Argentina conmemora el 125° aniversario del natalicio de Consuelo Suncín

El pasado 10 de abril se conmemoró en Argentina el 125° aniversario del nacimiento de la destacada escritora salvadoreña Consuelo Suncín, en un evento cultural que resaltó su legado literario y artístico.

La actividad fue organizada por la Embajada de El Salvador en Argentina, en conjunto con la organización Adba Art Argentina, quienes rindieron homenaje a la vida y trayectoria de la autora mediante un encuentro cargado de arte, memoria y reflexión. Durante la jornada, se presentó una memoria audiovisual que recorrió momentos clave de su vida, desde su nacimiento en Armenia, El Salvador, hasta su paso por Europa y sus vínculos con el ámbito cultural argentino.

La embajadora salvadoreña, Miriam Mena, destacó la relevancia de Suncín como una figura excepcional cuya obra estuvo profundamente influenciada por la riqueza natural y cultural de su país de origen.

«Su vida la llevó posteriormente a Europa, donde desarrolló una intensa actividad intelectual y literaria, manteniendo siempre nexos con su tierra natal», expresó.

Asimismo, se resaltaron algunas de sus obras más representativas, entre ellas Memorias de la Rosa, Oppède, Correspondance y Un amore legendario, las cuales reflejan su sensibilidad, pensamiento y profunda humanidad, consolidándola como una voz imprescindible en el panorama cultural.

Uno de los aspectos más destacados del evento fue el reconocimiento a su influencia en la obra de su esposo, el escritor francés Antoine de Saint-Exupéry. Según se recordó, Suncín sirvió de inspiración para el personaje de la rosa en la célebre obra El Principito, considerada un clásico de la literatura universal.

Como parte de la conmemoración, también se presentó un innovador prototipo de dispositivo guía para personas con discapacidad visual, desarrollado por estudiantes universitarios. Inspirado en la obra literaria, el artefacto combina tecnología y arte, incorporando la forma de la flor que simboliza la rosa en la novela.

El evento tuvo lugar en el Palacio Libertad, en la ciudad de Buenos Aires, y formó parte de una agenda orientada a fortalecer los lazos culturales y artísticos entre El Salvador y Argentina, promoviendo el intercambio y el conocimiento mutuo entre ambos pueblos.

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