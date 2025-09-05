Nacionales
El Salvador se acerca a los dos millones de vehículos en circulación
El Viceministro de Transporte, Nelson Reyes, informó que El Salvador contabiliza cerca de los dos millones de vehículos en circulación, lo que representa un crecimiento anual del 8.5 % en el parque vehicular del país.
“Nos estamos acercando a los dos millones de vehículos en nuestro parque vehicular. Actualmente, el número de vehículos es de 1.9 millones en el país”, detalló Reyes en la entrevista del programa Frente a Frente.
Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, del total de 1,959,103 vehículos registrados, 1,299,043 corresponden a automóviles y 660,060 a motocicletas. Este incremento plantea nuevos desafíos en materia de tránsito y seguridad vial.
Nacionales
Muere a los 78 años José María Tojeira, destacado sacerdote jesuita y exrector de la UCA
Foto: Cortesía
La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús informó este viernes el fallecimiento del sacerdote jesuita y exrector de la Universidad Centroamericana (UCA), José María Tojeira, a los 78 años.
«Con profundo pesar comunicamos que esta mañana falleció, en Ciudad de Guatemala, P. José María Tojeira, S.J., compañero de Jesús que entregó su vida al servicio incansable del territorio centroamericano», señaló la institución en un comunicado.
Más información, en breve.
Nacionales
Conductor muere tras chocar contra una rastra en Chalatenango
La mañana de este viernes, un hombre falleció tras invadir el carril contrario e impactar de frente contra una rastra en el kilómetro 64 ½ de la carretera Longitudinal del Norte, cerca del caserío La Cruz, en el distrito de Nueva Concepción, Chalatenango Centro, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El cuerpo del conductor quedó atrapado en la cabina del vehículo, por lo que personal de rescate trabaja en su liberación.
Agentes de la PNC se presentaron en el lugar para realizar la inspección correspondiente y orientar a los conductores que transitaban por la zona.
Nacionales
Jovencito en estado de ebriedad provoca fuerte accidente y deja dos heridos
Un hombre de 23 años provocó un accidente de tránsito en el kilómetro 27 de la carretera que conecta Santa Ana con San Salvador, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El responsable fue identificado como Roberto Miguel Sánchez Vides, quien perdió el control de su vehículo, invadió el carril contrario y chocó de frente contra otro automóvil. Como resultado, dos personas, incluyendo una menor de 3 años, resultaron lesionadas.
Al momento de la inspección, el conductor presentó un nivel de alcohol en sangre de 112°. Sánchez Vides permanece en custodia en un centro asistencial debido a que también sufrió lesiones durante el accidente.