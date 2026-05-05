El Salvador apunta a convertirse en proveedor tecnológico de EE. UU.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, se reunió la semana pasada con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de Estados Unidos, Caleb Orr, para explorar cómo El Salvador puede integrarse en las cadenas de valor estadounidenses bajo la nueva política comercial del gobierno de Donald Trump. Entre los sectores identificados como oportunidad destacan los insumos para productos tecnológicos.

«Lo que veíamos era justamente cómo El Salvador se puede incorporar cada vez más en las cadenas de valor de Estados Unidos con la nueva política comercial que ha sido lanzada por el gobierno de Estados Unidos», declaró Hayem en una entrevista radial este lunes.

La funcionaria señaló que los insumos tecnológicos y la manufactura con transferencia de tecnología son los rubros prioritarios, por generar los salarios más elevados en comparación con otras industrias. Esta apuesta cobra especial relevancia con la vigencia de la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura Tecnológica, que ofrece exenciones fiscales por 15 años a empresas nacionales y extranjeras que desarrollen nuevas inversiones en ese sector.

La reunión contó también con la participación de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), agencia del gobierno estadounidense que provee financiamiento al sector privado para proyectos de inversión en el exterior.

El encuentro incluyó representantes de 75 empresas estadounidenses de sectores como banca, hotelería y aviación, entre otros. En la semana previa, el gobierno salvadoreño realizó una gira en Florida acompañado de ocho empresas privadas nacionales, entre ellas Agrisal.

Durante la reunión con Orr, el subsecretario describió a El Salvador como uno de los países con mejor clima de negocios del hemisferio occidental: «El Salvador es un socio crítico de los Estados Unidos en el Hemisferio Occidental. El milagro de ley y orden del presidente Nayib Bukele no solo ha traído libertad y seguridad para el pueblo salvadoreño, sino que está creando uno de los mejores climas de inversión en toda la región. Nuestro interés en política exterior es que las empresas estadounidenses participen y ayuden a impulsar el renacimiento de El Salvador».

Hayem respaldó el posicionamiento con cifras del primer trimestre de 2026: las exportaciones crecieron 4 % respecto al mismo período de 2025, las importaciones un 6 % y las remesas un 7 %. Al comparar marzo con febrero de este año, los incrementos son más pronunciados: exportaciones al alza en 12 %, importaciones en 26 % y remesas en 19 %.

La ministra atribuyó este desempeño a la mejora en seguridad pública, la modernización del marco regulatorio —que incluye leyes de ciberseguridad, protección de datos, inteligencia artificial y activos digitales—, la reducción de trámites burocráticos y el acuerdo de comercio recíproco firmado con Estados Unidos, siendo El Salvador el primer país de América Latina en suscribir bajo la actual administración norteamericana.

En materia de empleo e inversión, Hayem informó que el mercado laboral formal supera el millón de personas y que en 2025 más de 8,300 nuevas empresas se registraron en el país. La inversión extranjera directa del año pasado alcanzó $475 millones, con un crecimiento del 13% en la rentabilidad empresarial y 15 de 19 sectores económicos en expansión.

La funcionaria también mencionó el proyecto Air City, un espacio bajo esquema de zona franca orientado a atraer empresas del sector aeronáutico, y señaló que el sector privado salvadoreño impulsa de forma independiente una iniciativa para integrarse a la cadena de suministro de semiconductores.

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