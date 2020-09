Gobierno pone en marcha Programa de Intervención Psicosocial Individual a Pacientes Hospitalizados con COVID-19

El jueves, el Hospital El Salvador inauguró el Programa de Intervención Psicosocial Individual a Pacientes Hospitalizados con covid-19, a través del cual se atenderá la salud mental de las personas afectadas por este virus.

“Consiste en apoyar la parte emocional de pacientes hospitalizados, ya que presentan situaciones emocionales afectadas por el hecho de estar separados de sus familias”, explicó Flor de Maria Coro, jefa de Trabajo Social del Hospital El Salvador.

Coro detalló que los pacientes, dependiendo del grado de afectación física que presenten por coronavirus, pueden permanecer hospitalizados entre una y cuatro semanas, lo cual ocasiona, en muchos casos, sentimientos de tristeza, ansiedad y estrés.

“Lo que se busca es ayudarles a superar ese momento difícil emocional que están viviendo”, los pacientes son atendidos por un equipo multidisciplinario compuesto por psicólogos y trabajadores sociales, añadió.

Entre las estrategias aplicadas por los profesionales para ayudar a las personas a sobrellevar su condición, se encuentra el enlace con las familias a través de videos y audios, en donde reciben palabras de ánimo de parte de sus seres queridos.

“Para que sepan que su familia no se ha olvidado, que están pendientes todos los días; pero a veces el paciente ingresado no se da cuenta (…) No solo es lo físico, lo emocional es un factor indispensable para que el paciente supere su situación física”, aseguró.

Además, cada paciente, a través de este programa, tiene acceso a biblias y obras literarias provistas por la Dirección de Publicaciones e Impresos del Ministerio de Cultura, para ayudarles a mantener la mente ocupada en pensamientos positivos.