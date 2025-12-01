Internacionales
Candidato favorito de Trump encabeza presidenciales de Honduras, según resultados parciales
El candidato derechista Nasry Asfura, favorito del presidente Donald Trump, encabeza las elecciones presidenciales de Honduras con 40,6% de los votos según resultado preliminares con más de un tercio de las actas escrutadas, indicó este domingo el órgano electoral.
Asfura, exalcalde de 67 años, aventaja por 1,8 puntos al también candidato derechista Salvador Nasralla, según el 34,25 % de las actas electorales, dijo el Consejo Nacional Electoral. La candidata izquierdista Rixi Moncada aparece tercera a más de 20 puntos de distancia.
La abogada izquierdista Rixi Moncada, de de 60 años y que representa al gobernante partido Libre, aparece tercera a más de 20 puntos de distancia.
«Estoy muy optimista de que en las próximas horas (ese resultado) va a cambiar», afirmó Nasralla, del Partido Liberal.
En víspera de los comicios, Trump amenazó con recortar la ayuda al país centroamericano si no gana Asfura, del Partido Nacional (PN).
Moncada, quien había dicho que no reconocería los resultados preliminares, pidió la noche de este domingo en un mensaje en X a sus seguidores mantenerse «en pie de lucha» hasta que finalice el conteo de todas las actas de votación, lo que puede llevar días.
En las elecciones de este país con historial de fraudes y golpes de Estado, los hondureños debían decidir si renuevan o no la confianza en su primer gobierno de izquierda o sigue los pasos de Bolivia y Argentina, cuyo presidente Javier Milei también respaldó a Asfura.
«Que (el ganador) trate de pensar en el país lejos de sus propios beneficios y (…) tenga una mira más allá del país que una bolsa de dinero que saquear», declaró a la AFP Michelle Pineda, comerciante de 38 años.
Casi 6,5 millones de hondureños estaban llamados a elegir al relevo de Xiomara Castro en una sola vuelta, así como diputados y alcaldes por cuatro años. La autoridad electoral aún no dio cifra de participación.
Tras una campaña con denuncias anticipadas de fraude, la jornada se desarrolló en un «ambiente democrático», según la misión de observadores de la OEA. Estados Unidos dijo este domingo seguir «de cerca» los comicios.
Asfura busca la presidencia por segunda vez tras perder en 2021 contra Castro, y Nasralla por tercera ocasión.
Mueren 212 personas por clima adverso en Sri Lanka
El clima adverso en Sri Lanka había causado 212 muertes hasta este domingo por la tarde, dijo el Centro de Gestión de Desastres (CGD) del país.
El Ministerio de Industria, Comercio, Seguridad Alimentaria y Desarrollo Cooperativo dijo que no existe escasez de productos de primera necesidad en el país.
El ministerio señaló que se ha presentado escasez temporal debido a los retrasos por las interrupciones en el transporte ocasionadas por las inundaciones.
No obstante, subrayó que se está llevando a cabo el reabastecimiento continuamente. El Gobierno está listo para importar cantidades adicionales de cualquier producto esencial si se presenta escasez, al mismo tiempo que garantizará la protección de los agricultores locales.
Por otra parte, la comisionada general de Exámenes de Sri Lanka, Indika Liyanage, anunció que el examen de ingreso a la universidad y todos los demás exámenes programados han sido aplazados indefinidamente debido al desastre actual. Las nuevas fechas serán anunciadas a su debido tiempo.
El Departamento de Meteorología dijo que los efectos del ciclón se están debilitando en todo el país. Las autoridades anunciaron que las interrupciones en el suministro de electricidad y agua serán subsanadas en los próximos días.
Las inundaciones en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka dejan más de 800 muertos
El balance de las catastróficas inundaciones que golpearon estos últimos días amplios territorios de Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka aumentó el domingo, con un total de al menos 818 muertos y cientos de desaparecidos.
Las autoridades de estos países asiáticos se apresuraron a despejar las carreteras, retirar los escombros e intentar encontrar a las personas desaparecidas tras lluvias torrenciales, crecidas repentinas y deslizamientos de tierra.
En el sudeste asiático, Indonesia, el país más afectado, lamenta la muerte de al menos 442 personas, mientras que otras 402 siguen desaparecidas, según un balance de la agencia de gestión de catástrofes.
En Tailandia, donde al menos 162 personas murieron debido a una de las peores inundaciones de la década, las autoridades seguían distribuyendo ayuda a decenas de miles de afectados sin hogar y reparando los destrozos.
En Malasia, las inundaciones que sumergieron amplias zonas del estado septentrional de Perlis dejaron dos muertos.
En el sur de Asia, el Centro de Gestión de Catástrofes (DMC) de Sri Lanka indicó el domingo que al menos 212 personas perdieron la vida tras una semana de fuertes lluvias provocadas por el ciclón Ditwah, mientras que otras 218 seguían desaparecidas.
Buques de guerra
En Indonesia, al menos dos ciudades de la isla de Sumatra, la más afectada del país, seguían estando inaccesibles el domingo, y las autoridades anunciaron haber desplegado dos buques de guerra cerca de Yakarta para entregar ayuda.
«Dos ciudades necesitan una atención particular debido a su aislamiento, concretamente Tapanuli Central y Sibolga», declaró Suharyanto, jefe de la agencia nacional de gestión de catástrofes, en un comunicado, agregando que se esperaba que los buques de guerra llegaran a Sibolga el lunes.
En le pueblo de Sungai Nyalo, a unos 100 km de la capital de Sumatra Occidental, Padang, el agua de la crecida se había retirado en gran parte el domingo, dejando casas, vehículos y cultivos cubiertos de un espeso barro gris.
Las autoridades todavía no habían comenzado a despejar las carreteras, indicaron varios habitantes a AFP, y ninguna ayuda exterior había llegado.
«La mayoría de los aldeanos decidieron quedarse; no querían abandonar sus casa», declaró Idris, de 55 años, que como muchos indonesios solo tiene nombre y no apellido.
En Tailandia, las autoridades seguían buscando a los numerosos desaparecidos, distribuyendo ayuda y reparando los daños.
El gobierno tailandés implementó medidas de ayuda para las personas afectadas por las inundaciones, entre ellas una compensación de hasta dos millones de bats (62.000 dólares) para los hogares que perdieron a miembros de su familia.
Sin embargo, las críticas hacia la respuesta de Tailandia ante las inundaciones aumentaron y dos responsables locales fueron suspendidos de sus funciones.
Cuatro muertos y 10 heridos en un tiroteo en California
Al menos cuatro personas murieron y otras diez resultaron heridas en un tiroteo la noche del sábado en la ciudad de Stockton, California, informó la policía, en pleno fin de semana de Acción de Gracias.
El tiroteo ocurrió dentro de un salón de banquetes de la localidad, situada al noreste de San Francisco, indicó en una rueda de prensa la portavoz de la oficina del sheriff del condado de San Joaquín, Heather Brent.
Las víctimas, que van de «juveniles a adultos», fueron trasladadas a hospitales locales, indicó Brent, quien agregó que la información sobre el caso aún es limitada.
«Lo que hemos confirmado en este momento es que había una familia celebrando en un salón de banquetes. Tenemos 14 víctimas de este tiroteo, cuatro de ellas han muerto», precisó.
«Los indicios iniciales sugieren que esto habría sido un incidente dirigido. Los investigadores exploran todas las posibilidades en este momento», agregó.
«Urgimos a cualquier persona con información, tomas de video o que hayan presenciado cualquier parte de este incidente que contacte de inmediato a la oficina del sheriff del condado de San Joaquín», dijo ese cuerpo policial.
Señaló que de momento no hay ningún sospechoso identificado.
El gobernador de California, Gavin Newson, fue informado del tiroteo, dijo su oficina en redes sociales.
Este año ha habido 504 tiroteos masivos en Estados Unidos, incluyendo el de Stockton, según la ONG Gun Violence Archive.
Esa organización define los tiroteos masivos como aquellos en los que cuatro o más personas son alcanzadas por los disparos.