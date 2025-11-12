Nacionales
Detienen a pandillero que alertaba sobre operativos policiales en Morazán
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la detención de José Leodoro Argueta, alias “Leo Cachete”, miembro activo de la MS13, en el departamento de Morazán.
Según las autoridades, Argueta se encargaba de alertar a otros miembros de la pandilla sobre la presencia y movimientos policiales en la zona, así como de movilizar y ocultar objetos ilícitos durante los operativos.
La PNC indicó que el detenido posee varios tatuajes alusivos a pandillas y pertenece a la clica “Morazanes Locos Salvatruchos”.
Sucesos
Mujer reportada como desaparecida por su esposo regresa a su hogar sana y salva
María Teresa Recinos regresó a su hogar sana y acompañada de su familia, luego de varios días de angustia e incertidumbre por su desaparición en Nahuizalco, Sonsonate.
Su esposo, José Manuel Lima, había reportado su ausencia el pasado sábado 8 de noviembre al mediodía, cuando Recinos salió de su vivienda en el cantón Anal Arriba. Durante los días de búsqueda, Lima expresó su preocupación junto a sus tres hijos, quienes preguntaban constantemente por el paradero de su madre.
Hasta el momento, se desconocen los detalles sobre dónde se encontraba María Teresa durante su ausencia.
Nacionales
Automovilista invade carril y provoca fuerte accidente de tránsito
Un accidente de tránsito se registró esta mañana sobre el kilómetro 30 de la carretera que de San Juan Opico conduce hacia el redondel Claudia Lars, en el departamento de La Libertad Centro, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con el reporte preliminar, dos vehículos colisionaron luego de que uno de los conductores invadiera el carril contrario, lo que provocó que ambos automotores salieran de la vía tras el impacto.
Equipos de socorro se presentaron en el lugar para brindar asistencia, aunque las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas y únicamente se reportaron daños materiales.
Nacionales
El Salvador suma 10 días sin homicidios en noviembre, según la PNC
El Salvador acumula 10 días sin homicidios en lo que va de noviembre, de acuerdo con los registros oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) publicados durante la madrugada de este miércoles.
Según las estadísticas, el martes 11 de noviembre cerró con cero asesinatos a nivel nacional, sumándose a las jornadas sin muertes violentas registradas a lo largo del mes.
Con ello, el país contabiliza 261 días sin homicidios en lo que va de 2025. Desde el inicio de la actual administración, se registran 1,059 días sin asesinatos, de los cuales 945 corresponden al período bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.