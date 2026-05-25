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El turismo ha incrementado en el distrito de San Sebastián, San Vicente
Son un referente en la elaboración de los telares tradicionales y, ahora, gracias a las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno, San Sebastián, en San Vicente Norte, también se ha vuelto un faro turístico en la zona paracentral del país.
Así lo confirman los emprendedores de la localidad, quienes aseguran que ahora todo es diferente, ya que a sus negocios no sufrirán el impacto de la «renta».
«Están viniendo turistas nacionales y también compatriotas que viven en Estados Unidos, Canadá y otros países, principalmente los fines de semana, con quienes vendemos más», dijo Fernanda Chévez.
Con el empuje de la seguridad se promueven otras acciones a escala municipal, fortaleciendo no solo a los artesanos, sino a quienes se dedican a la gastronomía y otros rubros indispensables para la atención de visitantes, sin dejar de mencionar el impulso que ha dado el Gobierno a través del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), indicaron.
«Hemos visto también que el Gobierno nos ha incluido en San Sebastián y ha apostado por desarrollar el turismo, ya que el año pasado inauguraron la Terminal Turística que ha dado un giro de 180 grados en el tema turístico, y ha ayudado a que los talleres artesanales tengan mayor afluencia de visitantes, pues ha habido publicidad y visitas con los buses alegres del ISTU», dijo José Manuel Carranza, responsable de turismo de la alcaldía.
Añadió que el 75 % de turistas corresponde a connacionales y el 25 % a extranjeros. «Hay turoperadoras que siempre enlazan a San Sebastián con la ruta artesanal, entonces, como referentes del tema cultural, siempre nos visitan y adquieren un “souvenir” [un recuerdo] para llevar a sus familiares o amigos», añadió.
Según Carranza, aparte de visitar los talleres de telares y tener la experiencia vivencial, pueden incorporar al tour las cascadas de don Pedro, que queda cerca del río Machal, un nuevo balneario con vistas espectaculares en el cantón Santa Teresa, visitar las iglesias o hacer circuitos en todo San Vicente Norte.
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Reportan dos accidentes de tránsito en bulevar Constitución y diagonal universitaria
Dos siniestros viales fueron reportados este lunes en diferentes sectores de San Salvador, provocando afectaciones temporales al tránsito vehicular mientras se realizaban las labores de remoción de los automóviles involucrados.
Uno de los incidentes ocurrió sobre el bulevar Constitución, en el sector del paso subterráneo de la calle San Antonio Abad, donde un conductor colisionó contra el arriate.
Según el reporte del Viceministerio de Transporte (VMT), el responsable abandonó el lugar tras el impacto, mientras equipos de grúas fueron movilizados para retirar el vehículo.
Otro hecho se registró en la diagonal universitaria, donde un conductor chocó contra los árboles ubicados en el arriate central.
Tras la intervención del personal encargado, el vehículo fue retirado y el paso quedó nuevamente habilitado en la zona.
Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas en ninguno de los dos casos.
Internacionales
Marco Rubio dice que aún es posible que se llegue a un acuerdo entre EE.UU. e Irán este lunes
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que un acuerdo para terminar la guerra con Irán podría materializarse este lunes.
«Pensábamos que tal vez tendríamos noticias anoche (domingo), o quizá hoy (lunes), pero yo no le daría demasiada importancia», dijo Rubio en Nueva Delhi, refiriéndose al posible acuerdo.
Rubio aseguró que Estados Unidos tiene sobre la mesa «una propuesta bastante sólida» para abrir el estrecho de Ormuz, bloqueado de facto por Irán y vital para el tráfico mundial de hidrocarburos.
«Cuenta con mucho apoyo en el Golfo… todos los países con los que hemos discutido esto entienden que no sólo es muy razonable, sino que es lo correcto para el mundo».
El alto diplomático estadounidense también expresó su confianza en que Irán «entraría en una negociación muy real, significativa y con un plazo limitado sobre el tema nuclear».
En medio de su viaje a India, el Ministerio de Asuntos Exteriores armenio anunció que Rubio viajará el martes a Armenia y se reunirá con su homólogo armenio, Ararat Mirzoyán, en un momento en que este país del Cáucaso, aliado histórico de Rusia, busca reforzar sus lazos con Occidente.
En febrero, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, visitó primero Armenia y luego Azerbaiyán, mientras Washington busca consolidar el acuerdo de paz firmado bajo sus auspicios entre estos dos países del Cáucaso Sur.
Este lunes en India, Rubio aprovechó para escaparse a Agra, la ciudad del norte famosa por el Taj Mahal, joya arquitectónica y símbolo de la India ante el mundo, que visitó junto a su esposa Jeanette.
«Es una de las maravillas del mundo», declaró Rubio sobre el Taj Mahal, emblemático mausoleo de mármol blanco construido en el siglo XVII por el emperador mogol Shah Jahan y obra maestra de la arquitectura indo-persa, que recorrió durante 45 minutos junto a su esposa, que suele huir de los focos.
Con 40 °C y bajo un sol abrasador, la pareja posó en el banco en el que la princesa británica Diana se sentó sola en 1992 para una foto que se hizo célebre.
Antes de esta escapada turística, Rubio mantuvo su optimismo frente a un posible acuerdo con Irán después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, moderara las expectativas al decir el domingo que había pedido a sus negociadores que no se «apresuraran».
«No tiene prisa, no va a hacer un mal trato, el presidente no va a firmar un mal acuerdo», dijo Rubio sobre Trump.
También se refirió a Israel y dijo que tiene el derecho de defenderse contra cualquier ataque.
«Israel siempre tiene derecho a defenderse… si Hezbolá va a lanzar misiles o les va lanzar misiles, Israel tiene todo el derecho a responder».
Internacionales
Unos 20 heridos tras un incidente con aerosol en un centro comercial de Tokio
El portavoz de la policía de Tokio, Yusuke Koide, declaró a la AFP que un hombre roció una sustancia en un cajero automático en la planta baja del edificio, mientras que un funcionario de los bomberos señaló que «unas 20 personas resultaron heridas» luego que recibieron un aviso por un «olor» en este sector turístico de la ciudad.
Las calles alrededor del edificio en el distrito comercial de Ginza, donde se encuentra el centro comercial, fueron bloqueadas tras el incidente, y camiones de bomberos se alinearon a lo largo de la calle.
Sin embargo, los compradores siguieron entrando y saliendo del edificio por las entradas laterales.
Un reportero de AFP en el lugar vio a dos personas en camillas que las subían a una ambulancia, mientras bomberos y funcionarios sanitarios vestidos con trajes protectores ante materiales peligrosos trasladaban a personas desde el centro comercial a camiones especializados para examinarlas.
La cadena pública NHK informó que las heridas parecían ser leves.
Una mujer de 70 años que se encontraba en el centro comercial le dijo a la cadena que empezó a «picarle y dolerle» la garganta cuando se acercó al cajero automático.
«Cuando llegué, ya había comenzado el alboroto, y pensé que quizá había un pequeño incendio o algo por el estilo. Una vez que entré en la zona de los cajeros, sentí la garganta áspera, casi entumecida».
La policía está investigando la causa, señaló un responsable del departamento de bomberos en el lugar.
El crimen violento es relativamente poco frecuente en Japón, que tiene una baja tasa de homicidios y algunas de las leyes de armas más estrictas del mundo.
Sin embargo, de vez en cuando se producen ataques con arma blanca e incluso tiroteos, incluido el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe en 2022.
En diciembre del año pasado, catorce personas resultaron heridas en un ataque con arma blanca en una fábrica del centro de Japón, durante el cual también se roció un líquido no identificado.
Japón no olvida un grave atentado que marcó a este país en 1995 cuando miembros de la secta Aum Shinrikyo liberaron en el metro gas sarín (un nocivo agente neurotóxico) en varios trenes, matando a 14 personas y dejando a más de 5.800 heridos.