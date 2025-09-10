MOP anuncia proyectos para mejorar acceso a playas y potenciar el turismo

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, anunció que la institución continuará ejecutando proyectos para mejorar la conectividad vial hacia las playas de El Salvador, con el objetivo de fortalecer el turismo y facilitar el acceso para visitantes nacionales e internacionales.

Entre las principales obras, Rodríguez destacó la ampliación de la carretera El Litoral de dos a cuatro carriles, que incluirá la construcción de 14 puentes, iluminación, accesos peatonales y ciclovías. Se prevé que el proyecto inicie en noviembre.

El funcionario también recordó que el bypass hacia Surf City ha reducido los tiempos de llegada a las playas y enfatizó la importancia de acompañar los eventos turísticos internacionales con inversión pública en infraestructura.

Además, el MOP está desarrollando espacios públicos de acceso gratuito en las principales playas del país, como el recién inaugurado en El Zonte, y busca replicar este modelo en la zona oriental y otras áreas costeras.

Rodríguez adelantó que el ministerio planea construir un cine al aire libre en Zacatecoluca y continuar pavimentando calles hacia diferentes playas, como ya se hizo en Las Mueludas, La Unión.

