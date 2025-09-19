Nacionales
Karlita y sus amigas trae “El Festival del día del niño 2025” en beneficio de orfanatos salvadoreños
El reconocido grupo infantil mexicano “Karlita y sus amigas” ofrecerá un concierto gratuito en El Salvador en beneficio de los niños que se encuentran en el hogar del Padre Vito Guarato y otros orfanatos salvadoreños.
El denominado “Festival del día del niño 2025” es organizado por almacenes Shopping Center, quienes estarán regalando entradas en varias de sus sucursales para que la población puedan asistir a este concierto a realizarse el domingo 28 de septiembre en el Hotel Real Intercontinental a las 2:00 de la tarde.
“Varios de los niños que se encuentran en estos hogares asistirán al concierto y como empresa creemos que es importante que la población en general comparta con estos chicos en una celebración adelantada del día del niño, es por ellos que nos sumaremos con la entrega de entradas gratis para el concierto”. Agregó Antonio Gómez de Shopping Center.
Para la población que quiera asistir al festival, almacenes Shopping Center estará regalando entradas en todas sus sucursales durante los días previos al evento.
Durante el Festival del día del niño 2025, Karlita y sus amigas estrenará 2 nuevas canciones: “El pan yan yam” y “La pijamada”, que se vienen a sumar a los éxitos de su primer disco “Mis Mascotas”, que contiene las canciones: El Gato bandido, Luno mi perro saltarín, mi perrita estrella y el baile de mis mascotas entre otras.
Los organizadores aseguran que la diversión y alegría estarán garantizadas ya que habrán rifas, shows de hadas, payasos, entrega de refrigerios y muchas sorpresas más.
El representante artístico del grupo y empresario mexicano Tarín de León manifestó sentirse honrado en participar de esta causa benéfica y esto luego de su exitosa gira por El Salvador “Fue asombroso el recibimiento y aceptación del pueblo salvadoreño y estamos contentos de volver para esta noble causa”. Aseguró de León.
El Festival es organizado luego del éxito que tuvo el pasado mes de agosto Karlita y sus Amigas en sus 3 conciertos ofrecidos en el país y cuya afluencia fue masiva en las presentaciones realizadas en el parque Cuscatlán y los centros comerciales Plaza Mundo Soyapango y Metrocentro San Salvador.
El grupo mexicano espera un lleno total durante este festival que tiene un objetivo solidario. “Esta es una gran oportunidad de solidarizarnos con los niños que se encuentran en el Hogar del padre Vito Guarato, una oportunidad de amor entre hermanos salvadoreños. Los niños que están en el hogar también tienen derecho de celebrar el día del niño y nosotros tenemos esta oportunidad de ayudar a que tengan una celebración maravillosa”. Aseguró Karlita de León, líder y vocalista de la agrupación.
Este proyecto musical está conformado por Karlita, AniLu y Alaia, quienes han participado en el Festival Colorines, uno de los eventos artísticos de entretenimiento infantil más importantes en México y han tenido presentaciones en Plaza La Isla de Mérida y Plaza Forum Buenavista de la Ciudad de México.
Para conocer más sobre las aventuras de sus integrantes, pueden visitar el canal oficial de Youtube, Spotify y otras redes sociales como Karlita y sus Amigas.
Nacionales
Autoridades capturan a 57 personas vinculadas a pandillas en Sonsonate
La Fiscalía General de La República de El Salvador (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron, esta madrugada, la operación denominada Perseo, con la cual hicieron efectivas 57 órdenes de captura en contra de personas que cometieron diferentes delitos y mantenían en zozobra a la población.
Entre los detenidos se encuentran 50 adultos y 7 menores de edad, algunos de ellos son miembros de las clicas Nahuizalco Criminal Locos Salvatruchos y Acajutla Locos Salvatruchos, de la MS, con rangos de homeboys o colaboradores.
Esta investigación inició desde abril de 2024, cuando se identificó a Ronald Humberto Ramos Salama como cabecilla de esta estrura y encargado de la zona donde operaba la clica Nahuizalco Criminal Locos Salvatruchos.
Se ha determinado que los detenidos se encargaban de alimentar y brindar servicios a pandilleros que se encontraban escondidos en las montañas huyendo del Régimen de Excepción.
Con esta operación, también se logra capturar a Roxana Yamileth Jaco y a Rina del Carmen Ventura, quienes pretendían vender y distribuir droga, utilizando sus contactos al interior de la MS.
Durante el operativo se realizaron 28 allanamientos en distintos puntos de Acajutla, San Antonio del Monte y Nahuizalco, departamento de Sonsonate.
Algunos capturados son:
- Eliezer Vladimir Cortez Esquina
- Rina del Carmen Ventura
- José Mario Ramírez Rafael
- Kevin Alonso Zelada Benavides
- Rene Alberto Cerrato
- Roxana Yamileth Jaco
- Edwin Giovanni Esquina Cortez
- José Israel Rivera Canizales
- José Santos Zacapa
- Jaime Alberto Jiménez Patriz
- Milton Danilo Torres Renderos
- Melvin Edgardo Najo
- Kevin Douglas Pérez Pian
- Rodrigo Alberto Flores Aguilar
Quienes serán presentados ante los juzgados correspondientes en las próximas horas para ser procesados por agrupaciones ilícitas, actos preparatorios, proposición conspiración y asociaciones delictivas.
Nacionales
Él era David, joven que murió atrapado entre escombros en La Paz
Un trágico accidente laboral ocurrió la mañana del jueves en el cantón San Pedro La Palma, distrito de Tapalhuaca, La Paz, donde José David Ramos Santana, de 23 años, perdió la vida tras quedar atrapado entre escombros.
Ramos laboraba como cargador en un camión utilizado para la distribución de tierra y arena. Según informes preliminares, mientras realizaba sus labores, parte del terreno cedió, provocando que una gran cantidad de tierra lo soterrara.
El joven residía en el barrio El Calvario, cerca de la entrada al distrito de Tapalhuaca. Autoridades se hicieron presentes en el lugar para iniciar las investigaciones y coordinar la recuperación del cuerpo.
Familiares, amigos y vecinos lamentaron profundamente su partida, recordándolo como un muchacho trabajador, con sueños y un gran futuro por delante.
Nacionales
Conductor en sentido contrario provoca triple choque y deja un herido
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que un conductor que circulaba en sentido contrario ocasionó un triple choque la noche del jueves en San Salvador.
Según el informe preliminar, el accidente se registró sobre la alameda Franklin Roosevelt y la 25 Avenida Sur, en las cercanías del parque Cuscatlán. Como resultado del percance, uno de los automovilistas resultó lesionado y fue trasladado de inmediato a un hospital.
Agentes de la División de Tránsito Terrestre realizaron una inspección en la zona para determinar responsabilidades y garantizar que se haga justicia para las personas afectadas.