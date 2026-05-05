ONU Turismo destaca el sello Family Friendly

Con el propósito de posicionar la salud mental como un eje clave del desarrollo humano y social, las fundaciones Gloria Kriete (FGK), La Niñez Primero (Funipri) y Rafael Meza Ayau (FRMA) anunciaron la tercera edición del Congreso Internacional sobre Salud Mental 2026.

El evento será del 16 al 18 de septiembre en el hotel Hilton, de San Salvador, y estará enfocado en fortalecer redes de apoyo para el bienestar emocional en distintos sectores, con énfasis en la familia, la niñez y la adolescencia.

El congreso incluirá un espacio dirigido a profesionales, educadores y organizaciones, con la participación de expertos de Argentina, Chile, México, Colombia, Perú, Guatemala y El Salvador, quienes impartirán conferencias magistrales y talleres prácticos.

También se desarrollará la conferencia abierta «Educar con ciencia: 5 pilares para formar mentes sanas», a cargo de Carina Castro Fumero, productora de documentales sobre salud mental reconocidos en los premios Emmy y el Festival de Cannes. Más información está disponible en www.saludmentalsv.org y https://www.carinacastrofumero.com/.

Juana Jule, directora ejecutiva de la FGK, subrayó que esta edición prioriza a la juventud, un sector expuesto a problemáticas como el estrés, la ansiedad y la depresión.

«El año pasado vimos la importancia de normalizar la conversación sobre salud mental entre jóvenes. Hablar de los estados emocionales tiene impacto. La salud mental es para todos y requiere acciones específicas», señaló.

Carla Meyer, directora ejecutiva de la FRMA, destacó el papel de la familia en la formación emocional de niños y adolescentes.

«Unicef señala que más del 54 % de adolescentes presenta ansiedad y 20 %, depresión. En la niñez también hay cifras elevadas. Es clave impulsar espacios que visibilicen el tema y reduzcan el estigma», afirmó.

Edgardo Flores, director ejecutivo de Funipri, indicó que uno de los objetivos será fortalecer la articulación entre instituciones y familias.

«Buscamos compartir conocimientos y consolidar una red de apoyo que proteja el bienestar emocional de los más vulnerables», expresó.

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