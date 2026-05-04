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El Salvador es sede del encuentro internacional de seguridad aérea
El Salvador marcó un paso importante al posicionarse como la sede principal del International Flight Inspection Symposium 2026 (IFIS), organizado por la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Cocesna), y que permite poner en la palestra del mundo a la industria aérea nacional.
El evento, que se lleva a cabo del 4 al 8 de mayo de 2026 en San Salvador, consolida a El Salvador como un punto estratégico para el diálogo y la cooperación del sector aeronáutico internacional.
Además, el IFIS 2026 reúne a expertos, autoridades, especialistas técnicos y representantes de la industria aeroespacial provenientes de distintas regiones del mundo, quienes intercambiarán conocimientos, experiencias, innovaciones y avances tecnológicos vinculados al desarrollo, seguridad y transformación del ecosistema aeronáutico global.
Durante el evento estuvieron presentes: Fernando Suriano, presidente del consejo de administración del Cocesna; Juan Carlos Trabanino, director ejecutivo de Cocesna; Federico Anliker, el presidente de Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA); Morena Valdez, ministra de Turismo; Homero Morales, director ejecutivo de la Autoridad de Aviación Civil (AAC), y representantes de diferentes empresas e instituciones.
En su participación, Trabanino remarcó que el evento posiciona a El Salvador y a Centroamérica «en primer nivel», debido a que son encuentros que se han realizado en Asia, Europa y Norteamérica. «Hace dos años se realizó en Japón y esta es la primera vez que se realiza en la región centroamericana», añadió.
Por su parte, Morales reiteró el compromiso de la AAC para seguir trabajando por promover una aviación segura, eficiente y alineada con los estándares internacionales.
Entre los participantes resaltan delegaciones de Centroamérica, Alemania, Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, China, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Gabón, India, Italia, Japón, Noruega, Polonia, Reino Unido y Turquía, fortaleciendo el carácter internacional y multisectorial del encuentro.
Es importante destacar que, durante cinco días se desarrollarán sesiones técnicas, conferencias especializadas, espacios de networking, intercambio de buenas prácticas y actividades orientadas a fortalecer la cooperación institucional y el relacionamiento estratégico entre actores de la aviación civil y la industria aeroespacial.
Asimismo, se llevarán a cabo actividades protocolarias y culturales que promoverán la integración regional y el intercambio entre delegaciones participantes.
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Avanzan obras de reconstrucción de tres puentes en San Miguel
Este lunes, representantes del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Fondo de Conservación Vial (Fovial) verificaron el avance de las obras de construcción del puente ubicado sobre la carretera Panamericana, en el cantón El Rebalse, distrito de San Miguel, San Miguel Centro.
En actualidad, en San Miguel también se están interviniendo los puentes La Gallina y el de San Antonio Silva, mediante una inversión de $6.8 millones, según informó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
Por su parte, el director ejecutivo del Fovial explicó que se ha habilitado un desvío temporal mientras se realiza la demolición del antiguo puente El Rebalse. El funcionario recalcó que no se detendrá el tráfico gracias a los desvíos pavimentados que se han habilitado.
«Este mismo trabajo vamos a replicar en el puente La Gallina y en el puente de San Antonio Silva», detalló Alex Beltrán, director ejecutivo del Fovial.
El nuevo puente Rebalse tendrá dos carriles de 3.65 metros, a un hombro de 1.80 en cada lado, a un espacio para peatones de 1.20 mts y estructuras de seguridad
«Este es un tramo que se hizo únicamente para el paso vehicular mientras se desarrolla la reconstrucción del nuevo puente El Rebalse, que va a ser más amplio, más seguro para los vehículos, para los peatones y para todas las familias del oriente del país», subrayó el titular del MOP.
La reconstrucción de los puentes La Gallina, El Rebalse y el de San Antonio Silva mejorará el tránsito vehicular, la actividad comercial y garantizará un paso seguro para la población.
Internacionales -deportes
El Atlético tiene ambición de final
El Atlético de Madrid visita hoy al Arsenal en la vuelta de semifinales de la Champions confiado en contar con la mejor versión de Julián Álvarez para dar el paso hacia el partido definitivo.
Tras el 1-1 de la ida, todo está por decidirse en el Emirates Stadium, donde el Atlético espera dar el salto hacia una final de Champions que pisó por última vez en 2016 cuando cayó ante el Real Madrid.
«Podemos hacer historia y seguro que mis compañeros y yo haremos todo lo posible para ir a la final», dijo ayer el delantero del Atlético Antoine Griezmann.
Y uno de los que intentará hacer todo lo posible es Julián Álvarez, que hace una semana tenía claro que «vamos a ir con todo para llegar a la final».
Autor del gol del empate en la ida, la «Araña» tuvo que retirarse del encuentro por una torcedura de tobillo, pero el entrenador Diego Simeone parecía tenerlo en sus planes.
«En el partido de la semana pasada, tuvo un partido muy bueno y, bueno, ojalá que mañana pueda responder de la manera que el partido pide», dijo Simeone en rueda de prensa.
El delantero argentino, que ya ha dejado atrás la sequía goleadora que le tuvo sin ver puerta 16 partidos, ha mostrado su mejor cara anotadora en Europa.
De los 20 goles que lleva en la actual temporada, la mitad los ha marcado en 14 partidos de Champions.
Y si del lado español centran sus esperanzas en el astro argentino, del lado londinense esperan en Bukayo Saka encontrar la clasificación.
Hijo predilecto del Arsenal, Bukayo Saka ha abandonado la enfermería en el mejor momento y ya ha dado muestras de su versión estelar con el fin de llevar al éxito a los «Gunners», comenzando por la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones.
A sus 24 años, el delantero de zurda exquisita encarna el rostro sonriente y el corazón palpitante del club inglés, con el brazalete de capitán en el brazo cuando no juega el noruego Martin Odegaard.
Así ocurrió el sábado contra el Fulham (3-0) y brilló en su primera titularidad en más de un mes, con un regate fulminante y una asistencia para empezar, un gol para aderezar su regreso y una sustitución en el descanso, por precaución.
«Vuelve en el momento más importante de la temporada y ahora está fresco. Está fresco de cabeza y su determinación está en lo más alto», celebró su entrenador, Mikel Arteta.
Internacionales -deportes
La Roma golea a la Fiorentina y sigue en la pugna por la próxima Champions
La Roma venció con comodidad a la Fiorentina por 4-0 este lunes y se colocó a un punto de la última plaza de la Liga de Campeones en la Serie A.
Gianluca Mancini (13′), Wesley (17′) y Mario Hermoso (34′) dejaron prácticamente sentenciado el triunfo en poco más de media hora en la capital italiana, antes de que Niccolo Pisilli (58′) añadiera el cuarto para mantener la presión sobre la Juventus, cuarta clasificada.
La Roma, quinta en la tabla con 64 puntos, visitará el domingo al Parma, duodécimo, mientras que el Como, sexto con 62, visitará al descendido Hellas Verona más temprano ese mismo día y la Juve, con 65, se desplazará a Lecce el sábado.
El Nápoles, segundo con 70 puntos; y el AC Milan, tercero con 67, son los otros ocupantes de las plazas de Liga de Campeones, con tres jornadas por disputarse, además de la conseguida por el ya campeón Inter de Milán.
La lucha por el Scudetto terminó el domingo después de que el Inter venciera 2-0 al Parma para conquistar su tercer título liguero en seis temporadas.
La Roma de Gian Piero Gasperini se adelantó cuando el capitán del equipo, Gianluca Mancini, acertó tras un pase de cabeza de Nicolo Pisilli.
El extremo brasileño Wesley duplicó la ventaja de los romanos cuatro minutos más tarde con un remate de primeras.
El partido quedó sentenciado nueve minutos antes del descanso, cuando Manu Koné asistió al lateral izquierdo español Mario Hermoso.
Poco antes de la hora de juego, el centrocampista italiano Pisilli marcó su primer gol desde febrero con un cabezazo para echar sal a la herida de la Viola.
Antes, el atacante neerlandés Tijjani Noslin anotó el gol de la victoria en el minuto 92 en el triunfo por 2-1 de la Lazio sobre el Cremonese, dejando al equipo de Jamie Vardy a cuatro puntos de la salvación.