Nacionales
Autoridades localizan sana y salva a menor reportada como desaparecida
Tras recibir un aviso por la desaparición de una menor de edad, la Fiscalía General de la República (FGR) activó de inmediato el protocolo de búsqueda en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC). Como resultado del operativo, la menor fue localizada sana y salva, descartándose que haya sido víctima de algún delito.
Las autoridades reiteraron el llamado a evitar especulaciones que generen alarma a partir de información falsa difundida en redes sociales y señalaron que la rápida activación de los mecanismos de seguridad permitió esclarecer la situación y confirmar que no existió ningún hecho criminal.
Principal
Encuentran hombre sin signos vitales frente a una iglesia de Mejicanos
Un hombre fue encontrado sin vida en las inmediaciones de funerales El Perdón, en el distrito de Mejicanos, según reportes difundidos en redes sociales durante las últimas horas.
De acuerdo con los comentarios de usuarios, el hallazgo ocurrió abajo de la gasolinera Uno, cerca de la fábrica Melher.
En el lugar se habría alertado a las autoridades para realizar las diligencias correspondientes.
Hasta el momento, no se han brindado detalles oficiales sobre la identidad de la víctima ni las causas de la muerte.
Principal
Encuentran sin vida a bebé de un año en una fosa de desagüe una casa de La Paz
Un menor de un año de edad, identificado como Eleazar Matías Rodríguez, falleció la mañana de este día luego de un incidente ocurrido en el cantón El Achiotal, municipio de San Pedro Masahuat, departamento de La Paz.
De acuerdo con información preliminar, el hecho se registró alrededor de las 11:00 de la mañana, en el patio de la vivienda donde residía el menor, ubicada cerca del sector conocido como La Bomba. El niño fue localizado en una fosa de desagüe del inmueble.
Autoridades y cuerpos correspondientes atendieron el reporte y realizaron las diligencias de rigor para esclarecer las circunstancias del suceso, el cual ha causado consternación entre familiares y habitantes de la zona.
De manera preliminar, se informó que el deceso estaría relacionado con asfixia por inmersión en un resumidero artesanal. El menor fue trasladado de emergencia por su padre, ingresando ya sin signos vitales.
Según información inicial, el caso estaría relacionado con un accidente doméstico; no obstante, las autoridades continúan con el proceso de investigación.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar medidas de seguridad en los hogares, especialmente en espacios donde residan niños, con el fin de prevenir este tipo de tragedias.
Principal
Capturan a hombre transexual por andar distribuyendo drogas
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Carlos Andrés Martínez Medrano, de 27 años, acusado del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el informe judicial, la captura se registró frente al Reloj de Flores, sobre la avenida Peralta, cuando el imputado mostró una actitud nerviosa ante la presencia de agentes policiales, lo que motivó su intervención.
Durante la requisa, las autoridades localizaron 15 porciones de marihuana ocultas dentro de una cajetilla de cigarrillos, con un peso total de 10.5 gramos, cantidad equivalente a más de 20 cigarrillos, según el reporte oficial.
Tras la audiencia inicial, el juzgado resolvió remitir el caso al Juzgado de Instrucción correspondiente, donde continuará el proceso judicial conforme a lo establecido en la legislación vigente.
Las autoridades reiteraron su compromiso de combatir el tráfico y comercialización de drogas, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad ciudadana en la capital.