Nacionales
Gobernación mantiene habilitado un albergue con 11 personas en San Salvador
Josué García, director de Albergues del Ministerio de Gobernación, informó que aún se mantiene habilitado un albergue para atender a familias afectadas por el paso de la tormenta Cristina.
Según detalló el funcionario, de los 11 alojamientos que fueron habilitados debido al fenómeno meteorológico, permanece activo el ubicado en la casa comunal de la colonia 5 de Noviembre, en San Salvador. En este lugar se encuentran albergadas 11 personas, de las cuales 10 son adultos y una es menor de edad.
“Estamos las 24 horas en constante trabajo porque los puntos críticos a nivel de país son muchísimos. El invierno va empezando y vamos por más trabajo”, expresó García.
El director reiteró que la Dirección de Albergues cuenta con 180 albergues preequipados con capacidad para atender hasta a 10,000 personas. Durante la tormenta Cristina fue necesario habilitar 11 albergues para alojar a 229 personas pertenecientes a 82 familias.
García indicó que en estos espacios se brinda a los afectados servicio de alimentación, hidratación, atención en salud física y mental, además de un kit de higiene personal.
La Dirección de Albergues forma parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Sobre su labor, el funcionario explicó que la información recopilada a través de toda la estructura de Protección Civil sirve como insumo para que las instituciones correspondientes atiendan las necesidades de la población.
“La información que se capta a través de toda la estructura de Protección Civil, es un insumo para que las instituciones correspondientes velen por las necesidades de la población”, afirmó García.
Nacionales
El Salvador avanza hacia una transformación regional, según análisis político
El boletín informativo N.° 40 del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI destaca que El Salvador ha experimentado cambios significativos desde la llegada de Nayib Bukele a la Presidencia, señalando que diversas reformas impulsadas por su administración han contribuido a transformar distintos ámbitos de la sociedad.
De acuerdo con el análisis, uno de los principales objetivos de estas reformas ha sido combatir la corrupción en las diferentes instituciones del Estado, considerada por los autores como una de las principales limitantes para la seguridad y el desarrollo nacional.
El documento sostiene que las medidas implementadas enfrentaron resistencia por parte de grupos de oposición internos, así como de organizaciones no gubernamentales y sectores de la comunidad internacional que cuestionaron la continuidad del Plan Control Territorial y del régimen de excepción. Sin embargo, afirma que dichas acciones continuaron desarrollándose bajo la administración gubernamental.
Asimismo, el boletín señala que el presidente Bukele ha impulsado una forma de gobernar distinta a la política tradicional y que los resultados de su gestión se reflejan en los niveles de aprobación ciudadana reportados por diferentes encuestas. Entre ellas, menciona una encuesta de La Prensa Gráfica que atribuye un 85 % de aprobación a la gestión presidencial.
Según el documento, los principales factores que respaldan esa valoración son los avances en materia de seguridad, turismo, educación y salud. El análisis también plantea que El Salvador podría consolidarse como una potencia tecnológica regional debido a los cambios impulsados en distintos sectores estratégicos.
En el ámbito de la salud, el boletín destaca la inauguración del Hospital Rosales, al que describe como una moderna obra de infraestructura equipada con tecnología de punta, inteligencia artificial y recursos destinados a fortalecer la atención médica, la investigación y la formación de especialistas.
Por otra parte, el texto resalta las reformas educativas impulsadas a través del programa Mi Nueva Escuela, así como la incorporación de dispositivos tecnológicos, mejoras en la conectividad y acciones orientadas a reducir la brecha digital, especialmente en las zonas rurales. También menciona la capacitación docente en el uso de nuevas tecnologías y herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la enseñanza.
El análisis concluye que los cambios impulsados en áreas como seguridad, salud, educación y desarrollo tecnológico contribuyen a posicionar a El Salvador como un referente regional y fortalecen las perspectivas de crecimiento y transformación social del país.
Más información: Boletin_Circulo_Reflexion_Siglo_XXI_No40
Nacionales
Alcaldía de San Salvador Centro instalará más de 300 cámaras y 50 parlantes inteligentes para fortalecer el orden y la limpieza
La alcaldía de San Salvador Centro ampliará su sistema de vigilancia con la instalación de más de 300 nuevas cámaras de videovigilancia y más de 50 parlantes inteligentes en distintos puntos del municipio, como parte de una estrategia orientada a fortalecer el monitoreo, la prevención y el orden en los espacios públicos.
El anuncio fue realizado este lunes por el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, quien explicó que la medida busca promover una cultura de orden y limpieza, incentivando la participación de la ciudadanía en el cuidado de los espacios públicos.
Durante una conferencia de prensa, el edil sostuvo que la municipalidad no perjudica a la población y señaló que las acciones están dirigidas a quienes generan afectaciones en la ciudad.
«La alcaldía no perjudica a nadie. Quien perjudica es quien tira basura en la calle, quien obstruye los drenajes y quien convierte los espacios públicos en botaderos ilegales», afirmó Durán.
El funcionario indicó que uno de los principales desafíos para mantener limpia la ciudad es la falta de conciencia ciudadana.
«La solución es la educación. El problema no es la falta de basureros, el problema es la falta de conciencia. Los buenos salvadoreños no ensucian», expresó.
Asimismo, Durán publicó este día un video en el que fueron captados varios hombres orinando en espacios públicos. Según indicó, las personas involucradas fueron multadas tras el hecho.
Nacionales
Onda tropical favorecerá lluvias y tormentas fuertes en distintas zonas del país
Las condiciones climáticas para este día estarán marcadas por la influencia de una onda tropical que, apoyada por condiciones favorables en niveles medios de la troposfera, favorecerá la formación de tormentas fuertes en diferentes sectores del país.
Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado sobre la zona norte y la cordillera volcánica. Además, se prevén lluvias breves en la cordillera Apaneca-Ilamatepec y en el sur de la cordillera del Bálsamo.
Para horas de la tarde, se espera la formación de tormentas en la zona norte y oriental, así como sobre la cordillera Apaneca-Ilamatepec y la cordillera del Bálsamo, incluyendo sectores del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
Al final de la tarde y durante la noche, las lluvias y tormentas se desplazarán sobre el resto del territorio nacional, con énfasis en la zona central y oriental del país. Asimismo, se prevén nuevos períodos de lluvia en el AMSS.
Las autoridades indican que durante las precipitaciones se registrará actividad eléctrica y ráfagas de viento.
El viento estará del noreste y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 25 kilómetros por hora.