Gobierno ha incautado mas de $1600 millones de droga gracias al trabajo de la Fuerza de Tarea Naval Tridente

El Gobierno continúa fortaleciendo las estrategias de seguridad para combatir de manera frontal las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, garantizando así la protección de la población salvadoreña. Estas acciones forman parte del Plan Control Territorial y del combate al crimen organizado, que ha permitido posicionar a El Salvador como un referente regional en materia de seguridad.

Ante esto el titular del Ministerio de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, expresó que trabajan de manera coordinada con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de La República de El Salvador en el combate al tráfico ilícito de drogas, especialmente en altamar.

“Ahora presenciaron qué es lo que sucede cuando se hace una intervención marítima. Todo lo que implica para los marinos y toda la tecnología con la que cuenta El Salvador para tener control de la parte marítima y la eficiencia que se ha tenido en este tipo de operaciones. Desde que el Presidente Bukele asumió el cargo, llevamos 69.7 toneladas de cocaína incautadas”, sostuvo.

El funcionario destacó que el valor de la droga incautada desde el inicio de la gestión supera los $1,600 millones, reflejando el alto impacto que estas acciones han tenido en las estructuras criminales. Asimismo, afirmó que cada año obtienen mejores resultados gracias al fortalecimiento operativo y la inversión de equipo moderno.

Las intervenciones marítimas se han convertido en una herramienta clave para detener cargamentos de droga procedentes de Sudamérica lleguen a su destino final. El uso de embarcaciones rápidas, aeronaves de reconocimiento y sistemas de vigilancia satelital ha permitido detectar y detener de manera oportuna a las organizaciones que intentan utilizar el territorio salvadoreño como ruta de tránsito.

“Hemos superado las incautaciones que hicimos el año pasado, que se habían convertido en el récord de incautaciones en la historia del país. Llevamos 20.2 toneladas de incautaciones que son $500 millones. Esta es la forma en que la Marina trabaja”, indicó.

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele reafirma su compromiso de combatir el narcotráfico, proteger la vida de la población y garantizar un entorno seguro para el desarrollo social y económico del país.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...