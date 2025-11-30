Nacionales
Capturan en Santa Tecla a dos mareros con órdenes pendientes
Personal militar y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a dos miembros de la MS13 con órdenes de captura pendientes durante un patrullaje conjunto en el distrito de Santa Tecla, La Libertad Sur.
A través de la plataforma ONI se identificó a los detenidos como Franklin Humberto Nerio Alegría, de 24 años, alias Negro o Moreno, y Saúl Enrique Vásquez Quintanilla, de 28, conocido como Melón.
Ambos tenían órdenes judiciales pendientes por el delito de agrupaciones ilícitas y, según la PNC, ya fueron puestos a disposición del tribunal correspondiente.
Cárcel para sujeto que violó a una niña de Santa Ana
A 42 años y ocho meses de cárcel fue condenado José Alfredo Rodríguez Avilés por haber violado a una niña de nueve años en Santa Ana.
La víctima vivía con el hermano menor, la madre y Rodríguez Avilés, quien comenzó a agredirla sexualmente coaccionando a la menor para poder realizarle tocamientos y otras agresiones. Los hechos ocurrieron desde el año 2004 hasta 2006.
Al poco tiempo inició a abusarla sexualmente y pese a que la niña denunció estas acciones con su madre, no le creyó, informó la Fiscalía.
Fue en 2008 cuando las autoridades fueron alertadas por esta situación y sustrajeron a la menor de la vivienda.
El violador fue denunciado, pero huyó del país. «Fue hasta el año 2021 que fue localizado por la INTERPOL y posteriormente entregado a las autoridades salvadoreñas», explicó el ministerio público.
Cuscatancingo inicia sus fiestas patronales con el tradicional desfile del correo
El distrito Cuscatancingo dio inicio a sus fiestas patronales con el tradicional desfile del correo. Niños y adultos participaron en una jornada de sano esparcimiento, en la que no faltaron las risas ni los dulces.
El evento contó con la presencia de bandas de paz y cachiporras, que ofrecieron un espectáculo para los asistentes.
Las celebraciones son en honor a la Inmaculada Concepción de María.
El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, encabezó el desfile y entregó golosinas al público.
El recorrido incluyó la participación de personajes de fantasía que aportaron color, música y diversión.
Renuevan dos centros escolares en San José Villanueva bajo el programa «Dos Escuelas por Día»
El programa «Dos Escuelas por Día» continúa avanzando a escala nacional y este domingo 30 de noviembre se anunció la renovación del Centro Escolar Cantón El Escalón y del Centro Escolar Caserío La Serena, Cantón Tula, ambos ubicados en San José Villanueva, La Libertad Este.
Con estas intervenciones, el Gobierno alcanzó 386 escuelas reconstruidas de manera simultánea dentro del proyecto, que fue anunciado por el presidente Nayib Bukele el 22 de mayo con el objetivo de transformar la infraestructura educativa del país.
El Centro Escolar Cantón El Escalón beneficiará a 20 alumnos de parvularia a noveno grado, con una inversión de $1 millón y un área de construcción de 800 m².
En el Centro Escolar Caserío La Serena se beneficiará a 46 estudiantes del mismo nivel educativo, con una inversión de $420,000 y un área de construcción de 275 m².