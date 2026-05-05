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El Salvador apunta a convertirse en proveedor tecnológico de EE. UU.
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, se reunió la semana pasada con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de Estados Unidos, Caleb Orr, para explorar cómo El Salvador puede integrarse en las cadenas de valor estadounidenses bajo la nueva política comercial del gobierno de Donald Trump. Entre los sectores identificados como oportunidad destacan los insumos para productos tecnológicos.
«Lo que veíamos era justamente cómo El Salvador se puede incorporar cada vez más en las cadenas de valor de Estados Unidos con la nueva política comercial que ha sido lanzada por el gobierno de Estados Unidos», declaró Hayem en una entrevista radial este lunes.
La funcionaria señaló que los insumos tecnológicos y la manufactura con transferencia de tecnología son los rubros prioritarios, por generar los salarios más elevados en comparación con otras industrias. Esta apuesta cobra especial relevancia con la vigencia de la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura Tecnológica, que ofrece exenciones fiscales por 15 años a empresas nacionales y extranjeras que desarrollen nuevas inversiones en ese sector.
La reunión contó también con la participación de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), agencia del gobierno estadounidense que provee financiamiento al sector privado para proyectos de inversión en el exterior.
El encuentro incluyó representantes de 75 empresas estadounidenses de sectores como banca, hotelería y aviación, entre otros. En la semana previa, el gobierno salvadoreño realizó una gira en Florida acompañado de ocho empresas privadas nacionales, entre ellas Agrisal.
Durante la reunión con Orr, el subsecretario describió a El Salvador como uno de los países con mejor clima de negocios del hemisferio occidental: «El Salvador es un socio crítico de los Estados Unidos en el Hemisferio Occidental. El milagro de ley y orden del presidente Nayib Bukele no solo ha traído libertad y seguridad para el pueblo salvadoreño, sino que está creando uno de los mejores climas de inversión en toda la región. Nuestro interés en política exterior es que las empresas estadounidenses participen y ayuden a impulsar el renacimiento de El Salvador».
Hayem respaldó el posicionamiento con cifras del primer trimestre de 2026: las exportaciones crecieron 4 % respecto al mismo período de 2025, las importaciones un 6 % y las remesas un 7 %. Al comparar marzo con febrero de este año, los incrementos son más pronunciados: exportaciones al alza en 12 %, importaciones en 26 % y remesas en 19 %.
La ministra atribuyó este desempeño a la mejora en seguridad pública, la modernización del marco regulatorio —que incluye leyes de ciberseguridad, protección de datos, inteligencia artificial y activos digitales—, la reducción de trámites burocráticos y el acuerdo de comercio recíproco firmado con Estados Unidos, siendo El Salvador el primer país de América Latina en suscribir bajo la actual administración norteamericana.
En materia de empleo e inversión, Hayem informó que el mercado laboral formal supera el millón de personas y que en 2025 más de 8,300 nuevas empresas se registraron en el país. La inversión extranjera directa del año pasado alcanzó $475 millones, con un crecimiento del 13% en la rentabilidad empresarial y 15 de 19 sectores económicos en expansión.
La funcionaria también mencionó el proyecto Air City, un espacio bajo esquema de zona franca orientado a atraer empresas del sector aeronáutico, y señaló que el sector privado salvadoreño impulsa de forma independiente una iniciativa para integrarse a la cadena de suministro de semiconductores.
Internacionales
Presidente saliente de Costa Rica fue designado superministro por su sucesora
El saliente mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves, formará parte del gabinete de su sucesora Laura Fernández en un puesto con amplios poderes que además le garantizará inmunidad frente a eventuales procesos legales.
Chaves, quien entregará el mando a Fernández el próximo viernes, fue designado este martes ministro de la presidencia, encargado de las relaciones con los demás poderes del Estado, con los cuales el actual gobernante mantiene un duro enfrentamiento.
También tendrá a su cargo la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), señalada en el pasado por opositores de supuesto espionaje político, lo que ha sido rechazado por el gobierno.
Fernández ya había adelantado que le ofrecería el puesto a su mentor, de quien también fue ministra, lo que críticos del gobierno ven como una maniobra del presidente para mantener su influencia.
Jetset
Molière vuelve a escena gracias a una obra creada con IA
¿Qué podría haber escrito el mayor dramaturgo de Francia si no hubiera muerto en 1673? Un equipo de investigadores y artistas franceses utilizó la inteligencia artificial (IA) para crear una obra de teatro que, según ellos, podría haber escrito el propio Molière.
«El astrólogo, o los falsos presagios» es el resultado de tres años de colaboración entre la Universidad de la Sorbona y Obvious, un colectivo de tres artistas especialistas de las nuevas tecnologías que entrenaron a la IA para imitar el estilo del famoso dramaturgo.
Molière, autor de obras tan conocidas como «El avaro» o «El misántropo», es considerado el padre de la comedia francesa moderna.
Esta nueva farsa, escrita en francés del siglo XVII, será representada esta semana en la ópera real del Palacio de Versalles, a las afueras de París. Cuenta la historia de un padre tan obsesionado por la astrología que, por una predicción de los astros, quiere obligar a su hija a casarse con un viejo fabricante de pelucas.
Para llevar a cabo el proyecto se tuvo que entrenar a la IA «de la forma más sutil y documentada posible», para mantenerse «fiel al proceso creativo» del escritor, explica a la AFP Pierre-Marie Chauvin, vicepresidente de la Sorbona.
Para ello, utilizaron principalmente la herramienta de IA generativa Le Chat, de la empresa emergente francesa Mistral. La entrenaron con las obras de Molière, así como diálogos y tratados de filosofía.
Especialistas en literatura y técnicas teatrales antiguas revisan el texto generado, que también fue sometido a comités de lectura para verificar, por ejemplo, su sintaxis y su coherencia.
«Para la creación de la obra, hubo al menos 20.000 idas y vueltas entre los algoritmos y el equipo», precisa Gauthier Vernier, de Obvious.
La IA también fue entrenada para crear unas 15 piezas de vestuario, además de la música y los decorados.
«Superpoderes»
El proyecto, que costó un millón de euros (1,2 millones de dólares) procedente de mecenas norteamericanos y franceses, se presenta como la primera obra teatral escrita con la IA, según los creadores.
El tema de la astrología se impuso rápidamente, ya que Molière estaba interesado en «denunciar la ingenuidad humana», afirma Mickael Bouffard, director del Teatro Molière Sorbonne, que busca recuperar las técnicas teatrales del siglo XVII.
«La trama es muy molieresca», asegura.
Para los vestidos y los decorados, se entrenó a la tecnología con bocetos de Henri de Gissey, creador de vestuario y decorador de la corte del rey Luis XIV.
AFP pudo asistir a un ensayo de la obra en un teatro en el oeste de París. La trama y los diálogos parecían creíbles, pero el uso del francés clásico y una declamación fiel de la época podían despistar a más de un espectador.
El uso de la IA es uno de los temas más controvertidos actualmente en la industria del entretenimiento. Pero los equipos de este proyecto de la Sorbona lo defienden como un experimento cultural innovador: «La IA nos da superpoderes que no tenemos: una memoria universal y rapidez para escribir», dice Bouffard.
Internacionales
Irán intensifica sus amenazas por la operación de EE. UU. en Ormuz
Estados Unidos y la república islámica mantienen un pulso por el control de este paso estratégico, por donde solía transitar una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.
«Sabemos perfectamente que la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía», advirtió Mohamad Baqer Qalibaf, el principal negociador iraní en un mensaje en X.
«La seguridad del transporte marítimo y del tránsito energético se ha visto amenazada por Estados Unidos», cuya «presencia maligna disminuirá», agregó Qalibaf, que también es presidente del Parlamento iraní.
Desde el inicio de la guerra emprendida el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, que ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, Teherán controla esta vía estratégica.
La situación ha disparado el precio del petróleo a niveles inéditos desde 2022.
Washington intenta por todos los medios presionar a Teherán y le reclama que abandone su programa nuclear.
El 8 de abril, coincidiendo con el inicio de la tregua con Irán, impuso un bloqueo a los puertos iraníes.
Y el lunes lanzó la llamada operación «Proyecto Libertad» para permitir que los barcos bloqueados desde hace semanas puedan cruzar el estrecho.
Según varias empresas especializadas, más de 900 buques estaban en el Golfo a finales de abril, con cerca de 20,000 marinos.
En las últimas horas Irán replicó a la operación de Washington con lanzamientos de misiles y drones contra barcos militares estadounidenses en la zona, que fueron interceptados, según el Mando Central de los Estados Unidos (Centcom).
Corea del Sur informó de una «explosión» seguida de un incendio en un buque surcoreano en el estrecho.
Pese a los desmentidos iraníes, el Centcom asegura que dos buques mercantes con pabellón estadounidense, escoltados por el ejército, cruzaron «con éxito» el estrecho de Ormuz el lunes. «Marcha muy bien», se felicitó el presidente Donald Trump.
El gigante danés del transporte Maersk anunció que uno de sus barcos, que transportaba vehículos y estaba bloqueado en la zona desde febrero, pudo atravesar el estrecho el lunes «acompañado de medios militares estadounidenses».
Las fuerzas estadounidenses también afirmaron haber destruido seis embarcaciones iraníes «que amenazaban la navegación comercial».
Irán negó cualquier daño en sus buques y acusó a Estados Unidos de haber matado a cinco civiles al atacar dos barcos que partieron de Omán rumbo a la costa iraní.