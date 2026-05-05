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Gobierno y FAO apuestan por la agricultura
El viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, afirmó que en articulación con socios estratégicos como la FAO El Salvador, más de 1,700 familias han sido beneficiadas con insumos de alta calidad y semilla certificada de maíz, lo que les permite aprovechar las lluvias de transición y avanzar en la siembra durante los próximos días.
De acuerdo con el funcionario, las acciones anticipatorias son clave en esta época de siembra. «Al seguir las recomendaciones técnicas y oficiales se aseguran más de 80 días para que el maíz alcance su cosecha; mientras que el frijol entrará en su etapa de maduración. Es momento de sembrar más si cuentan con sistemas de riego, y también para iniciar la siembra donde ya tengan la humedad suficiente en el suelo», afirmó Domínguez.
Asimismo, destacó que en buena parte del país la transición de las lluvias ha dejado niveles adecuados de humedad, que generan condiciones favorables para sembrar. «Estos días son clave para asegurar una buena cosecha», añadió.
El viceministro destacó que de esta manera se reduce el impacto de las sequías y canículas sobre las siembras.
Además, sostuvo que de esta forma cobrarán un mayor impulso iniciativas como el Programa de Aumento a la Producción, que se orienta a incrementar la producción a gran escala, con más de 3,000 manzanas de hortalizas en producción continua y 52,000 manzanas de granos básicos.
«El programa mejora la rentabilidad del agricultor mediante el acceso a insumos a bajo costo, semillas de alto rendimiento con resistencia a plagas y enfermedades, tecnología, asistencia técnica y diversos canales de comercialización [sector privado, central de abastos y agromercados]», dijo.
Los insumos llegan a tiempo y las familias aprovechan las primeras lluvias para sembrar.
Internacionales
Presidente saliente de Costa Rica fue designado superministro por su sucesora
El saliente mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves, formará parte del gabinete de su sucesora Laura Fernández en un puesto con amplios poderes que además le garantizará inmunidad frente a eventuales procesos legales.
Chaves, quien entregará el mando a Fernández el próximo viernes, fue designado este martes ministro de la presidencia, encargado de las relaciones con los demás poderes del Estado, con los cuales el actual gobernante mantiene un duro enfrentamiento.
También tendrá a su cargo la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), señalada en el pasado por opositores de supuesto espionaje político, lo que ha sido rechazado por el gobierno.
Fernández ya había adelantado que le ofrecería el puesto a su mentor, de quien también fue ministra, lo que críticos del gobierno ven como una maniobra del presidente para mantener su influencia.
Jetset
Molière vuelve a escena gracias a una obra creada con IA
¿Qué podría haber escrito el mayor dramaturgo de Francia si no hubiera muerto en 1673? Un equipo de investigadores y artistas franceses utilizó la inteligencia artificial (IA) para crear una obra de teatro que, según ellos, podría haber escrito el propio Molière.
«El astrólogo, o los falsos presagios» es el resultado de tres años de colaboración entre la Universidad de la Sorbona y Obvious, un colectivo de tres artistas especialistas de las nuevas tecnologías que entrenaron a la IA para imitar el estilo del famoso dramaturgo.
Molière, autor de obras tan conocidas como «El avaro» o «El misántropo», es considerado el padre de la comedia francesa moderna.
Esta nueva farsa, escrita en francés del siglo XVII, será representada esta semana en la ópera real del Palacio de Versalles, a las afueras de París. Cuenta la historia de un padre tan obsesionado por la astrología que, por una predicción de los astros, quiere obligar a su hija a casarse con un viejo fabricante de pelucas.
Para llevar a cabo el proyecto se tuvo que entrenar a la IA «de la forma más sutil y documentada posible», para mantenerse «fiel al proceso creativo» del escritor, explica a la AFP Pierre-Marie Chauvin, vicepresidente de la Sorbona.
Para ello, utilizaron principalmente la herramienta de IA generativa Le Chat, de la empresa emergente francesa Mistral. La entrenaron con las obras de Molière, así como diálogos y tratados de filosofía.
Especialistas en literatura y técnicas teatrales antiguas revisan el texto generado, que también fue sometido a comités de lectura para verificar, por ejemplo, su sintaxis y su coherencia.
«Para la creación de la obra, hubo al menos 20.000 idas y vueltas entre los algoritmos y el equipo», precisa Gauthier Vernier, de Obvious.
La IA también fue entrenada para crear unas 15 piezas de vestuario, además de la música y los decorados.
«Superpoderes»
El proyecto, que costó un millón de euros (1,2 millones de dólares) procedente de mecenas norteamericanos y franceses, se presenta como la primera obra teatral escrita con la IA, según los creadores.
El tema de la astrología se impuso rápidamente, ya que Molière estaba interesado en «denunciar la ingenuidad humana», afirma Mickael Bouffard, director del Teatro Molière Sorbonne, que busca recuperar las técnicas teatrales del siglo XVII.
«La trama es muy molieresca», asegura.
Para los vestidos y los decorados, se entrenó a la tecnología con bocetos de Henri de Gissey, creador de vestuario y decorador de la corte del rey Luis XIV.
AFP pudo asistir a un ensayo de la obra en un teatro en el oeste de París. La trama y los diálogos parecían creíbles, pero el uso del francés clásico y una declamación fiel de la época podían despistar a más de un espectador.
El uso de la IA es uno de los temas más controvertidos actualmente en la industria del entretenimiento. Pero los equipos de este proyecto de la Sorbona lo defienden como un experimento cultural innovador: «La IA nos da superpoderes que no tenemos: una memoria universal y rapidez para escribir», dice Bouffard.
Internacionales
Irán intensifica sus amenazas por la operación de EE. UU. en Ormuz
Estados Unidos y la república islámica mantienen un pulso por el control de este paso estratégico, por donde solía transitar una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.
«Sabemos perfectamente que la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía», advirtió Mohamad Baqer Qalibaf, el principal negociador iraní en un mensaje en X.
«La seguridad del transporte marítimo y del tránsito energético se ha visto amenazada por Estados Unidos», cuya «presencia maligna disminuirá», agregó Qalibaf, que también es presidente del Parlamento iraní.
Desde el inicio de la guerra emprendida el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, que ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, Teherán controla esta vía estratégica.
La situación ha disparado el precio del petróleo a niveles inéditos desde 2022.
Washington intenta por todos los medios presionar a Teherán y le reclama que abandone su programa nuclear.
El 8 de abril, coincidiendo con el inicio de la tregua con Irán, impuso un bloqueo a los puertos iraníes.
Y el lunes lanzó la llamada operación «Proyecto Libertad» para permitir que los barcos bloqueados desde hace semanas puedan cruzar el estrecho.
Según varias empresas especializadas, más de 900 buques estaban en el Golfo a finales de abril, con cerca de 20,000 marinos.
En las últimas horas Irán replicó a la operación de Washington con lanzamientos de misiles y drones contra barcos militares estadounidenses en la zona, que fueron interceptados, según el Mando Central de los Estados Unidos (Centcom).
Corea del Sur informó de una «explosión» seguida de un incendio en un buque surcoreano en el estrecho.
Pese a los desmentidos iraníes, el Centcom asegura que dos buques mercantes con pabellón estadounidense, escoltados por el ejército, cruzaron «con éxito» el estrecho de Ormuz el lunes. «Marcha muy bien», se felicitó el presidente Donald Trump.
El gigante danés del transporte Maersk anunció que uno de sus barcos, que transportaba vehículos y estaba bloqueado en la zona desde febrero, pudo atravesar el estrecho el lunes «acompañado de medios militares estadounidenses».
Las fuerzas estadounidenses también afirmaron haber destruido seis embarcaciones iraníes «que amenazaban la navegación comercial».
Irán negó cualquier daño en sus buques y acusó a Estados Unidos de haber matado a cinco civiles al atacar dos barcos que partieron de Omán rumbo a la costa iraní.