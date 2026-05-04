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Britney Spears admite haber manejado de forma imprudente en acuerdo con la justicia
La intérprete de «Oops!… I Did It Again» fue detenida la noche del 4 de marzo bajo sospecha de conducir en estado de ebriedad, y fue liberada la mañana siguiente.
Poco después, la Princesa del Pop se inscribió en un programa de rehabilitación, de acuerdo con medios locales.
Bajo el acuerdo con la fiscalía de Ventura, la cantante admitió haber manejado de forma imprudente, que en la legislación local constituye una falta menor a la de conducir en estado de ebriedad.
En consecuencia, Spears fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional, informó su abogado Michael A. Goldstein.
«Ella está aliviada de dejar esto atrás», dijo Goldstein a la AFP.
El abogado evitó especificar si la cantante está en casa o en una clínica de rehabilitación, pero acotó que la cantante de 44 años está «rodeada por un increíble equipo de gente que se preocupa por ella».
Goldstein dijo que Spears asumió la responsabilidad por sus actos «y ha tomado pasos significativos para poner en práctica cambios positivos, lo que claramente quedó reflejado en la decisión de la fiscalía».
Los fiscales no detallaron qué sustancias fueron detectadas en Spears cuando fue arrestada.
Erik Nasarenko, fiscal del distrito del condado de Ventura, dijo que el acuerdo y la reducción del cargo eran consistentes con lo que se aplica en los casos que involucran a acusados sin antecedentes en un caso similar.
Agregó que la cooperación de Spears y su disposición a reconocer la situación y las causas que lo motivaron son importantes.
«Nuestro objetivo no es sólo que las personas asuman responsabilidad, sino que apoyar cambios de conducta a largo plazo a través del tratamiento y la rehabilitación», dijo Nasarenko en un comunicado.
«La corte ha puesto estas condiciones en práctica. Ahora le corresponde a la señora Spears seguirlas», prosiguió.
En sus memorias publicadas en 2023, Spears dijo que nunca consumió drogas duras y negó tener problemas con el alcohol, pero admitió que tomaba Adderall, un medicamento para el tratamiento de trastornos de la atención que pertenece a la familia de las anfetaminas.
Tras una crisis nerviosa en público en 2007, Spears fue sometida a la tutela legal de su padre, Jamie Spears, quien controlaba su dinero y su vida personal, incluso mientras ella seguía haciendo conciertos.
La cantante enfrentó a su padre en la justicia para poner fin a la tutela, que fue disuelta por un tribunal de Los Ángeles en 2021, tras el gran apoyo generado por sus fans con el movimiento «Liberen a Britney».
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Shakira logra récord histórico con concierto ante 2.5 millones en Copacabana
La cantante colombiana Shakira hizo historia al reunir a más de 2.5 millones de personas en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, durante un concierto gratuito que ya es considerado el más multitudinario jamás registrado.
La cifra fue confirmada por autoridades municipales, consolidando a este emblemático escenario como uno de los de mayor convocatoria a nivel mundial, según detalla un comunicado de prensa emitido por el equipo de la artista.
Tras el espectáculo, la artista compartió en redes sociales un mensaje en el que describió la noche como «absolutamente inolvidable», destacando el poder de la música para unir a millones de personas.
El evento atrajo no solo a público local, sino también a miles de turistas internacionales, lo que elevó la ocupación hotelera al 100 % y generó un impacto económico comparable al de grandes eventos deportivos.
El show contó con la participación de figuras brasileñas como Anitta, Caetano Veloso, Ivete Sangalo y Maria Bethânia, además de expresiones culturales locales que integraron la música latina con la tradición brasileña.
El repertorio recorrió distintas etapas de su carrera y combinó el español y el portugués.
El concierto también tuvo un fuerte impacto en redes sociales, acumulando miles de millones de impresiones a nivel global en pocas horas. El evento se posiciona como un hito tanto en la música en vivo como en la proyección internacional de la cultura latina
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La MET Gala 2026 abre el telón con una alfombra roja que promete looks inolvidables
Todo está listo para que esta noche la icónica escalinata del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York vuelva a convertirse en el epicentro mundial de la moda con la celebración de la MET Gala 2026.
Como cada primer lunes de mayo, la velada reunirá a las figuras más influyentes del espectáculo, el diseño y la cultura en un evento que combina exclusividad, arte y beneficencia.
La edición de este año llega marcada por uno de los regresos más comentados, el de Beyoncé, quien además ejercerá como anfitriona junto a Nicole Kidman, Venus Williams y la histórica organizadora Anna Wintour. Además, se suman como presidentes honorarios Jeff Bezos y Lauren Sánchez.
Aunque la lista completa de invitados se mantiene en secreto, se espera una asistencia cercana a las 450 personalidades.
Entre los nombres más anticipados figura Anne Hathaway, habitual protagonista de la alfombra roja, mientras que la ausencia confirmada de Zendaya dejará un vacío significativo en una gala donde suele marcar tendencia.
Bajo el lema «Fashion Is Art», la temática de este año invita a los asistentes a pensar la moda como una forma de expresión artística. Según la organización, el código de vestimenta propone «expresar su propia relación con la moda como una forma de arte encarnada».
La alfombra roja, que comenzará a desplegar su espectáculo desde las 6:00 p. m. hora de Nueva York, podrá seguirse en directo a través de las plataformas digitales de Vogue.
La cobertura contará con la conducción de Ashley Graham, La La Anthony y Cara Delevingne, mientras que Emma Chamberlain será la corresponsal en la alfombra roja.
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Hija de Maradona dice que «había un plan» para controlar a su padre que se «fue de las manos»
El equipo médico de Maradona, quien falleció a los 60 años cuando se encontraba en internación domiciliara tras una neurocirugía, es juzgado por homicidio con dolo eventual, es decir que según la acusación era consciente de que sus acciones podían ser fatales.
Gianinna Maradona, una de las hijas de Diego Maradona, dijo en una entrevista con varios medios, entre ellos la AFP, que detrás de la internación domiciliaria de su padre «había un plan» para mantenerlo bajo control que «se fue de las manos».
En momentos en que avanza el juicio por la muerte de su padre en un tribunal al norte de Buenos Aires, Gianinna Maradona apuntó contra el personal médico y el entorno del exastro del fútbol.
«Sí sé que había un plan, seguramente había un plan, y que alguien lo dirigía, y seguramente que se le fue de las manos», dijo en una mesa redonda virtual con periodistas esta semana.
Gianinna, de 36 años, amplío su sospecha al representante, la contadora y los asistentes privados que manejaban el día a día del Diez.
«No puedo pensarlo (…) y decir ‘el plan: lo querían matar’, ¿quería tener (el representante Matías) Morla la vida de mi papá en sus manos?, seguramente. Y lo hizo», sostuvo.
Además de Morla, Gianinna señala al exsecretario Maximiliano Pomargo y a la contadora Vanesa Morla, a quienes cree responsables y dice que deberían estar imputados en esta causa, como lo están en otra por fraude con las marcas del exfutbolista.
Para la fiscalía, que sindica exclusivamente al equipo médico, Maradona fue víctima de un «grupo de improvisados» que cometió omisiones criminales en una «internación cruel». Los acusados, aunque con estrategias distintas, claman inocencia.
«Para mí son todos responsables, algunos con mayor grado que otros», dijo Gianinna sobre los siete profesionales de la salud, liderados por el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, que arriesgan hasta 25 años de prisión.
El juicio en San Isidro, iniciado en abril, es el segundo intento por esclarecer la muerte del ídolo, tras la anulación del primero porque una jueza participaba en un documental clandestino sobre el proceso.
En el debate se cuestiona tanto la pertinencia como las condiciones de la internación domiciliaria del astro, quien falleció de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar el 25 de noviembre de 2020. Una octava acusada -una enfermera- será juzgada aparte por jurados.
«Plan de fondo»
Para Gianinna, detrás de cada decisión médica había un cálculo económico. «Había un plan de fondo (…) y alguien lo dirigía. Todos tenían una bajada de línea (instrucción, ndlr) y todos seguían algo», dijo.
El objetivo, según ella, era mantener el control del exfutbolista para asegurar la firma de contratos y la gestión de sus marcas.
Tras la operación por un hematoma subdural el 3 de noviembre de 2020, familia, allegados y equipo médico evaluaron cómo mantenerlo alejado del alcohol y los psicofármacos.
Para ese fin, Luque y Cosachov sugirieron que una internación domiciliaria sería mejor que un ingreso compulsivo a una institución psiquiátrica.
«A ellos no les servía que mi papá estuviera internado en un psiquiátrico porque se le caían un montón de cosas a Morla», denunció Gianinna. «Pensaban todo el tiempo en la parte económica sin pensar en la salud de mi papá y por eso era la internación domiciliaria».
La familia accedió, dijo Gianinna, porque entonces creyó que era en beneficio de su padre.
Luque, considera Gianinna, tenía instrucciones precisas: «Tenía que (…) convencernos de la internación domiciliaria para no perder el control», dijo ella.
«Médico de cabecera»
«Más allá de lo que hoy quiera instalar Luque de que no era su médico, él ahí se hizo responsable, era la voz cantante, su médico de cabecera», afirmó Gianinna.
En casi todas las audiencias del nuevo juicio, el neurocirujano pidió declarar para enfatizar que visitaba a Maradona como «amigo» y no como médico clínico, y que su función se limitó a conseguirle especialistas y retirarle los puntos de la cirugía.
La hija del ídolo dice haber advertido señales del deterioro físico de su padre que nadie atendió.
«Estaba hinchado y avisé que estaba hinchado. Me explicaron que era normal, que era por estar acostado», explica.
Los audios filtrados de los médicos, que ella calificó como «repulsivos» y «escalofriantes», muestran que mientras ella se preocupaba, ellos planeaban cómo «cubrirse legalmente».
«No me entra en la cabeza», dijo Gianinna.