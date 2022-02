Motociclista termina lesionado y su acompañante muere al estrellarse contra una rastra en Nejapa

Después de haberse cumplido prácticamente 20 años (2001) que poderosos intereses políticos y económicos Areneros, utilizando al entonces jefe fiscal Douglas Arquímides Meléndez, despojaron al empresario suizo-salvadoreño Enrique Rais de toda la inversión y las instalaciones donde funcionaba el Ingenio azucarero denominado “EL CARMEN” por medio de la criminalización de una serie de contratos mercantiles para fabricarles un caso penal por el delito de Negociaciones Ilícitas, de acuerdo a su apoderado legal recientemente, el Estado Salvadoreño ha garantizado el derecho de su cliente al acceso a la justicia y a una reparación integral de los daños y perjuicios sufridos, entre los que se encuentra la pérdida total del negocio azucarero y sus propiedades.

Todo esto fue posible por medio del acatamiento del Órgano Judicial de la resolución dictada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (GTDA) de Naciones Unidas, que evaluando toda la situación de persecución legal que el empresario ha sufrido desde el año 2001, por grupos fácticos de poder, determinó que debía garantizársele el derecho al acceso a la justicia, así como realizar investigaciones exhaustivas e independientes contra los responsables de las violaciones a derechos humanos de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización por los daños en su patrimonio.

REAPERTURA DE CAUSA PENAL CONTRA EXPRESIDENTES DEL BFA.

De acuerdo a las declaraciones del abogado Miranda Rubio, la Fiscalía General de la República (FGR) bajo titularidad de Douglas Meléndez, omitió investigar la denuncia interpuesta por las sociedades INCAÑA, GRANJA LOS PATOS y ADMINISTRADORA EL CARMEN, propiedad de Enrique Rais, de manera que se mantuvo inactiva durante todo el tiempo que Meléndez fue fiscal general y más grave y aberrante, fue el exfiscal Raúl Melara, quien presentó en septiembre de 2019, “no la acusación presentada por Enrique Rais, sino al contrario pidió sobreseimiento definitivo contra todos los que perjudicaron y llevaron a la quiebra dolosamente el ingenio “El Carmen” y con ello la pérdida de más 1200 empleos”.

Desde entonces, manifiesta el profesional del derecho, comenzaron a librar una batalla que llevó el caso hasta la Honorable Sala de lo Penal, que anuló el sobreseimiento definitivo y obligó a que se instalara de nuevo la audiencia, donde, en calidad de querellantes, demostraron que los hechos existen, que tienen relevancia penal y que no han prescrito.

“Contando con las pruebas reales, objetivas y contundentes de cómo se fraguó un plan para llevar a la quiebra el Ingenio El Carmen, así como la resolución de Naciones Unidas que confirma las violaciones a derechos humanos del Sr. Rais, como querella hemos sustentado el caso y el juez de la causa resolvió en audiencia inicial, que pase a la siguiente etapa e impuso medidas sustitutivas a la detención a los imputados”, destacó Miranda Rubio.

De acuerdo a la resolución que este medio tuvo a la vista, los imputados son los expresidentes del Banco de Fomento Agropecuario (BFA), Guillermo Funes Araujo (ya fallecido por ende fue sobreseído), Nora Mercedes Miranda López y Gustavo Alfonso Escobar, así como el exinterventor del ingenio, Óscar Girón Ulloa, a quienes se les acusa de los delitos de Administración Fraudulenta, Daños Agravados, Apropiación o Retención Indebida y Actos Arbitrarios. A todos los imputados se les impuso como medidas a cumplir no cambiar de domicilio, presentarse a firmar en el juzgado cada treinta días y restricción de no salir del país, durante todo el periodo de instrucción.

Según el abogado, “es muy alentador ver como el actual Sistema de Justicia viene cumpliendo con su mandato de administrar pronta, cumplida y recta justicia, especialmente dando cumplimiento a resoluciones internacionales” como la que fue emitida a favor de su cliente. De hecho, expresa que, como abogados del Sr. Rais, se encuentran permanentemente enviando información actualizada a los observadores de cumplimiento de ONU, quienes también se muestran satisfecho de las señales positivas que el Estado Salvadoreño comienza a brindar en materia de respeto a los derechos humanos.

EFECTOS COLATERALES DE LA QUIEBRA DEL INGENIO “EL CARMEN”

Consultados unos de los habitantes cercanos a las instalaciones que alguna vez albergaron el Ingenio “El Carmen” manifiestan que, desde que el Banco (BFA) le quitó las instalaciones al Sr. Rais, se terminó toda la productividad del Ingenio, ya que las autoridades del BFA lo dejaron en total abandono, acciones de las que dan testimonio las infraestructuras deterioradas y toda la maquinaria que se ha convertido en chatarra con el paso de estos 20 años. Para quienes viven en la comunidad evocar el tiempo en que el Ingenio era productivo, significa ver a mejores tiempos, donde según los pobladores, durante la época de zafra se producían miles y miles de empleos entre directos e indirectos que traían pujanza económica en la localidad, ahora todo es desolación y ruinas.

Sin embargo ahora, como manifiesta el abogado de Rais, se presenta una oportunidad importante para que su cliente alcance justicia ante la forma en que sistemáticamente las autoridades Areneras, como también el exfiscal Douglas Meléndez, entonces a cargo de la Unidad Anticorrupción, por medio de un proceso penal fabricado, como volvió a hacerlo durante su mandato de fiscal general de la República (2016-2019), despojaron al empresario de su proyecto, “con la única intención de quebrarlo en beneficio de otros intereses económicos”. “Esta oportunidad no tendría sentido para mi cliente, si no existiera la opción de volver a potenciar lo que un día fue un desarrollo industrial en la zona donde antes se encontraba el ingenio azucarero, de manera que, se lleve progreso a comunidades que actualmente se encuentran económicamente deprimidas, instalando ya no un ingenio azucarero, sino que en su lugar se instalará una planta de Biomasa para la generación de energía limpia y renovable”, explicó.

Y concluyó: “Se trata de un triunfo que el Sr. Rais espera compartir con las comunidades”