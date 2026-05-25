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TSE realiza primera prueba de escrutinio preliminar
El Tribunal Supremo Electoral informó que desarrolló la primera prueba de escrutinio preliminar y transmisión de datos de Juntas Receptoras de Votos (JRV) desde diferentes lugares del país, esto como parte de las acciones de fortalecimiento y validación de los procedimientos internos ante las próximas elecciones del 28 de febrero de 2027.
La presidenta del TSE, Roxana Soriano, destacó que esto permite mitigar riesgos durante el día D, de manera que se garantice el proceso de transmisión de datos.
«Dicha prueba es de carácter técnico operativo en distintos puntos estratégicos del país: Ahuachapán, Chalatenango, Morazán y San Salvador. El objetivo principal es poner a prueba nuestros procedimientos, equipos tecnológicos y capacidades humanas en condiciones similares a las de una elección real», afirmó Soriano.
A la vez, aclaró que este ejercicio no es un simulacro abierto al público, sino una práctica interna del organismo colegiado para los fines establecidos de cara a los comicios 2027.
De acuerdo con le TSE, durante la jornada se verificó el funcionamiento de los distintos componentes utilizados por las Juntas Receptoras de Votos (JRV), incluyendo la instalación de centros de votación, apertura de cajas azules, configuración de equipos tecnológicos y ejecución de procedimientos operativos.
«Como medida preventiva y estrictamente técnica, las papeletas utilizadas durante la prueba incorporaron nombres de equipos de fútbol en lugar de referencias político-electorales, evitando interpretaciones ajenas al objetivo institucional de la actividad», explicó el tribunal en comunicado de prensa.
De igual manera, señaló que como organismo colegiado acompañó el desarrollo de la jornada en San Salvador, verificando directamente la ejecución de los distintos procedimientos contemplados en la prueba de escrutinio preliminar y transmisión de datos de JRV.
Internacionales -deportes
México dice que acepta acoger a Irán en el Mundial 2026
Irán, que disputará sus tres partidos de la primera fase en canchas estadounidenses, anunció el sábado que obtuvo el aval de la FIFA para acampar en territorio mexicano y así sortear los problemas de visado que enfrenta.
El Team Melli tenía previsto inicialmente establecer su campamento en Tucson, Estados Unidos.
«Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar», explicó la mandataria en su conferencia de prensa matutina. «Entonces nos preguntaron, ‘¿pueden pernoctar en México? Dijimos sí, sin problema’».
Tijuana, en el noroeste y fronteriza con la estadounidense San Diego, es la ciudad mexicana elegida por el once iraní para tener su base y desplazarse a Los Ángeles para dos partidos y posteriormente a Seattle, todo en la costa del Pacífico.
La selección está encuadrada en el Grupo G y debutará el 15 de junio contra Nueva Zelanda.
Sheinbaum explicó que las autoridades mexicanas afinan con la FIFA los detalles para la estadía de Irán, cuya participación en la justa deportiva ha estado sumida en la incertidumbre desde la ofensiva estadounidense-israelí lanzada a finales de febrero pasado contra la república islámica.
Irán y Estados Unidos rompieron relaciones diplomática en 1980 tras la crisis de los rehenes, cuando un grupo afín a la Revolución islámica retuvo a unas 60 personas en la embajada estadounidense en Teherán.
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Bomberos liquidó incendio en mercado de Aguilares
Personal del Cuerpo de Bomberos liquidó, la noche del domingo, un incendio estructural registrado en dos puestos del mercado municipal del distrito de Aguilares, en San Salvador Norte, evitando la propagación de las llamas hacia otras áreas del lugar.
«Al arribo de nuestro personal operativo, el incendio se encontraba controlado; no obstante, realizamos maniobras de liquidación de focos aislados y ventilación del área afectada para reducir el riesgo de reignición», informó la institución.
Bomberos detalló que mantienen una atención permanente las 24 horas del día, los siete días de la semana, para responder de manera oportuna ante cualquier emergencia y brindar seguridad a la población salvadoreña.
Durante la tarde del domingo, Bomberos también atendió un incendio en rastras en carretera de Santa Ana a Metapán, 100 metros adelante de Plaza Comercial El Encuentro.
«Efectuamos labores de control, liquidación y enfriamiento del vehículo de carga pesada», indicó la institución.
Entre el 1 de enero y el 10 de mayo, el Cuerpo de Bomberos registró 3,571 incendios a nivel nacional. De estos, 2,545, que corresponden al 71.2% están relacionados con incendios en maleza seca. En 453 de los casos fueron incendios estructurales, 218 incendios en basureros, 188 han sido incendios en vehículos y 171 incendios forestales.
«Cada incendio está consumiendo decenas de hectáreas de naturaleza. Hemos tenido incendios que han alcanzado las 180 hectáreas», ha señalado el director de Bomberos, Baltazar Solano.
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El Consulado en Vancouver, Canada, fortalece la cooperación académica
El Consulado de El Salvador en Vancouver, Canada, impulsó la suscripción de un acuerdo de cooperación académica entre la Universidad Doctor José Matías Delgado y Western Community College, el cual está orientado a promover el intercambio educativo.
Esta iniciativa ejecutada en coordinación con el cónsul honorario de El Salvador, Jeffrey Moore, busca establecer un marco de cooperación académica entre ambas instituciones, a fin de fortalecer la colaboración educativa, promover programas de intercambio estudiantil y fomentar la articulación de iniciativas académicas y de formación en beneficio de sus comunidades universitarias.
Asimismo, prevé el desarrollo de acuerdos de entendimiento que faciliten la transferencia recíproca de créditos académicos entre ambas instituciones educativas, contribuyendo al fortalecimiento de las oportunidades de educación superior y movilidad estudiantil para jóvenes salvadoreños y canadienses.
En ese sentido, el personal docente tendrá la oportunidad de participar en proyectos de investigación colaborativa y en el desarrollo curricular junto al Western Community College. Con este acuerdo, ambas instituciones fortalecerán la calidad educativa mediante el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas académicas.