Internacionales
FOTOS – VIDEOS | Así fue el rescate del niño secuestrado en Honduras
La Policía Nacional de Honduras rescató a un niño de 10 años que había sido secuestrado cuando se dirigía a su escuela en Taulabé, departamento de Comayagua. El hecho, ocurrido en horas de la mañana, fue captado por cámaras de videovigilancia que registraron el momento en que el menor fue interceptado y trasladado en un vehículo.
Horas más tarde, durante un operativo realizado en Siguatepeque, las autoridades lograron liberar al menor y capturar a tres hombres señalados como responsables del secuestro. Según la información oficial, los implicados exigían cinco millones de lempiras como rescate a los familiares del niño.
El menor fue entregado posteriormente a su familia, mientras continúan las investigaciones del caso. Además, trascendió que uno de los detenidos había trabajado previamente para allegados del niño.
#INTERNACIONALES ¿𝗥𝗲𝗰𝘂𝗲𝗿𝗱𝗮𝗻 𝗲𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗻𝗶𝗻̃𝗼 𝘀𝗲𝗰𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗵𝗮𝗰𝗲 𝘂𝗻𝗼𝘀 𝗱𝗶́𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗛𝗼𝗻𝗱𝘂𝗿𝗮𝘀?
Así fue el rescate: autoridades lograron liberarlo en un operativo y capturar a los sospechosos. #Honduras #Secuestro #Rescate… pic.twitter.com/nBgjxOHzft
— Diario Digital Cronio (@croniosv) April 11, 2026
Internacionales
Venezuela anuncia aumento salarial “responsable” a partir del 1 de mayo
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el próximo 1 de mayo entrará en vigor un incremento salarial, el cual calificó como “responsable”, sin precisar el monto del ajuste.
Durante su intervención, la mandataria señaló que la medida busca mejorar progresivamente los ingresos de los trabajadores en medio de la crisis económica que enfrenta el país. Asimismo, indicó que el aumento forma parte de una estrategia vinculada al crecimiento productivo en sectores como hidrocarburos y minería.
El salario mínimo en Venezuela se ha mantenido congelado durante años en niveles muy bajos, mientras que los ingresos de los trabajadores suelen complementarse con bonos estatales. El anuncio se produce en un contexto de descontento social y demandas de mejores condiciones económicas por parte de distintos sectores laborales.
Internacionales
Ataque armado en Colombia deja al menos seis muertos y varios heridos
Al menos seis personas murieron y varias más resultaron gravemente heridas tras un ataque armado registrado en una zona rural del suroeste de Colombia, informaron autoridades locales.
De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió en una hacienda cercana a la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, donde hombres armados que se movilizaban en dos camionetas abrieron fuego contra varias personas.
Según la información oficial, una de las víctimas fue asesinada en el exterior del lugar, mientras que otras cinco murieron al interior de la finca. En el ataque también se reportaron personas heridas de gravedad.
Las autoridades señalaron que la zona se encuentra bajo la presión de grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico, en medio de un contexto de incremento de la violencia en regiones apartadas del país.
Internacionales
Ecuador eleva aranceles al 100% a productos de Colombia y Petro califica la medida como “monstruosidad”
El Gobierno de Ecuador anunció el incremento de los aranceles a las importaciones provenientes de Colombia hasta el 100%, en una medida que profundiza la tensión comercial entre ambos países. La decisión, que entrará en vigor en mayo, fue justificada por autoridades ecuatorianas bajo argumentos de seguridad nacional y la necesidad de reforzar el control en la frontera.
El aumento forma parte de una escalada en la disputa bilateral, luego de incrementos progresivos aplicados desde febrero. Según el Gobierno ecuatoriano, la medida responde a la falta de acciones efectivas por parte de Colombia frente al narcotráfico en la zona fronteriza.
En reacción, el presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó la decisión como una “monstruosidad” y advirtió que esta podría marcar el fin de la participación de su país en la Comunidad Andina. Asimismo, planteó la posibilidad de buscar nuevas alianzas comerciales con otros bloques regionales.
La situación se desarrolla en medio de un deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, lo que ha derivado en una creciente guerra arancelaria y en la suspensión de canales de diálogo entre los gobiernos.