Nacionales
Ladrón frustrado destroza cámara tras intentar robar auto en Ciudad Delgado
Un hombre fue sorprendido mientras intentaba robar un vehículo en la colonia Julias y Rosas, Final 11.ª avenida Sur, en Ciudad Delgado, San Salvador.
Según las imágenes captadas por una cámara de vigilancia, el sujeto se acercó al automóvil estacionado y trató de romper el parabrisas lateral con un codazo, sin lograrlo. Posteriormente intentó forzar la cerradura del vehículo, pero al notar que estaba siendo grabado, dañó la cámara de seguridad antes de abandonar el lugar.
Las autoridades locales investigan el hecho para identificar al responsable.
Ladrón frustrado destroza cámara tras intentar robar auto en Ciudad Delgado”
Nacionales
Gobierno y empresa privada trabajando en total sinergia
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, en su calidad de rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), sostuvo una reunión con la CEO de Tigo El Salvador, Carolina Vallejo, con el objetivo de impulsar iniciativas conjuntas en beneficio del país.
Durante el encuentro, Ulloa destacó los avances en materia de seguridad gracias al Plan Control Territorial, señalando que la paz alcanzada ha permitido mejorar la calidad de vida de los salvadoreños. Por su parte, Vallejo resaltó que el clima de negocios actual ha favorecido la expansión de la compañía, que beneficiará a más de 200,000 salvadoreños con acceso a tecnología 4G, además de programas sociales como Mujeres Conectadas y Maestros Conectados.
La reunión también abordó la creación de una alianza enfocada en el fortalecimiento de capacidades en gestión de proyectos, ciencia de datos, conectividad, nuevas tecnologías y ciberseguridad dentro de la administración pública, incorporando además un componente de empleabilidad.
El vicepresidente de Tigo, Álvaro Mayora, recordó que la empresa ha invertido más de $500 millones en los últimos años, apoyando la Agenda Digital impulsada por el Gobierno, que busca modernizar el Estado y atraer inversiones.
Finalmente, la directora ejecutiva de ESIAP, Claudia de Larín, reafirmó el compromiso de la institución para seguir articulando esfuerzos que fortalezcan la administración pública y consoliden a El Salvador como referente regional en transformación digital.
Nacionales
Trabajador sufre descarga eléctrica mientras limpiaba techo en San Miguel
Un hombre resultó gravemente lesionado luego de recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de limpieza en el techo de una bodega ubicada en una plaza comercial de San Miguel.
Según el informe preliminar, el trabajador hizo contacto con cables de alta tensión, quedando atrapado en el tejado. Equipos de Bomberos y personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), en coordinación con otras instituciones de socorro, acudieron para rescatarlo.
La víctima fue estabilizada en el lugar y posteriormente trasladada a un centro asistencial, donde recibe atención médica especializada. Hasta el momento, no se ha brindado información oficial sobre su estado de salud.
Nacionales
Manuel “El Chino” Flores critica falta de protestas contra el actual Gobierno
El secretario general del FMLN, Manuel “El Chino” Flores, cuestionó a la población por no manifestarse en las calles como lo hacían durante las administraciones de su partido.
Durante una transmisión en vivo, Flores instó a la ciudadanía a “dejar de esconder sus sentimientos” y a “llamar a su valentía interna”.
“Así como se atrevían muchos sindicatos de maestras, de maestros y todo, a salir a protestar contra el FMLN ¡Salgan! ¡Salgamos ahora!”, expresó el dirigente de izquierda.