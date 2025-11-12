Detienen a pandillero que alertaba sobre operativos policiales en Morazán

El Salvador acumula 10 días sin homicidios en lo que va de noviembre, de acuerdo con los registros oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) publicados durante la madrugada de este miércoles.

Según las estadísticas, el martes 11 de noviembre cerró con cero asesinatos a nivel nacional, sumándose a las jornadas sin muertes violentas registradas a lo largo del mes.

Con ello, el país contabiliza 261 días sin homicidios en lo que va de 2025. Desde el inicio de la actual administración, se registran 1,059 días sin asesinatos, de los cuales 945 corresponden al período bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.

