122 adultos mayores participaron en reunión mensual del programa Integrando Abuelos

El Salvador dio un paso importante en materia de turismo familiar al presentar en ONU Turismo el sello Family Friendly, una estrategia que reconoce los espacios, eventos y servicios turísticos que promueven experiencias seguras y accesibles para todos.

Dicha estrategia fue destacada recientemente por la directora ejecutiva de ONU Turismo, Natalia Bayona, quien afirmó que posicionó al país a escala mundial como una nación exitosa en el tema de seguridad y en la confianza en el sector.

«A la primera dama Gabriela de Bukele y a la ministra Morena Valdez, gracias por la confianza y darme este espacio para acompañarlos de corazón desde Madrid, desde la casa de ONU Turismo», expresó.

Bayona aseguró que el organismo, junto con el Gobierno, han impulsado proyectos en beneficio de los salvadoreños. «Estuve hace dos años visitando a la primera dama [Gabriela de Bukele] para fortalecer el turismo en El Salvador. Está claro que el país es un fenómeno a escala mundial y exitoso en el tema de seguridad, de confianza y de crecimiento en el turismo», detalló la ejecutiva del organismo.

Asimismo, destacó que el país presenta más del 90 % de crecimiento en el sector, por lo que «todos los ojos están puestos en El Salvador», y remarcó que lo importante en el turismo es la familia, los valores y quienes acompañan para hacer estas experiencias realmente memorables.

«El Salvador se ha convertido en el primer país del mundo donde ONU Turismo ha validado el sello de Family Friendly o destino amigable con las familias. Esto no es importante solo por tener el sello o por el reconocimiento, lo importante es que hoy se pueda activar», comentó.

Por otra parte, Bayona informó que junto con el Gobierno desarrollan cursos para capacitar a todos los que trabajan directa o indirectamente en el turismo con el objetivo de que el sector crezca y tenga el mismo lenguaje, la misma capacitación para que las familias disfruten con seguridad.

«Desde ONU Turismo tenemos el firme compromiso de seguir adelante con el curso, el sello y la guía de inversión que sacamos con el presidente Nayib Bukele, y avanzar más allá», agregó.

Remarcó que este año El Salvador será la sede del Día Mundial del Turismo, que reunirá a importantes líderes del sector.

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