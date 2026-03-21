Internacionales
Trump amenaza con recurrir a agentes de ICE para seguridad en aeropuertos
El presidente Donald Trump amenazó con usar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en los aeropuertos ante la falta de pago a los agentes de seguridad por un bloqueo presupuestal parcial.
Trump escribió en su red Truth Social que si los demócratas no acuerdan de inmediato para que se liberen los fondos para pagar a los funcionarios, recurrirá al ICE.
«Trasladaré a nuestros brillantes y patrióticos agentes de ICE a los aeropuertos, donde se encargarán de la seguridad como nadie ha visto nunca», lanzó al mandatario.
Desde el 14 de febrero, los recursos para el Departamento de Seguridad Interior (DHS) están congelados por la disputa entre demócratas y republicanos en el Congreso por las prácticas del ICE. El DHS es responsable de los puestos de seguridad en aeropuertos.
Debido a este cierre parcial, miles de funcionarios federales del DHS están en desempleo técnico, mientras que muchos otros, cuyas funciones se consideran esenciales, siguen trabajando. En ambos casos, no reciben salarios.
Los cerca de 65.000 empleados de la TSA no han recibido su salario completo desde el 13 de marzo.
Internacionales
UE urge a países miembros a llenar menos sus reservas de gas para el invierno
En una carta dirigida a los Estados miembros del bloque, el comisario de Energía Dan Jorgensen subraya «el impacto considerable» de la guerra en los mercados mundiales del petróleo y del gas.
En estas circunstancias, el comisario sugiere utilizar la «flexibilidad» autorizada por la legislación europea.
En lugar de llenar las reservas al 90 %, el nivel acostumbrado, la Unión Europea invita a los Veintisiete a fijar un objetivo del 80 %, con el fin de tranquilizar a los actores del mercado».
«Los recientes hechos indican que podría hacer falta más tiempo para que la producción catarí de gas natural licuado (GNL) vuelva a los niveles conocidos antes de la crisis», escribe Jorgensen.
«La seguridad de suministro de la Unión Europea sigue relativamente protegida en esta etapa, debido a su dependencia limitada de las importaciones procedentes de esta región y a los cargamentos de GNL que cruzaron el estrecho de Ormuz antes del conflicto», añade.
Pero precisa que «como importador neto de energía» los precios mundiales elevados y volátiles «podrían afectar a las inyecciones de gas en las reservas de la UE».
Los ataques a la principal instalación de producción de gas licuado (GNL) del mundo, en Ras Laffan, en Catar, han hecho resurgir el espectro de una crisis similar a la del comienzo de la guerra en Ucrania en 2022.
Internacionales
Hombre muere por bala perdida mientras paseaba a su perro en Chile
Un hombre perdió la vida en Chile al ser alcanzado por una bala perdida mientras paseaba a su perro, tras verse atrapado en un enfrentamiento entre bandas rivales en la localidad de Puente Alto, en la Región Metropolitana de Santiago.
La víctima, de 59 años, que no tenía vínculos con los grupos delictivos ni antecedentes penales, sufrió una herida de bala sin salida del proyectil en la clavícula. Fue trasladada a un centro de salud cercano, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.
De acuerdo con los primeros antecedentes de la investigación, el tiroteo comenzó entre al menos cuatro integrantes de bandas rivales. Tras el ataque, los agentes policiales lograron identificar más de 60 casquillos de bala en el lugar, mientras que vecinos del sector aseguraron haber escuchado más de 100 detonaciones.
Las autoridades pudieron individualizar al menos a dos de los presuntos involucrados. Según las pesquisas iniciales, estos habrían manipulado la escena del crimen, sustrayendo parte de la evidencia balística antes de darse a la fuga. Sin embargo, hasta el momento no se han registrado detenciones vinculadas al ataque.
Internacionales
Niña pierde la vida tras intentar un mortal reto viral
Una niña de 9 años, JackLynn Blackwell, falleció en Texas tras participar en el llamado ‘desafío del apagón’, un peligroso reto viral que consiste en provocarse asfixia hasta perder el conocimiento.
El trágico incidente ocurrió el pasado 3 de febrero en el patio de su vivienda en la ciudad de Stephenville. Según relató su padre, Curtis Blackwell, la menor salió a jugar como de costumbre, pero el silencio repentino lo alertó. Al buscarla, la encontró inmóvil con un cordón alrededor del cuello. A pesar de los intentos desesperados por reanimarla mediante maniobras de RCP, los servicios de emergencia no lograron salvarle la vida.
De acuerdo con la familia, la niña había visto previamente un video del reto en redes sociales y lo mostró a su abuela. Este tipo de contenido, ampliamente difundido entre menores, promueve prácticas extremadamente peligrosas bajo la promesa de experimentar una sensación de euforia tras la pérdida de oxígeno.
Según datos citados por el medio, alrededor de 80 menores han muerto en EE.UU. por este desafío, lo que ha llevado a algunas plataformas a bloquear contenido relacionado o emitir advertencias. «Esto no es un juego, es cuestión de vida o muerte», advirtió el padre, quien responsabiliza a las redes sociales por permitir la circulación de estos videos.