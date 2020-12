MARN registra continua actividad sísmica entre Chirilagua y San Miguel

El director del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Edwin Chavarría, confirmó que lo que resta de las vacaciones de fin de año van a continuar con la verificación de las fábricas y los puestos de pólvora para evitar que se registre algún tipo de emergencia por la mala manipulación de los pirotécnicos.

Según el funcionario, a nivel nacional han inspeccionado 60 salas de ventas de pólvora y 553 puestos de ventas en parques y vía pública, para verificar si se cumplen los protocolos de seguridad y las medidas sanitarias contra el Covid-19.

Chavarría lamentó que en redes sociales se esté comercializando productos pirotécnicos prohibidos por ley y ante esta situación pidió a la población no comprar pólvora bajo ese mecanismo. “Si las personas no la compran, no habrá oferta”, dijo.

"Lamentablemente hay pólvora prohibida que se comercializa en las redes sociales, si las personas no la compran, no habrá oferta”. pic.twitter.com/409P4cQK3s — Bomberos El Salvador (@BomberosSV) December 28, 2020

De igual forma mandó un mensaje a los padres de familia para que sean responsables con el manejo de la pólvora, en especial si son los niños los que queman esos productos sin supervisión de un adulto. “Recordemos que hay implicaciones legales para los padres de familia si uno de sus hijos resulta quemado. Puede ir a parar a la cárcel”, manifestó el director del Cuerpo de Bomberos.

“El mensaje para la población es que la pólvora no es buena, respetamos la decisión de los adultos en usarla, pero deben ser muy responsables al momento de la quema”, dijo en la entrevista Frente a Frente de la Telecorporación Salvadoreña.