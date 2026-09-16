Motociclistas y peatones representan ocho de cada 10 víctimas de accidentes de tránsito

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, confirmó que la distracción al volante encabeza las causas de accidentes de tránsito en El Salvador, según las estadísticas registradas hasta septiembre de 2026.

Durante su participación en la entrevista Punto de Vista, de Radio YSKL, el funcionario señaló que la distracción al conducir continúa cobrando vidas en las calles del país.

Los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI) indican que, entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2026, se registraron 4,217 siniestros viales relacionados con la distracción del conductor, los cuales dejaron 343 personas fallecidas y 2,527 lesionadas. La información también señala que invadir el carril constituye una de las principales causas de siniestralidad vial.

Asimismo, el ONASEVI reporta que las colisiones generan la mayor cantidad de siniestros viales durante el presente año, independientemente del día de la semana. Entre las demás causas se encuentran los atropellos, los accidentes clasificados como características especiales, los choques y los vuelcos.

Invadir el carril, no respetar la señal prioritaria, no guardar la distancia de seguridad y conducir a una velocidad inadecuada completan las principales causas de siniestralidad vial.

Las cifras acumuladas en 2026 superan las registradas durante el mismo período de 2025. Hasta el 15 de septiembre, se contabilizan 15,907 accidentes de tránsito, frente a los 15,135 del año anterior. En cuanto a las personas lesionadas, se reportan 11,231, mientras que en 2025 se registraban 9,130. Los fallecidos suman 1,023, en comparación con los 834 contabilizados el año pasado.

Cuatro días sin fallecidos en carretera

A la fecha, únicamente cuatro días no han registrado personas fallecidas en accidentes de tránsito: el jueves 8 y viernes 30 de enero, el sábado 20 de julio y el jueves 3 de septiembre.

Los motociclistas continúan representando el grupo con mayor cantidad de fallecidos en accidentes viales, con 450 personas. Por su parte, el transporte público registra la menor cantidad de decesos por accidentes de tránsito, con 32 hasta el 15 de septiembre.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...