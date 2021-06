Continúa probabilidad de lluvias leves acompañadas de tormentas eléctricas

Los salvadoreños continúan acudiendo a los 166 centros de vacunación habilitados a lo largo del país para alcanzar la meta de inmunizar a 4.5 millones de habitantes, como parte del Plan Nacional de Vacunación anti-COVID.19, puesto en marcha desde el pasado 17 de febrero.

Al igual que la población, los funcionarios de Gobierno también están asistiendo a los establecimientos autorizados para seguir su proceso de inmunización. Hoy, el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Rubén Alemán, llegó al Megacentro de Vacunación para completar su esquema de inmunización.

“Este día, he completado el ciclo de vacunación; es un ejemplo de que las cosas se pueden hacer, es un ejemplo de liderazgo, de articulación, y, por supuesto, El Salvador está pasando del papel a la acción con hechos históricos y legados de país”, declaró.

¡Segunda dosis aplicada! 🙏🏽💉



Gracias a Dios y al excelente equipo de @SaludSV, quienes realizan el proceso de manera amable y eficiente.



Protejámonos y continuemos la lucha contra el COVID-19. pic.twitter.com/dRQ5wfPmpo — Rubén Alemán (@RuAleman) May 31, 2021

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, también llegó al punto de vacunación habilitado en el Hospital El Salvador para recibir su primera dosis. La funcionaria dijo sentirse orgullosa de esta etapa que el país está viviendo, gracias a las acertadas decisiones tomadas por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele.

“Saber que estamos en el Megacentro de Vacunación, de los más modernos a nivel mundial, me llena de orgullo, me llena de fortaleza. Me siento feliz de ser salvadoreña y de ser parte del equipo de trabajo del Presidente Bukele”, dijo.