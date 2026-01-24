Nacionales
El Salvador suma 1,121 días con cero homicidios
Las medidas de seguridad, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, siguen brin dando resultados. Uno de estos es la suma de 1,120 días con cero homicidios registrados en los 79 meses de administración del presidente Nayib Bukele.
La última jornada sin muertes a causa de la violencia, reportada por la Policía Nacional Civil (PNC), fue el jueves 22 de enero, que se convirtió en la jornada 18 del mes y del año sin asesinatos.
Los días con cero homicidios reportados en enero por la corporación policial son: 1.º, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21 y 22.
Las estadísticas de la Policía también establecen que entre el 27 de marzo de 2022 y el 22 de enero de 2026, durante la implementación del régimen de excepción, se han alcanzado 1,006 días sin asesinatos.
Recientemente, el presidente Bukele hizo una publicación en sus redes socia les en la que aseguró que todo el país se encuentra libre del asedio de las maras.
«Dato curioso: Ya no queda ni una sola zona prohibida en El Salvador», se lee en la publicación del mandatario.
El post fue retomado por Evelina Hahne, comentarista política de Suecia, quien afirmó que su país necesita un líder como el presidente Bukele para dejar atrás la violencia que impera en algunas zonas de la nación europea.
«En Suecia, tenemos 60 zonas de exclusión. Hace poco no teníamos ni una. Necesitamos un líder como Nayib Bukele», publicó la comentarista.
Economia
Revista internacional resalta a El Salvador como destino seguro para viajeros
«Travel and Tour World» define a El Salvador «como uno de los cambios más notables en la historia moderna del turismo».
«Del riesgo a la resiliencia: por qué El Salvador es más seguro para los viajeros internacionales en 2026» es el título de un reciente artículo publicado por la revista «Travel and Tour World», en el cual repasa las acciones implementadas en el país para consolidarse como el referente turístico que es en la actualidad.
«Travel and Tour World», una revista nacida en India y operada desde EE. UU., se especializa en la industria global de viajes y turismo, y que cubre rubros como aerolíneas, cruceros, tecnología y hotelería, entre otros; y a su vez analiza el comportamiento del sector en diferentes destinos y otras particularidades.
En su artículo, la revista define la transformación reportada por El Salvador en la última década como «uno de los cambios más notables en la historia moderna del turismo».
Afirmación que sustenta en la historia reciente del país, donde la violencia de las pandillas opacaba su potencial tanto en materia de turismo como de otros rubros, mencionó.
En este sentido, resaltó que este cambio es el resultado de reformas sostenidas en seguridad, inversión en la infraestructura y la implementación de un renovado enfoque en el turismo como pi lar del desarrollo nacional.
«Hoy en día, El Salvador se considera no solo en un lugar de curiosidad, sino en un destino viable y cada vez más se guro para el turismo internacional», refirió.
«Para los viajeros que buscan riqueza cultural, belleza natural y destinos emergentes, la pregunta en 2026 ya no es por qué considerar El Salvador, sino qué tan pronto», añadió.
Al respecto, destacó que El Salvador cuenta con una extraordinaria diversidad geográfica, en la que resaltan las cordilleras volcánicas, las tierras fértiles, la cultura cafetalera, los pueblos coloniales, los densos bosques y las playas de surf de primera categoría, y todo esto se encuentra en un territorio pequeño, lo que favorece que los destinos sean accesibles en pocas horas de viaje en carro.
También mencionó que la ubicación estratégica del país «se convierte en una puerta de entrada natural entre América del Norte y del Sur, y su costa en el Pacífico lo posiciona como un actor emergente en el turismo costero y de aventura».
En este contexto, la publicación señaló que la idoneidad de El Salvador como destino turístico trasciende fronteras debido a que a escala global los viajeros buscan cada vez más destinos auténticos y menos saturados.
«Su transformación también sirve como estudio de casos sobre cómo la reforma de seguridad puede liberar el potencial del turismo, diversificar las economías nacionales y remodelar la percepción internacional», sostuvo.
La revista también definió los per files ideales de quienes visitan El Salvador: viajeros aventureros que buscan surf, senderismo y exploración de volcanes; viajeros culturales interesados en la historia, la gastronomía y las tradiciones locales; nómadas digitales atraídos por la asequibilidad y la mejora de la infraestructura; viajeros de ocio que buscan destinos emergentes, con menos multitudes; familias y viajeros solitarios.
Nacionales
Ambiente muy cálido y cielo parcialmente nublado
Durante la mañana, el cielo se prevé poco nublado. Por la tarde, estará parcialmente nublado en la cordillera volcánica y la zona norte, y poco nublado en el resto del país. Por la noche, el cielo se mantendrá poco nublado en todo el territorio nacional. No se prevén lluvias durante todo el día.
El viento será del este y noreste, con velocidades entre 10 y 22 km/h a lo largo del día; por la tarde ingresará la brisa marina en el sector costero, con velocidades entre 7 y 18 km/h.
Las temperaturas se mantendrán cálidas durante la tarde y la noche, refrescando únicamente durante la madrugada.
Las condiciones atmosféricas continúan dominadas por el flujo del este.
Nacionales
CAM asegura orden y protección en festejos de Ciudad Delgado
El Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de San Salvador Centro implementó un dispositivo de seguridad para garantizar la tranquilidad de los residentes del barrio San Sebastián, en el distrito de Ciudad Delgado.
La alcaldía capitalina informó que este dispositivo forma parte de las acciones de prevención de la violencia y promoción de la sana convivencia ciudadana durante el desarrollo de los festejos en honor a San Sebastián Mártir.
«Los habitantes del barrio San Sebastián disfrutan de la discomóvil en un entorno seguro y confiable gracias al CAM que mantiene un dispositivo para garantizar el orden en el marco de las fiestas patronales del distrito», comunicó la alcaldía.
Añadió que «en simultáneo, el entorno festivo se acompaña de labores de limpieza por parte de las cuadrillas de [la Dirección] de Desechos Sólidos que mantienen el ambiente libre de residuos».
Yeinmy Portillo, directora del distrito de Ciudad Delgado, invitó a la población a participar de las diferentes actividades que se desarrollan, «para que podamos compartir toda la semana». Los festejos concluyen mañana, informó la funcionaria municipal.