daniel Ernesto González Ramírez (35), Luis Alberto Barrera Villanueva (33) y Jimmy Alexander Castillo Cerritos (38), enfrentarán cargos por el delito de resistencia, informó la PNC.
Nacionales
Autoridades desarticulan estructura dedicada a vender droga en diferentes puntos del país
La madrugada de este viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) giró 36 órdenes de captura que fueron ejecutadas en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) contra presuntos integrantes de una estructura dedicada a la venta de droga tipo “cristal”, vinculada a las metanfetaminas.
Entre los detenidos figuran Luis Fernando Mercado, José Fernando Gómez, Humberto Antonio Rodríguez, Guillermo Eduardo Zelaya Aragón, Diego Armando González Tejada, Carlos Manuel Landaverde Zeledón y Karen Xiomara Delgado Zepeda.
A los capturados se les imputan los delitos de tráfico ilícito, proposición y conspiración para cometer tráfico ilícito, así como agrupaciones ilícitas. Según las investigaciones, la red viajaba hasta la frontera con Guatemala para trasladar la droga y distribuirla en las zonas donde residían o tenían negocios.
La FGR detalló que Luis Fernando Mercado utilizaba su negocio de venta de cervezas, ubicado en el centro de San Salvador, como fachada para la distribución de estupefacientes, realizando incluso entregas a domicilio.