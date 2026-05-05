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122 adultos mayores participaron en reunión mensual del programa Integrando Abuelos
La Dirección de Integración informó que 122 adultos mayores de Panchimalco, La Joyita, Rosario de Mora, Monteliz y El Barrial, del departamento de San Salvador, asistieron el lunes a una reunión mensual del programa Integrando Abuelos.
De acuerdo con la Dirección de Integración, esta reunión es un espacio que permite fortalecer los vínculos entre los adultos mayores de diferentes comunidades; además, contribuye al intercambio de experiencias.
«Un espacio donde se fortalecen vínculos, se comparten experiencias y se reconoce el valor de nuestros abuelos como protagonistas en la construcción de sus comunidades», añadió la Dirección de Integración.
Asimismo, la institución reafirmó su compromiso de seguir fomentando la cultura de la integración en las comunidades y abriendo espacios para brindar oportunidades a los adultos mayores para que participen y desarrollen.
«A través de la Cultura de la Integración, seguimos generando oportunidades para que más adultos mayores participen, se integren y continúen aportando al desarrollo del país», indicó.
Con el programa Integrando Abuelos, la Dirección de Integración trabaja para dignificar y fortalecer las capacidades de los adultos mayores de todas las comunidades del país, por medio de actividades formativas, comunitarias y pasantías remuneradas, con el objetivo de reconocer el valor de la población adulta mayor y sus años de experiencia.
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Gobierno y FAO apuestan por la agricultura
El viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, afirmó que en articulación con socios estratégicos como la FAO El Salvador, más de 1,700 familias han sido beneficiadas con insumos de alta calidad y semilla certificada de maíz, lo que les permite aprovechar las lluvias de transición y avanzar en la siembra durante los próximos días.
De acuerdo con el funcionario, las acciones anticipatorias son clave en esta época de siembra. «Al seguir las recomendaciones técnicas y oficiales se aseguran más de 80 días para que el maíz alcance su cosecha; mientras que el frijol entrará en su etapa de maduración. Es momento de sembrar más si cuentan con sistemas de riego, y también para iniciar la siembra donde ya tengan la humedad suficiente en el suelo», afirmó Domínguez.
Asimismo, destacó que en buena parte del país la transición de las lluvias ha dejado niveles adecuados de humedad, que generan condiciones favorables para sembrar. «Estos días son clave para asegurar una buena cosecha», añadió.
El viceministro destacó que de esta manera se reduce el impacto de las sequías y canículas sobre las siembras.
Además, sostuvo que de esta forma cobrarán un mayor impulso iniciativas como el Programa de Aumento a la Producción, que se orienta a incrementar la producción a gran escala, con más de 3,000 manzanas de hortalizas en producción continua y 52,000 manzanas de granos básicos.
«El programa mejora la rentabilidad del agricultor mediante el acceso a insumos a bajo costo, semillas de alto rendimiento con resistencia a plagas y enfermedades, tecnología, asistencia técnica y diversos canales de comercialización [sector privado, central de abastos y agromercados]», dijo.
Los insumos llegan a tiempo y las familias aprovechan las primeras lluvias para sembrar.
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ONU Turismo destaca el sello Family Friendly
El Salvador dio un paso importante en materia de turismo familiar al presentar en ONU Turismo el sello Family Friendly, una estrategia que reconoce los espacios, eventos y servicios turísticos que promueven experiencias seguras y accesibles para todos.
Dicha estrategia fue destacada recientemente por la directora ejecutiva de ONU Turismo, Natalia Bayona, quien afirmó que posicionó al país a escala mundial como una nación exitosa en el tema de seguridad y en la confianza en el sector.
«A la primera dama Gabriela de Bukele y a la ministra Morena Valdez, gracias por la confianza y darme este espacio para acompañarlos de corazón desde Madrid, desde la casa de ONU Turismo», expresó.
Bayona aseguró que el organismo, junto con el Gobierno, han impulsado proyectos en beneficio de los salvadoreños. «Estuve hace dos años visitando a la primera dama [Gabriela de Bukele] para fortalecer el turismo en El Salvador. Está claro que el país es un fenómeno a escala mundial y exitoso en el tema de seguridad, de confianza y de crecimiento en el turismo», detalló la ejecutiva del organismo.
Asimismo, destacó que el país presenta más del 90 % de crecimiento en el sector, por lo que «todos los ojos están puestos en El Salvador», y remarcó que lo importante en el turismo es la familia, los valores y quienes acompañan para hacer estas experiencias realmente memorables.
«El Salvador se ha convertido en el primer país del mundo donde ONU Turismo ha validado el sello de Family Friendly o destino amigable con las familias. Esto no es importante solo por tener el sello o por el reconocimiento, lo importante es que hoy se pueda activar», comentó.
Por otra parte, Bayona informó que junto con el Gobierno desarrollan cursos para capacitar a todos los que trabajan directa o indirectamente en el turismo con el objetivo de que el sector crezca y tenga el mismo lenguaje, la misma capacitación para que las familias disfruten con seguridad.
«Desde ONU Turismo tenemos el firme compromiso de seguir adelante con el curso, el sello y la guía de inversión que sacamos con el presidente Nayib Bukele, y avanzar más allá», agregó.
Remarcó que este año El Salvador será la sede del Día Mundial del Turismo, que reunirá a importantes líderes del sector.
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Promoverán en congreso internacional la salud mental
Con el propósito de posicionar la salud mental como un eje clave del desarrollo humano y social, las fundaciones Gloria Kriete (FGK), La Niñez Primero (Funipri) y Rafael Meza Ayau (FRMA) anunciaron la tercera edición del Congreso Internacional sobre Salud Mental 2026.
El evento será del 16 al 18 de septiembre en el hotel Hilton, de San Salvador, y estará enfocado en fortalecer redes de apoyo para el bienestar emocional en distintos sectores, con énfasis en la familia, la niñez y la adolescencia.
El congreso incluirá un espacio dirigido a profesionales, educadores y organizaciones, con la participación de expertos de Argentina, Chile, México, Colombia, Perú, Guatemala y El Salvador, quienes impartirán conferencias magistrales y talleres prácticos.
También se desarrollará la conferencia abierta «Educar con ciencia: 5 pilares para formar mentes sanas», a cargo de Carina Castro Fumero, productora de documentales sobre salud mental reconocidos en los premios Emmy y el Festival de Cannes. Más información está disponible en www.saludmentalsv.org y https://www.carinacastrofumero.com/.
Juana Jule, directora ejecutiva de la FGK, subrayó que esta edición prioriza a la juventud, un sector expuesto a problemáticas como el estrés, la ansiedad y la depresión.
«El año pasado vimos la importancia de normalizar la conversación sobre salud mental entre jóvenes. Hablar de los estados emocionales tiene impacto. La salud mental es para todos y requiere acciones específicas», señaló.
Carla Meyer, directora ejecutiva de la FRMA, destacó el papel de la familia en la formación emocional de niños y adolescentes.
«Unicef señala que más del 54 % de adolescentes presenta ansiedad y 20 %, depresión. En la niñez también hay cifras elevadas. Es clave impulsar espacios que visibilicen el tema y reduzcan el estigma», afirmó.
Edgardo Flores, director ejecutivo de Funipri, indicó que uno de los objetivos será fortalecer la articulación entre instituciones y familias.
«Buscamos compartir conocimientos y consolidar una red de apoyo que proteja el bienestar emocional de los más vulnerables», expresó.