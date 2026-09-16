Nacionales
Motociclistas y peatones representan ocho de cada 10 víctimas de accidentes de tránsito
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, afirmó que ocho de cada 10 personas que son víctimas de accidentes de tránsito son motociclistas o peatones.
Según Reyes, la principal causa de los siniestros viales es la distracción al volante. También señaló otras causas recurrentes, entre ellas el exceso de velocidad, invadir el carril contrario, la inexperiencia y la imprudencia de los peatones.
«Los más afectados son motociclistas y peatones. Entre ambos llegan al 80 por ciento. Ocho de cada diez víctimas son relacionados con peatones y motociclistas», afirmó Reyes.
En cuanto a las edades, el viceministro indicó que los más afectados son los adultos jóvenes, específicamente quienes tienen entre 18 y 30 años.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2026 han ocurrido 15,907 accidentes de tránsito. Estos hechos han dejado un registro de 11,231 personas lesionadas y 1,023 fallecidos.
El Observatorio también registra durante 2026 un total de 373 motociclistas fallecidos en accidentes de tránsito.
Reyes afirmó que las instituciones del Estado trabajan en planes de prevención y atención de víctimas. Sin embargo, señaló que también debe existir un sentido de responsabilidad por parte de los conductores.
El Viceministerio de Transporte mantiene vigente la campaña «La vida no es un juego», mediante la cual busca concientizar a la población sobre el respeto a las normas de tránsito.
ENTREGA ESPECIAL
VIDEO | Padre sostiene a su hija mientras participa como cachiporra en desfile de Ciudad Arce, La Libertad
Un emotivo momento llamó la atención de quienes presenciaban el desfile conmemorativo por los 205 años de la Independencia de El Salvador, realizado el 15 de septiembre en el municipio de Ciudad Arce, La Libertad.
Durante la presentación, un padre sostuvo a su hija para ayudarla a permanecer de pie mientras realizaba sus movimientos como cachiporra, acompañándola durante cada instante de su participación.
El gesto familiar conmovió a los asistentes, quienes observaron cómo el padre permaneció junto a la menor para apoyarla y permitirle disfrutar de su participación en las celebraciones patrias.
La escena reflejó el acompañamiento y la dedicación de una familia que hizo posible que la niña participara en el desfile pese a las dificultades que pudiera enfrentar.
Más allá de la música, los uniformes y las coreografías, el momento mostró que las celebraciones del 15 de septiembre también están acompañadas de historias familiares de esfuerzo, respaldo y cariño.
El momento fue compartido en video en la red social X.
❤️ PADRE ACOMPAÑA A SU HIJA PARA HACER REALIDAD SU SUEÑO DE PARTICIPAR COMO CACHIPORRA
Un padre acompañó en todo momento a su hija, quien tiene dificultades para caminar, para que pudiera cumplir su sueño de participar como cachiporra durante un desfile.
La conmovedora escena… pic.twitter.com/nD0AAqu7JO
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 16, 2026
Nacionales
Distracción al volante lidera las causas de accidentes de tránsito en El Salvador
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, confirmó que la distracción al volante encabeza las causas de accidentes de tránsito en El Salvador, según las estadísticas registradas hasta septiembre de 2026.
Durante su participación en la entrevista Punto de Vista, de Radio YSKL, el funcionario señaló que la distracción al conducir continúa cobrando vidas en las calles del país.
Los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI) indican que, entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2026, se registraron 4,217 siniestros viales relacionados con la distracción del conductor, los cuales dejaron 343 personas fallecidas y 2,527 lesionadas. La información también señala que invadir el carril constituye una de las principales causas de siniestralidad vial.
Asimismo, el ONASEVI reporta que las colisiones generan la mayor cantidad de siniestros viales durante el presente año, independientemente del día de la semana. Entre las demás causas se encuentran los atropellos, los accidentes clasificados como características especiales, los choques y los vuelcos.
Invadir el carril, no respetar la señal prioritaria, no guardar la distancia de seguridad y conducir a una velocidad inadecuada completan las principales causas de siniestralidad vial.
Las cifras acumuladas en 2026 superan las registradas durante el mismo período de 2025. Hasta el 15 de septiembre, se contabilizan 15,907 accidentes de tránsito, frente a los 15,135 del año anterior. En cuanto a las personas lesionadas, se reportan 11,231, mientras que en 2025 se registraban 9,130. Los fallecidos suman 1,023, en comparación con los 834 contabilizados el año pasado.
Cuatro días sin fallecidos en carretera
A la fecha, únicamente cuatro días no han registrado personas fallecidas en accidentes de tránsito: el jueves 8 y viernes 30 de enero, el sábado 20 de julio y el jueves 3 de septiembre.
Los motociclistas continúan representando el grupo con mayor cantidad de fallecidos en accidentes viales, con 450 personas. Por su parte, el transporte público registra la menor cantidad de decesos por accidentes de tránsito, con 32 hasta el 15 de septiembre.
Nacionales
Calor y tormentas se esperan para este miércoles en El Salvador
Durante este miércoles, se prevén condiciones cálidas durante el día y lluvias y tormentas puntuales en diferentes zonas de El Salvador, debido a la influencia del flujo del este acelerado y una vaguada, que favorecerán el desarrollo de actividad lluviosa.
Por la mañana, el cielo estará poco nublado y no se esperan lluvias. Durante la tarde, se pronostican lluvias y tormentas puntuales en el norte de Chalatenango, Cabañas y Morazán.
En horas de la noche, las lluvias y tormentas se concentrarán en las zonas central y occidental del país, principalmente en San Salvador, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), La Libertad, Cuscatlán, Sonsonate, el sur de Santa Ana y el sector costero de Ahuachapán.
El viento soplará del noreste y sureste, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora. Durante las tormentas, podrían registrarse ráfagas superiores a los 40 kilómetros por hora.
Las temperaturas continuarán cálidas durante el día, mientras que el ambiente refrescará durante el transcurso de la noche y la madrugada.