Presidente Bukele consolida su función de estadista, afirma analista político

El trabajo realizado por el presidente Nayib Bukele al frente del Ejecutivo ha mantenido y profundizado su función como estadista, consideró el politólogo Óscar Martínez Peñate; agregó que ello se debe a su visión para lograr beneficios para los salvadoreños.

Martínez señaló que durante los casi siete años de administración el mandatario ha priorizado la atención de diversas áreas, lo que ha generado el respaldo de la población ante los resultados de las acciones implementadas.

«Desde el primer día que accedió a la presidencia inició su mandato de estadista en función única y exclusivamente del bienestar del ciudadano salvadoreño y esa función, además de ser invariable, se ha profundizado», aseveró.

Esto, indicó, se ha consolidado con hechos, muy lejos de los discursos populistas o de demagogia que caracterizaron a los gobiernos del pasado que únicamente se quedaban en promesas incumplidas.

«Significa que Bukele predica con resultados exitosos y no con demagogia ni populismo. El éxito de la gestión presidencial de Bukele ha transcendido las fronteras nacionales y ahora es la envidia de ciudadanos de casi todos los países de América Latina y del mundo», afirmó el politólogo.

Durante la entrevista Panorama, Martínez Peñate afirmó ayer que el trabajo del presidente Bukele sobrepasa las demandas sociales de diferentes sectores de la población con la inversión que ejecuta, por ejemplo, en educación.

Señaló que la última entrega de 70 centros educativos renovados demuestra el compromiso del Gobierno por dignificar la calidad educativa del sector público, con el objetivo de garantizar el futuro de niños y jóvenes.

«Estos son centros escolares que nada tienen que envidiarle a países del primer mundo, sumamente equipados y modernos. Muchos colegios aquí en El Salvador ni siquiera tienen esas condiciones. También esto viene a dignificar al magisterio, a los profesores. Todas estas inversiones sociales sobrepasan las peticiones del movimiento social, el magisterio no pedía escuelas de primer mundo y se están haciendo», afirmó el analista.

También consideró que con la inversión pública efectuada en el sector educativo se está garantizando un «excelente futuro» para contar con profesionales de alto nivel y con comportamiento ético. Destacó que el país también tiene avances en el sector salud, además de la seguridad que ha posicionado a El Salvador en la mira de otras naciones que toman de referente el modelo implementado por Bukele

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