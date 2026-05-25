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El Consulado en Vancouver, Canada, fortalece la cooperación académica
El Consulado de El Salvador en Vancouver, Canada, impulsó la suscripción de un acuerdo de cooperación académica entre la Universidad Doctor José Matías Delgado y Western Community College, el cual está orientado a promover el intercambio educativo.
Esta iniciativa ejecutada en coordinación con el cónsul honorario de El Salvador, Jeffrey Moore, busca establecer un marco de cooperación académica entre ambas instituciones, a fin de fortalecer la colaboración educativa, promover programas de intercambio estudiantil y fomentar la articulación de iniciativas académicas y de formación en beneficio de sus comunidades universitarias.
Asimismo, prevé el desarrollo de acuerdos de entendimiento que faciliten la transferencia recíproca de créditos académicos entre ambas instituciones educativas, contribuyendo al fortalecimiento de las oportunidades de educación superior y movilidad estudiantil para jóvenes salvadoreños y canadienses.
En ese sentido, el personal docente tendrá la oportunidad de participar en proyectos de investigación colaborativa y en el desarrollo curricular junto al Western Community College. Con este acuerdo, ambas instituciones fortalecerán la calidad educativa mediante el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas académicas.
Internacionales -deportes
México dice que acepta acoger a Irán en el Mundial 2026
Irán, que disputará sus tres partidos de la primera fase en canchas estadounidenses, anunció el sábado que obtuvo el aval de la FIFA para acampar en territorio mexicano y así sortear los problemas de visado que enfrenta.
El Team Melli tenía previsto inicialmente establecer su campamento en Tucson, Estados Unidos.
«Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar», explicó la mandataria en su conferencia de prensa matutina. «Entonces nos preguntaron, ‘¿pueden pernoctar en México? Dijimos sí, sin problema’».
Tijuana, en el noroeste y fronteriza con la estadounidense San Diego, es la ciudad mexicana elegida por el once iraní para tener su base y desplazarse a Los Ángeles para dos partidos y posteriormente a Seattle, todo en la costa del Pacífico.
La selección está encuadrada en el Grupo G y debutará el 15 de junio contra Nueva Zelanda.
Sheinbaum explicó que las autoridades mexicanas afinan con la FIFA los detalles para la estadía de Irán, cuya participación en la justa deportiva ha estado sumida en la incertidumbre desde la ofensiva estadounidense-israelí lanzada a finales de febrero pasado contra la república islámica.
Irán y Estados Unidos rompieron relaciones diplomática en 1980 tras la crisis de los rehenes, cuando un grupo afín a la Revolución islámica retuvo a unas 60 personas en la embajada estadounidense en Teherán.
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Bomberos liquidó incendio en mercado de Aguilares
Personal del Cuerpo de Bomberos liquidó, la noche del domingo, un incendio estructural registrado en dos puestos del mercado municipal del distrito de Aguilares, en San Salvador Norte, evitando la propagación de las llamas hacia otras áreas del lugar.
«Al arribo de nuestro personal operativo, el incendio se encontraba controlado; no obstante, realizamos maniobras de liquidación de focos aislados y ventilación del área afectada para reducir el riesgo de reignición», informó la institución.
Bomberos detalló que mantienen una atención permanente las 24 horas del día, los siete días de la semana, para responder de manera oportuna ante cualquier emergencia y brindar seguridad a la población salvadoreña.
Durante la tarde del domingo, Bomberos también atendió un incendio en rastras en carretera de Santa Ana a Metapán, 100 metros adelante de Plaza Comercial El Encuentro.
«Efectuamos labores de control, liquidación y enfriamiento del vehículo de carga pesada», indicó la institución.
Entre el 1 de enero y el 10 de mayo, el Cuerpo de Bomberos registró 3,571 incendios a nivel nacional. De estos, 2,545, que corresponden al 71.2% están relacionados con incendios en maleza seca. En 453 de los casos fueron incendios estructurales, 218 incendios en basureros, 188 han sido incendios en vehículos y 171 incendios forestales.
«Cada incendio está consumiendo decenas de hectáreas de naturaleza. Hemos tenido incendios que han alcanzado las 180 hectáreas», ha señalado el director de Bomberos, Baltazar Solano.
Internacionales
El papa León XIV pide en su primera encíclica luchar contra el «dominio» de la IA
El papa León XIV pidió luchar contra el «dominio» de la inteligencia artificial en su primera encíclica publicada este lunes, un documento que también denuncia la «deshumanización» y el concepto de «guerra justa».
El texto de 130 páginas, llamado «Magnifica Humanitas» («Magnífica humanidad»), aborda multitud de cuestiones, como el retraso de la Iglesia en condenar la esclavitud o el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el medio ambiente.
Las encíclicas son documentos dirigidos a todos los fieles que fijan la posición de referencia de la Iglesia sobre cuestiones sociales, morales, políticas o teológicas.
Dada la importancia del documento, el papa lo presentó él mismo junto a expertos en IA, entre ellos el cofundador de la compañía Anthropic, Christopher Olah.
«No podemos considerar a la IA como moralmente neutra», indica el papa, pidiendo «desarmar» esta tecnología para «impedirle el dominio sobre lo humano».
El papa denuncia también que el control de las plataformas, las infraestructuras y los datos «no es prerrogativa de los estados, sino de grandes actores económicos y tecnológicos que, de hecho, determinan las condiciones de acceso».
Citando entre otros a Platón o J.R.R. Tolkien por su lucha contra la deshumanización, el papa estadounidense critica las «nuevas formas de esclavitud» para extraer los recursos necesarios para la IA y pide soluciones tecnológicas más sostenibles «para reducir el impacto sobre el medioambiente y cuidar nuestra Casa común».
«En algunas regiones del mundo, adolescentes y niños trabajan en condiciones peligrosas en la trituración de los materiales de los que se obtienen las tierras raras», un grupo de metales esenciales para la tecnología moderna.
«Cuerpos marcados, mutilados, desgastados para que el flujo de cálculos no se interrumpa», denuncia el papa.
El Papa León XIV conversa con Christopher Olah (derecha), cofundador de la empresa estadounidense de inteligencia artificial (IA) Anthropic, y con Anna Rowlands, profesora de Pensamiento y Práctica Social Católica en la Universidad de Durham (UL). Foto: AFP
Contra las «guerras justas»
El obispo de Roma también aprovecha la encíclica para pedir «perdón» por el retraso histórico de la Iglesia en condenar la esclavitud.
Más allá de los desafíos tecnológicos, el papa advierte sobre el riesgo de «deshumanización», alertando contra una visión del ser humano reducido a su rendimiento o a datos explotados por máquinas.
Desde su elección hace un año, el primer papa estadounidense de la historia ha multiplicado las advertencias sobre los peligros de la IA, especialmente su uso en el ámbito militar, y la necesidad de una «alfabetización digital».
«Ningún algoritmo puede hacer que la guerra sea moralmente aceptable», escribe León en la encíclica.
Los expertos creen que el impacto de «Magnifica Humanitas» podría ser comparable al de la encíclica «Laudato Si» de 2015, en la que el papa Francisco abordaba la cuestión ecológica y que desencadenó una ola de reacciones en todo el mundo.
Sin mencionar nombres, el soberano pontífice reitera la necesidad de «superar la teoría de la “guerra justa”», un concepto defendido, entre otros, por la administración de Donald Trump, y lamenta que la humanidad esté «cayendo en la cultura violenta del poder» que normaliza la guerra como «instrumento de política internacional».
En abril, la Casa Blanca criticó al papa por afirmar que «Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra», en el contexto del conflicto en Oriente Medio.
Christopher Olah, cofundador de la empresa estadounidense de inteligencia artificial (IA) Anthropic, asiste a la presentación de la primera encíclica del Papa León XIV, «Magnifica Humanitas», centrada en el auge de la inteligencia artificial. Foto: AFP
En una rueda de prensa este lunes, el papa explicó que este texto surgió de «la escucha», tras dialogar con científicos, ingenieros, responsables políticos, padres y docentes «preocupados» por las jóvenes generaciones.
«Necesitamos que más actores en el mundo —comunidades religiosas, sociedad civil, investigadores, gobiernos— hagan lo que Su Santidad ha hecho aquí: tomarse esto en serio, examinarlo con atención y orientar los acontecimientos en una dirección mejor», declaró por su parte Christopher Olah.
«Magnifica Humanitas» culmina varios años de reflexión dentro la Iglesia sobre las tecnologías relacionadas con la IA.
En 2020, la Santa Sede lanzó, junto a empresas digitales e instituciones académicas, el Llamamiento de Roma para una ética de la IA, en el que abogaba por un desarrollo tecnológico respetuoso con la dignidad humana.