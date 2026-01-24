Autoridades localizan sana y salva a menor reportada como desaparecida

Un menor de un año de edad, identificado como Eleazar Matías Rodríguez, falleció la mañana de este día luego de un incidente ocurrido en el cantón El Achiotal, municipio de San Pedro Masahuat, departamento de La Paz.

De acuerdo con información preliminar, el hecho se registró alrededor de las 11:00 de la mañana, en el patio de la vivienda donde residía el menor, ubicada cerca del sector conocido como La Bomba. El niño fue localizado en una fosa de desagüe del inmueble.

Autoridades y cuerpos correspondientes atendieron el reporte y realizaron las diligencias de rigor para esclarecer las circunstancias del suceso, el cual ha causado consternación entre familiares y habitantes de la zona.

De manera preliminar, se informó que el deceso estaría relacionado con asfixia por inmersión en un resumidero artesanal. El menor fue trasladado de emergencia por su padre, ingresando ya sin signos vitales.

Según información inicial, el caso estaría relacionado con un accidente doméstico; no obstante, las autoridades continúan con el proceso de investigación.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar medidas de seguridad en los hogares, especialmente en espacios donde residan niños, con el fin de prevenir este tipo de tragedias.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...